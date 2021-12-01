Элджей уже месяц живет на Кипре — недавно его видели в иммиграционном центре

Рэпер из Новосибирска Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) уже около месяца живет на Кипре, недавно он попал на видео, снятое рядом с иммиграционным центром.

Это видео опубликовало издание peopletalk. Предположительно, по данным издания, певец собирается получить гражданство Кипра.

Представитель рэпера Влад Козлов в разговоре с НГС возможный переезд Элджея комментировать отказался, но сообщил, что артист живет на Кипре уже месяц.

В ноябре из России уехал Моргенштерн, с которым у Элджея несколько совместных треков. Недавно, как пишет Лента.ру, рэпер был обнаружен в Дубае. Моргенштерн уехал в другую страну после штрафа за пропаганду наркотиков и после того, как Следственный комитет начал проверку высказываний рэпера про День Победы.

