Певицу МакSим вывели из искусственной комы

19 июня стало известно, что МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. У певицы обнаружили поражение легких — сначала 40%, а вскоре — как писали федеральные СМИ — больше 75%. Несколько тестов на коронавирус показали отрицательный результат. Сама Марина писала в своем Instagram, что первые симптомы простуды появились 11 июня, после того как тест не подтвердил коронавирус, она выступила на концерте и почувствовала себя хуже. Позже у нее диагностировали пневмонию.

