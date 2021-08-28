Отар Кушанашвили обвинил Элджея в мужском шовинизме после того, как он назвал Ивлееву решкой, а себя орлом

Отар Кушанашвили обвинил рэпера из Новосибирска Элджея (Алексей Узенюк) в мужском шовинизме. По мнению журналиста, музыкант ведет себя недостойно по отношению к бывшей супруге, и это не красит его как мужчину. Об этом Кушанашвили заявил в новом выпуске программы YouТube-канала «КАКОВО?!».
— До этого я иронизировал над парнем, мягко говоря, странной наружности и говорил коллегам: они разведутся. Потому что брак — это отношения навсегда. Это не игра, поездки в Дубай — это не показатель душевной привязанности. Надо отдать должное Насте Ивлеевой, она рассуждает про Элджея высоко. Я прочитал интервью в «Татлере». Оно говорит о том, что девушка не находит себе места от переживаний. В то же самое время Элджей — рэпер или кем вы его считаете — он через песню отвечает ей: «Прости, я — орел, а ты — решка». Мы таких не пускаем в свой клуб.
Речь идет о свежем треке Элджея «Она тебя любит», в котором музыкант дал понять, что именно он стал инициатором разрыва с популярной блогершей.
«Я не твой, слышишь, больше я не твой!
Ты мне нравилась прежней!
Прошу, только никакой слежки.
Пойми, я больше не твоя пешка.
Прости, я орел, а ты — решка.
Я устал тебе говорить…
Хватит так бежать за мной, ведь я уже остыл», — поет Элджей.
— То, что ты — орел, доказывается всей жизнью. Я восьмерых детей ставлю на ноги, эй, рэпер. Это означает внушать детям, что парень должен носить девушку на руках, а девушка должна чтить парня. Разве это, даже в эпоху, когда все сошли с ума на почве политкорректности, требует дополнительных разъяснений? Парень и девушка, альфа и омега, инь и янь — не Грузией это придумано. Это ведь сущность того, что нас определяет, — заключил Отар Кушанашвили.
Слухи о разводе Элджея и Ивлеевой ходили давно, но официальное заявление они сделали в интервью журналу Tatler, выпуск которого вышел неделю назад. Ранее блогер признавалась, что боится потерять музыканта. Также посмотрите, кого любил сибиряк до встречи с Ивлеевой.
Элджей (Алексей Узенюк) и Анастасия Ивлеева познакомились в 2018 году, в