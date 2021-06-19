Певицу МакSим ввели в искусственную кому

Певицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «СтарХит», ссылаясь на представительницу артистки Яну Богушевскую. Известно, что у нее поражены легкие — не менее
— МакSим правда сейчас подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, однако паниковать не стоит, она находится в руках очень хороших врачей, ситуация под контролем. Накануне, когда мы разговаривали по телефону, Марина была настроена по-боевому, сказала, что всё с ней точно будет хорошо! — цитирует «СтарХит» пиарщицу певицы Яну Богушевскую.
Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, обрела популярность в 2006 году после выхода ее альбома «Трудный возраст», после чего была признана самой коммерчески успешной артисткой. Всего на счету певицы шесть альбомов, среди наиболее известных — «Ветром стать», «Мой рай», «Знаешь ли ты» и другие. 19 июня должен был состояться ее концерт в Удмуртии.