19 июня суббота
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 2/10
usd 72.22
eur 85.99
Тема дняВ Кузбассе разбился маленький самолет

Все новости

Все новости

Певицу МакSим ввели в искусственную кому

Ее подключили к аппарату ИВЛ

919
4Обсудить

Поделиться

Ранее артистка сообщала, что лежит в больнице с пневмонией

Ранее артистка сообщала, что лежит в больнице с пневмонией

Поделиться

Певицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «СтарХит», ссылаясь на представительницу артистки Яну Богушевскую. Известно, что у нее поражены легкие — не менее 40%. Несколько тестов на коронавирус показали отрицательный результат. Сама певица писала в своем Instagram, что первые симптомы простуды появились 11 июня, после того как тест не подтвердил коронавирус, она выступила на концерте и почувствовала себя хуже. После госпитализации у нее диагностировали пневмонию.

— МакSим правда сейчас подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, однако паниковать не стоит, она находится в руках очень хороших врачей, ситуация под контролем. Накануне, когда мы разговаривали по телефону, Марина была настроена по-боевому, сказала, что всё с ней точно будет хорошо! — цитирует «СтарХит» пиарщицу певицы Яну Богушевскую.

Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, обрела популярность в 2006 году после выхода ее альбома «Трудный возраст», после чего была признана самой коммерчески успешной артисткой. Всего на счету певицы шесть альбомов, среди наиболее известных — «Ветром стать», «Мой рай», «Знаешь ли ты» и другие. 19 июня должен был состояться ее концерт в Удмуртии.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

МакSимартистыкомапневмонияИВЛпевица Максим
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (4)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...