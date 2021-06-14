Ревущие моторы и бородачи в коже. Как байкеры отметили День мотоциклиста в Бердске — рассказываем в 10 снимках

Сотни байкеров поучаствовали в выставке мотоциклов в Бердске
Лето — горячая пора для всех любителей моторов. В середине июня байкеры и все неравнодушные к мототехнике традиционно собрались в Бердске, чтобы отпраздновать День мотоциклиста. Как это было — рассказываем и показываем в кадрах нашего фотографа Евгении Глинчиковой.
Организатором мероприятия выступил Сергей Погудин — самый популярный бородач Сибири благодаря своим пародиям на девчачьи фотосессии. Осенью мы побывали в его логове, расспросили о его мотоувлечениях и узнали, как он решился на смешные фотосессии.