Погода и мокрые игры: вспоминаем, как в Новосибирске последние 5 лет праздновали день Ивана Купалы

Сегодня, 7 июля, в Новосибирске наступил день Ивана Купалы. В этот день принято обливаться водой, хулиганить и гадать. Новосибирцы традиционно проводят время возле воды, в том числе у фонтанов, которые власти обещают частично отключить и снова отключат.



— Некоторые фонтаны планируется отключить. В некоторых планируется не только отключать, но и сливать воду, дабы люди не бились головой, когда ныряют туда, не показывали удаль свою молодецкую, — пояснял руководитель МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко.

