Певицу МакSим ввели в искусственную кому

Певицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «СтарХит», ссылаясь на представительницу артистки Яну Богушевскую. Известно, что у нее поражены легкие — не менее 40% . Несколько тестов на коронавирус показали отрицательный результат. Сама певица писала в своем Instagram, что первые симптомы простуды появились 11 июня, после того как тест не подтвердил коронавирус, она выступила на концерте и почувствовала себя хуже. После госпитализации у нее диагностировали пневмонию.

