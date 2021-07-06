В Новосибирске пообещали отключить часть фонтанов на день Ивана Купалы

Завтра, 7 июля, в день Ивана Купалы в Новосибирске планируют отключить некоторые фонтаны. Об этом НГС рассказал руководитель МКУ «Городской фонтан» Валерий Науменко.
Традиционно 7 июля некоторые новосибирцы отмечают возле воды, обливают друг друга, купаются, в том числе и в фонтанах.
— Некоторые фонтаны планируется отключить. В некоторых планируется не только отключать, но и сливать воду, дабы люди не бились головой, когда ныряют туда, не показывали удаль свою молодецкую, — пояснил Валерий Науменко.
Руководитель МКУ не рассказал, какие фонтаны будут работать, а какие нет, чтобы избежать ажиотажа возле работающих фонтанов.
— У меня есть информация на эту тему, но делиться ею я с вами не буду, — сказал Валерий Науменко.
В прошлом году в городе отключали только самые популярные фонтаны, например, в Первомайском сквере и на улице Орджоникидзе. Тем не менее новосибирцы придумали, как выйти из ситуации — здесь мы показывали, как горожане провели этот день.