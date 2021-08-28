Отар Кушанашвили обвинил Элджея в мужском шовинизме после того, как он назвал Ивлееву решкой, а себя орлом

Отар Кушанашвили обвинил рэпера из Новосибирска Элджея (Алексей Узенюк) в мужском шовинизме. По мнению журналиста, музыкант ведет себя недостойно по отношению к бывшей супруге, и это не красит его как мужчину. Об этом Кушанашвили заявил в новом выпуске программы YouТube-канала «КАКОВО?!».

— До этого я иронизировал над парнем, мягко говоря, странной наружности и говорил коллегам: они разведутся. Потому что брак — это отношения навсегда. Это не игра, поездки в Дубай — это не показатель душевной привязанности. Надо отдать должное Насте Ивлеевой, она рассуждает про Элджея высоко. Я прочитал интервью в «Татлере». Оно говорит о том, что девушка не находит себе места от переживаний. В то же самое время Элджей — рэпер или кем вы его считаете — он через песню отвечает ей: «Прости, я — орел, а ты — решка». Мы таких не пускаем в свой клуб.