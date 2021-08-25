Сибирский болельщик «Спартака» набил себе татуировку с портретом певицы МакSим

Сегодня, 25 августа, житель Томска Иван Коломин набил в Новосибирске татуировку с портретом певицы МакSим. На это потребовалось около 10 часов, мастер работал два дня.
Эскиз для татуировки сделал руководитель тату-студии «ЕБШ» Кирилл Василюк. Он объяснил, что идея пришла ему из-за новостей о состоянии здоровья певицы. В июне МакSим (Марина Максимова) перевели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Ее легкие были поражены на 40%. А в конце июля артистка пришла в себя.
— У нее была тяжелая история с коронавирусом, реанимацией. Я немного знаю про то, что певица — один из символов футбольного движения, поэтому подумал, что было бы классно сделать на эту тему портрет. Мы очень любим делать актуальные вещи, которые нам самим интересны. Ранее у нас был гость из Томска. Мы знаем, что он — большой болельщик футбольного «Спартака», я ему первым скинул эскиз. Будет еще пара сеансов, потому что это фестивальная работа. Где-то через месяц, когда всё заживет, доработаем мелкие детали, — рассказал НГС Кирилл Василюк.
По словам Ивана Коломина, у болельщиков «Спартака» действительно есть традиция, связанная с МакSим, — на выездных матчах они поют ее песню «Вдоль ночных дорог». Традиция появилась несколько лет назад во время игры с казанским ФК «Рубин» (сама певица родом из Казани). Кирилл прислал макет Ивану, который ранее уже набивал тату в «ЕБШ», и он согласился сделать его себе. Нанесением занимался мастер Антон Лобов.
— Я болею за футбольный клуб «Спартак». Марина Максимова многое значит для его болельщиков. Для меня она в первую очередь — красивая девушка. А почему бы на своем теле не разместить портрет красивой девушки? — пояснил корреспонденту НГС Иван.
Для него эта татуировка уже девятая. В следующем году студия хочет представить ее на тату-фестивалях.
В ноябре жительница Новосибирске сделала себе татуировку, посвященную скандальному катку у оперного театра. Рядом с ним написано «Боже, спасибо, я из Новосиба». А другая сибирячка набила рисунок, посвященный огромным сугробам и мэру.