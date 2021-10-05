Сам ты Новосиб: 22 небанальных места для крутых фото в центре города — эти локации прямо у вас под носом

Одно из любимых занятий сибиряков — гулять по городу и делать красивые фотографии на память. Яркие снимки то и дело появляются в ленте социальных сетей, сопровождаемые разными подписями. Листая Instagram, мы видим кадры на фоне витрин популярных заведений, магазинов, улиц. Снимки чаще всего однотипные, потому что одни и те же места уже порядком надоели. Подумав, мы решили немного разбавить список фотолокаций и добавили несколько точек, которые вы легко сможете найти в центре города и устроить атмосферную фотосессию так, что ваши подписчики даже не догадаются, что это Новосибирск.

