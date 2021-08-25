Сибирский болельщик «Спартака» набил себе татуировку с портретом певицы МакSим

Сегодня, 25 августа, житель Томска Иван Коломин набил в Новосибирске татуировку с портретом певицы МакSим. На это потребовалось около 10 часов, мастер работал два дня.

Эскиз для татуировки сделал руководитель тату-студии «ЕБШ» Кирилл Василюк. Он объяснил, что идея пришла ему из-за новостей о состоянии здоровья певицы. В июне МакSим (Марина Максимова) перевели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Ее легкие были поражены на 40%. А в конце июля артистка пришла в себя.

— У нее была тяжелая история с коронавирусом, реанимацией. Я немного знаю про то, что певица — один из символов футбольного движения, поэтому подумал, что было бы классно сделать на эту тему портрет. Мы очень любим делать актуальные вещи, которые нам самим интересны. Ранее у нас был гость из Томска. Мы знаем, что он — большой болельщик футбольного «Спартака», я ему первым скинул эскиз. Будет еще пара сеансов, потому что это фестивальная работа. Где-то через месяц, когда всё заживет, доработаем мелкие детали, — рассказал НГС Кирилл Василюк.

