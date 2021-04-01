«Боюсь потерять Лёху»: Ивлеева рассказала о «братанской любви и дружбе» с Элджеем

В новом выпуске подкастов на своем Youtube-канале блогер Эльдар Джарахов пригласил в гости свою коллегу и хорошую знакомую Анастасию Ивлееву. Помимо прочих тем, телеведущая рассказала об отношениях с супругом — рэпером родом из Новосибирска Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
— Что тебя бесит в бытовом плане в Лёхе? — прямо спросил Джарахов.
— Я не та девушка, которая чахнет над домашним очагом, у меня много работы. У нас нет бытовухи, что я такая с тряпкой прихожу: «Ты можешь не ставить стаканы, они оставляют следы». Нет такого. Потому что я сейчас приеду домой в час ночи, он скажет: «Как подкаст?», мы это обсудим за бокальчиком вина и пойдем типо спать. У нас возможности и времени искать друг в друге изъяны. Есть какие-то моменты, но я иногда говорю: «Лёш, будет клёво, если мы в каких-то моментах будем прислушиваться друг к другу, делать так, чтобы нам было комфортно». И всё это на фоне братанской любви и дружбы.
По словам супруги Элджея, они попросту не успевают надоесть друг другу:
— Тут больше вопросов ко мне. Я постоянно везде оставляю свои лифчики. Неважно, в какой бы компании, где бы мы ни были: в офисе, в тусовке, дома (снимает лифчик через футболку и кидает его на стол. — Прим. ред.). И везде остаются мои лифчики. Но я не могу сказать, что это кого-то раздражает. У нас нет такого, что мы живем и успеваем надоесть друг другу. Я наоборот возвращаюсь домой, говорю: «Лёха, когда ты будешь, во сколько ты будешь?». Я его дожидаюсь или он меня дожидается. У нас это время, когда мы можем обменяться информацией, что у нас произошло, у нас нет времени на раздражение. Когда у меня был день рождения и я вышла с перфомансом, я увидела глаза Лёхи, он очень удивился. Он ко мне подошел и сказал: я в шоке, я увидел тебя в новом амплуа, я не знал, что ты на это способна. Я догадывался, но откуда ты берешь на это силы? И меня это мотивирует. Мы постоянно друг друга подначиваем, постоянно даем друг другу какого-то пинка.
— Я помню, как ты подошла к нему, когда мы общались, и сказала: «Леша, я тобой очень горжусь», — вспомнил Джарахов.
На вопрос о своих главных страхах девушка ответила, что больше всего боится потерять любимого:
— У меня есть два страха. Первый — потерять Лёху, а второй — потерять свою популярность, — призналась Ивлеева.
Недавно мы обозревали, на чем разъезжают новосибирские звезды. Среди них уже названные Элджей и Ивлеева, а также певица Пелагея и актриса Мария Шумакова, спортсмен Роман Власов и шоумен Александр Пушной.
А вот так выглядели герои нашей статьи до того, как стали популярны. Найдите максимальное количество отличий.