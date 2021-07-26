Певицу МакSим вывели из искусственной комы

Певица МакSим пришла в себя после пяти недель в коме. Как сообщает Telegram-канал Mash, она разговаривает знаками и находится в ясном сознании. Певица может сделать вдох, но пока нуждается во вспомогательной вентиляции легких, состояние ее остается стабильно тяжелым.
Обновлено 17:55 мск: менеджер МакSим Маргарита Соколова объяснила ТАСС, что о полном выводе артистки из медикаментозного сна речи пока не идет. Врачи выводят ее в сознание, когда показатели более-менее стабильные, но когда организму тяжело — снова погружают в сон.
19 июня стало известно, что МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. У певицы обнаружили поражение легких — сначала 40%, а вскоре — как писали федеральные СМИ — больше 75%. Несколько тестов на коронавирус показали отрицательный результат. Сама Марина писала в своем Instagram, что первые симптомы простуды появились 11 июня, после того как тест не подтвердил коронавирус, она выступила на концерте и почувствовала себя хуже. Позже у нее диагностировали пневмонию.