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Погода и мокрые игры: вспоминаем, как в Новосибирске последние 5 лет праздновали день Ивана Купалы

Сегодня мы ждем ваши фотографии и видео с летними развлечениями

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Новосибирцы стараются весело проводить 7 июля

Новосибирцы стараются весело проводить 7 июля

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В Новосибирске наступил День Ивана Купалы

Сегодня, 7 июля, в Новосибирске наступил день Ивана Купалы. В этот день принято обливаться водой, хулиганить и гадать. Новосибирцы традиционно проводят время возле воды, в том числе у фонтанов, которые власти обещают частично отключить и снова отключат.

— Некоторые фонтаны планируется отключить. В некоторых планируется не только отключать, но и сливать воду, дабы люди не бились головой, когда ныряют туда, не показывали удаль свою молодецкую, — пояснял руководитель МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко.

В прошлом году в городе отключали только самые популярные фонтаны, например в Первомайском сквере и на улице Орджоникидзе.

НГС решил вспомнить, как проходили последние 5 праздников в Новосибирске. Синоптики сообщили, что в 2020 году 7 июля выпало больше всего осадков за последние 5 лет, в то время как столбик термометра поднимался до +26 градусов. Самые холодные дни были в 2017 и 2018 году, а самый жаркий — в 2019 году. В этот раз синоптики прогнозируют невысокую температуру: +20... +22 градуса, при этом ожидается гроза с дождем утром и вечером, днем пообещали прояснение.

Самая жаркая погода в последние 5 праздников была в 2019 году

Самая жаркая погода в последние 5 праздников была в 2019 году

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Смотрим, как прошел день Ивана Купалы в последние годы: новосибирцы обливались, делали снимки, выходили с водой перед машинами и считали «трофеи».

2020 год

Год назад, несмотря на пандемию и ограничения, жители города не унывали: стреляли из водных пистолетов, фотографировались в венках и обливались у фонтана в Центральном парке.

Больше всего обливались дети

Больше всего обливались дети

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Ребята изрядно подготовились: в их арсенале встретились не только бутылки, пистолеты и пульверизаторы, но и самодельные водяные бомбочки.

Дети мастерили водяные бомбочки

Дети мастерили водяные бомбочки

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2019 год

7 июля 2019 года погода не всё время была солнечная, но тем не менее было жарко, а в массовых обливаниях участвовали в основном дети с водными пистолетами и обычными пластиковыми бутылками.

Дети развлекались в парках и скверах

Дети развлекались в парках и скверах

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Так праздник проходил на пляже «Наутилус» — там обливались водой из реки и обсыпались краской

Так праздник проходил на пляже «Наутилус» — там обливались водой из реки и обсыпались краской

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2018 год

Солнечная погода порадовала жителей в 2018 году. Читатели НГС в тот год вспоминали, как проводили праздник в детстве.

— Вчера рассказывала детям, как мы в детстве ждали праздник Ивана Купалы, — писала читательница под ником zamiramama1977. — Как в этот день взрослые и дети бегали мокрые по улице, как обливали с балконов, а пацаны с камерами — у колонок. Как забегали в автобусы и обливали всех вокруг. Некоторые, конечно, были недовольны, ну а мне этот праздник всегда нравился! И бывало очень жаль, что в этот день было холодно.

В городе встречались школьники с водяными пистолетами. Как видим на фото, фонтан в Первомайском сквере отключали и в 2018 году

В городе встречались школьники с водяными пистолетами. Как видим на фото, фонтан в Первомайском сквере отключали и в 2018 году

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В селе Усть-Чум Искитимского района праздник был наполнен традициями: песни, венки, русская народная одежда.

Девушки на Ивана Купалу

Девушки на Ивана Купалу

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2017 год

Еще год назад этот же фонтан в Первомайском сквере оккупировали подростки с ведрами и пистолетами, которым прохладная погода совсем не помешала.

У фонтана в Первомайском сквере обливалась группа подростков

У фонтана в Первомайском сквере обливалась группа подростков

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На фонтане в Первомайском сквере

На фонтане в Первомайском сквере

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Фонтан около ГПНТБ работал, поэтому там обливалось около десятка подростков.

На площади у ГПНТБ активно обливались

На площади у ГПНТБ активно обливались

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Но больше движения было на пляже «Наутилус». Горожане приносили с собой водяные пистолеты, ведра, брызгалки, в дело шла вода из реки.

Подростки обливали друг друга в реке

Подростки обливали друг друга в реке

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Несколько человек пришли в защитных костюмах и даже купались в них.

Водяная битва

Водяная битва

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2016 год

В 2016 году горожане много хулиганили, например, кто-то выкатил на проезжую часть мусорные баки. Такое хулиганство обычно связывают с ночью Творила, которая проходит с 6 на 7 июля.

Утренний сюрприз для водителей

Утренний сюрприз для водителей

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А кто-то залил белой водоэмульсионной краской 15 припаркованных во дворе машин.

По словам очевидцев, краска плохо, но все-таки отмывается

По словам очевидцев, краска плохо, но все-таки отмывается

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Один парень 7 июля 2016 года обливал сразу из двух бутылок.

Одной бутылки было мало

Одной бутылки было мало

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В ход шли ведра

В ход шли ведра

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Дождь, который начался днем, не помешал горожанам, а наоборот, помог набрать побольше воды в ведра

Дождь, который начался днем, не помешал горожанам, а наоборот, помог набрать побольше воды в ведра

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Подростки обливались после дождя

Подростки обливались после дождя

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В этот день жители не просто обливались, а даже подсчитывали свои «трофеи». Вот чем похвасталась читательница НГС: «Поздравлено с днем Ивана Купалы мальчиков — 30 шт. Поздравлено с днем Ивана Купалы девочек — 20 шт. Поздравлено с днем Ивана Купалы кошек — 1 шт. Поздравлено с днем Ивана Купалы собак — 3 шт. Случайные прохожие не пострадали!!!»

Подростки у фонтана в Первомайском сквере

Подростки у фонтана в Первомайском сквере

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Ребята выбегали перед общественным транспортом и легковыми машинами, пытаясь их облить.

Подростки пытались облить пассажиров и водителя автобуса

Подростки пытались облить пассажиров и водителя автобуса

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Некоторые выливали целые ведра в окна водителей.

— Стояла в пробке с открытыми окнами, смотрю, паренек с ведерком бежит. Окно пассажирское, конечно, я закрыть не успела. Окатил, гад! Было такое ощущение, что если бы дверь была открыта, то так и вынесло бы волной. Теперь тоже вооружилась водяной пушкой и «пятерочкой» воды. P.S. Всегда считала этот праздник очень веселым, так что никаких обид на паренька вообще нет. Но все-таки в тачки лить не надо!!! Всех с праздником, — писала в редакцию одна из читательниц.

Дети обливали автомобилистов

Дети обливали автомобилистов

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В прошлом месяце губернатор Андрей Травников распорядился продлить режим повышенной готовности в Новосибирской области до 30 сентября. Это ограничение, в частности, запрещает проведение массовых мероприятий.

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Иван Купала7 июля
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