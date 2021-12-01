Элджей уже месяц живет на Кипре — недавно его видели в иммиграционном центре

Рэпер из Новосибирска Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) уже около месяца живет на Кипре, недавно он попал на видео, снятое рядом с иммиграционным центром.
Это видео опубликовало издание peopletalk. Предположительно, по данным издания, певец собирается получить гражданство Кипра.
Представитель рэпера Влад Козлов в разговоре с НГС возможный переезд Элджея комментировать отказался, но сообщил, что артист живет на Кипре уже месяц.
В ноябре из России уехал Моргенштерн, с которым у Элджея несколько совместных треков. Недавно, как пишет Лента.ру, рэпер был обнаружен в Дубае. Моргенштерн уехал в другую страну после штрафа за пропаганду наркотиков и после того, как Следственный комитет начал проверку высказываний рэпера про День Победы.
В августе 2021 года блогер Настя Ивлеева и Элджей сообщили о разводе. Настя Ивлеева сообщила на своей страничке в Instagram, что она и ее супруг больше не вместе. Недавно пара разделила имущество.
В ночь на 26 мая на проспекте Маршала Жукова в Москве сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился рэпер с признаками алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался. После этого Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обратился в прокуратуру и МВД. В июле Элджея лишили прав почти на 2 года за пьяное вождение и назначили штраф в 30 тысяч рублей.