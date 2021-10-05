Сам ты Новосиб: 22 небанальных места для крутых фото в центре города — эти локации прямо у вас под носом

Одно из любимых занятий сибиряков — гулять по городу и делать красивые фотографии на память. Яркие снимки то и дело появляются в ленте социальных сетей, сопровождаемые разными подписями. Листая Instagram, мы видим кадры на фоне витрин популярных заведений, магазинов, улиц. Снимки чаще всего однотипные, потому что одни и те же места уже порядком надоели. Подумав, мы решили немного разбавить список фотолокаций и добавили несколько точек, которые вы легко сможете найти в центре города и устроить атмосферную фотосессию так, что ваши подписчики даже не догадаются, что это Новосибирск.
Начнем с того, что далеко ходить не надо: пересечение улиц Урицкого и Ленина. Жилой дом, построенный еще во времена Новониколаевска, отреставрированный в 2019 году, — чем вам не фотолокация? Если подключить фантазию, можно придумать образ прошлого столетия.
Смотрим дальше. Атмосферные снимки можно получить, если прийти на улицу Потанинскую. Мы предлагаем обратить внимание на дом под номером 10а. Кроме того, недалеко — здание с колоннами, в котором на первом этаже расположился Сбербанк: уверены, там тоже можно придумать что-нибудь интересное. Ниже прикрепляем фотоидею.
Следующее место, которое мы предлагаем рассмотреть в качестве фотозоны, — таунхаусы в Тихом Центре по улице Щетинкина, 32. Выбирайте любое крыльцо и подключайте фантазию. Подсказываем: самое инстаграмное место находится под номером 10 — вы узнаете его по голубому цвету двери и окон.
Фотограф Евгения Бикунова в своем Instagram опубликовала сразу несколько локаций для фото в формате подборки. Уверены, что на каждую точку найдется любитель.
Перемещаемся в розовый двор в Тихом Центре. У многих место вызывает ассоциации с городом Санкт-Петербургом. Заявлять с уверенностью не будем, но что-то в этом месте есть. Воображение рисует массу идей для фотографий — экспериментируйте.
Чуть дальше от центра города, но не критично, — лофт-квартал «Мельница» на улице Фабричной. Все популярные блогеры уже сделали там красивые снимки, а фотографы, возможно, уже устали туда ходить, но место для многих по-прежнему неизвестное. Наверняка вы видели его в социальных сетях, но не могли понять, где это.
На месте этого дома пару лет назад случился фотобум. Фотографии на крыльце двухэтажного особняка на улице Максима Горького, 26а вызывали тошноту. Логично, что локация временно ушла с радаров. Однако красоты от этого у нее не убавилось — смело идите фотографируйтесь, пора возвращать винтажному крылечку былую славу.
Вообще склонны заметить, что опытный фотограф и самую узнаваемую улицу в городе может сфотографировать так, что мы не сразу догадаемся, где были сделаны кадры. Подсказываем: первое фото — за кинотеатром «Победа», второе — напротив здания на улице Советской, 35, дальше — лестница у здания на Ленина, 12, снова за «Победой» — и продолжаем гулять по улице Ленина.
Еще пример красивого фото, как будто бы не в Новосибирске. Все-таки трамвайные пути добавляют колорит — согласны? На фото — улица Серебренниковская.
Предлагаем еще раз заглянуть на улицу Максима Горького на случай, если вам пришло в голову сделать фотографии в стиле ретро или на деревенский мотив: у домов под номерами 16, 18 и 20 у вас это отлично получится.
Напоминаем, что у бара Chops, улица Урицкого, 17, стоит грузовик, а во внутреннем дворе всегда интересные локации. Советуем заранее договариваться с администрацией бара на съемку внутри, а сфотографироваться с грузовиком можно и без разрешения, если он припаркован вдоль улицы.
Крыльцо ресторана «Библиотека» тоже достойно внимания.
В конце августа НГС делал подборку необычных локаций для любителей выездных фотосессий — взгляните на эти красивые места. Уверены: с наступлением осени там стало еще более волшебно.
Что еще почитать по теме
Бросились на поля: красотки показали чувственные фото на сеновалах — смотрим 13 сумасшедших кадров (карта мест).
Фотограф нашел сотни красивых мест в НСО: мы выбрали 5 самых интересных — как туда попасть.
А еще можно вспомнить, какие локации для фотосессий у нас были зимой — знаменитый пряник, проектор с фильмами про Рождество и загадочная телефонная будка.