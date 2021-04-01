«Боюсь потерять Лёху»: Ивлеева рассказала о «братанской любви и дружбе» с Элджеем

В новом выпуске подкастов на своем Youtube-канале блогер Эльдар Джарахов пригласил в гости свою коллегу и хорошую знакомую Анастасию Ивлееву. Помимо прочих тем, телеведущая рассказала об отношениях с супругом — рэпером родом из Новосибирска Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.

— Что тебя бесит в бытовом плане в Лёхе? — прямо спросил Джарахов.

— Я не та девушка, которая чахнет над домашним очагом, у меня много работы. У нас нет бытовухи, что я такая с тряпкой прихожу: «Ты можешь не ставить стаканы, они оставляют следы». Нет такого. Потому что я сейчас приеду домой в час ночи, он скажет: «Как подкаст?», мы это обсудим за бокальчиком вина и пойдем типо спать. У нас возможности и времени искать друг в друге изъяны. Есть какие-то моменты, но я иногда говорю: «Лёш, будет клёво, если мы в каких-то моментах будем прислушиваться друг к другу, делать так, чтобы нам было комфортно». И всё это на фоне братанской любви и дружбы.