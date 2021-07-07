Погода и мокрые игры: вспоминаем, как в Новосибирске последние 5 лет праздновали день Ивана Купалы

В Новосибирске наступил День Ивана Купалы
Сегодня, 7 июля, в Новосибирске наступил день Ивана Купалы. В этот день принято обливаться водой, хулиганить и гадать. Новосибирцы традиционно проводят время возле воды, в том числе у фонтанов, которые власти обещают частично отключить и снова отключат.
— Некоторые фонтаны планируется отключить. В некоторых планируется не только отключать, но и сливать воду, дабы люди не бились головой, когда ныряют туда, не показывали удаль свою молодецкую, — пояснял руководитель МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко.
В прошлом году в городе отключали только самые популярные фонтаны, например в Первомайском сквере и на улице Орджоникидзе.
НГС решил вспомнить, как проходили последние 5 праздников в Новосибирске. Синоптики сообщили, что в 2020 году 7 июля выпало больше всего осадков за последние 5 лет, в то время как столбик термометра поднимался до +26 градусов. Самые холодные дни были в 2017 и 2018 году, а самый жаркий — в 2019 году. В этот раз синоптики прогнозируют невысокую температуру:
Смотрим, как прошел день Ивана Купалы в последние годы: новосибирцы обливались, делали снимки, выходили с водой перед машинами и считали «трофеи».
2020 год
Год назад, несмотря на пандемию и ограничения, жители города не унывали: стреляли из водных пистолетов, фотографировались в венках и обливались у фонтана в Центральном парке.
Ребята изрядно подготовились: в их арсенале встретились не только бутылки, пистолеты и пульверизаторы, но и самодельные водяные бомбочки.
2019 год
7 июля 2019 года погода не всё время была солнечная, но тем не менее было жарко, а в массовых обливаниях участвовали в основном дети с водными пистолетами и обычными пластиковыми бутылками.
2018 год
Солнечная погода порадовала жителей в 2018 году. Читатели НГС в тот год вспоминали, как проводили праздник в детстве.
— Вчера рассказывала детям, как мы в детстве ждали праздник Ивана Купалы, — писала читательница под ником zamiramama1977. — Как в этот день взрослые и дети бегали мокрые по улице, как обливали с балконов, а пацаны с камерами — у колонок. Как забегали в автобусы и обливали всех вокруг. Некоторые, конечно, были недовольны, ну а мне этот праздник всегда нравился! И бывало очень жаль, что в этот день было холодно.
В селе Усть-Чум Искитимского района праздник был наполнен традициями: песни, венки, русская народная одежда.
2017 год
Еще год назад этот же фонтан в Первомайском сквере оккупировали подростки с ведрами и пистолетами, которым прохладная погода совсем не помешала.
Фонтан около ГПНТБ работал, поэтому там обливалось около десятка подростков.
Но больше движения было на пляже «Наутилус». Горожане приносили с собой водяные пистолеты, ведра, брызгалки, в дело шла вода из реки.
Несколько человек пришли в защитных костюмах и даже купались в них.
2016 год
В 2016 году горожане много хулиганили, например, кто-то выкатил на проезжую часть мусорные баки. Такое хулиганство обычно связывают с ночью Творила, которая проходит с 6 на 7 июля.
А кто-то залил белой водоэмульсионной краской 15 припаркованных во дворе машин.
Один парень 7 июля 2016 года обливал сразу из двух бутылок.
В этот день жители не просто обливались, а даже подсчитывали свои «трофеи». Вот чем похвасталась читательница НГС: «Поздравлено с днем Ивана Купалы мальчиков — 30 шт. Поздравлено с днем Ивана Купалы девочек — 20 шт. Поздравлено с днем Ивана Купалы кошек — 1 шт. Поздравлено с днем Ивана Купалы собак — 3 шт. Случайные прохожие не пострадали!!!»
Ребята выбегали перед общественным транспортом и легковыми машинами, пытаясь их облить.
Некоторые выливали целые ведра в окна водителей.
— Стояла в пробке с открытыми окнами, смотрю, паренек с ведерком бежит. Окно пассажирское, конечно, я закрыть не успела. Окатил, гад! Было такое ощущение, что если бы дверь была открыта, то так и вынесло бы волной. Теперь тоже вооружилась водяной пушкой и «пятерочкой» воды. P.S. Всегда считала этот праздник очень веселым, так что никаких обид на паренька вообще нет. Но все-таки в тачки лить не надо!!! Всех с праздником, — писала в редакцию одна из читательниц.
В прошлом месяце губернатор Андрей Травников распорядился продлить режим повышенной готовности в Новосибирской области до 30 сентября. Это ограничение, в частности, запрещает проведение массовых мероприятий.