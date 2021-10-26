Следственный комитет проверит высказывание Моргенштерна о Дне Победы

Следственный комитет проведет проверку высказывания Алишера Моргенштерна о праздновании Дня Победы — сотрудники ведомства установят, не нарушает ли оно действующие законы. Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин после обращения представителей ветеранской организации. Они считают его слова, сказанные в интервью Ксении Собчак, оскорбляющими историческую память защитников Отечества, тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны.
— Я не понимаю праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад, — сказал он во время интервью, запись которого была опубликована на днях. — Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются... не знаю, может, это скрепы какие-то? Наверное, гордиться просто нечем.
Эти слова вызвали большой резонанс, позднее музыкант в своем Instagram принес извинения тем, кого его слова задели. Он объяснил, что их вырвали из контекста и он никого не хотел ими задеть. По словам Моргенштерна, во время беседы с Собчак он говорил, что ветеранам нужно выделить дополнительные деньги, однако при монтаже это вырезали.
— Я уважаю и горжусь ветеранами, но, к сожалению, некорректно формулирую мысли, — признал он.
Адвокат музыканта сообщил РИА Новости, что Моргенштерн также готов дать СК объяснения по поводу своих слов.
Весной этого года в России был принят закон, устанавливающий ответственность за неуважение к ветеранам Великой Отечественной войны. Согласно документу, за нарушение предусмотрен штраф от 3 миллионов до 5 миллионов рублей либо лишение свободы на пять лет.