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Ревущие моторы и бородачи в коже. Как байкеры отметили День мотоциклиста в Бердске — рассказываем в 10 снимках

Смотрим на мощные мотоциклы и разглядываем красоток

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На праздник съехались сотни любителей мотоциклов и быстрой езды. Сами участники говорят, что среди них не только отвязные байкеры, но и вполне добропорядочные учителя и врачи

На праздник съехались сотни любителей мотоциклов и быстрой езды. Сами участники говорят, что среди них не только отвязные байкеры, но и вполне добропорядочные учителя и врачи

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Сотни байкеров поучаствовали в выставке мотоциклов в Бердске

Лето — горячая пора для всех любителей моторов. В середине июня байкеры и все неравнодушные к мототехнике традиционно собрались в Бердске, чтобы отпраздновать День мотоциклиста. Как это было — рассказываем и показываем в кадрах нашего фотографа Евгении Глинчиковой.

Открытие мотосезона байкеры отметили месяц назад. И тогда, по словам участников праздника, собралось побольше людей

Открытие мотосезона байкеры отметили месяц назад. И тогда, по словам участников праздника, собралось побольше людей

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Возможно, дело в погоде — попробуй-ка в коже походить весь день под солнцем!

Возможно, дело в погоде — попробуй-ка в коже походить весь день под солнцем!

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В первую очередь, День мотоциклиста — это выставка крутой мототехники

В первую очередь, День мотоциклиста — это выставка крутой мототехники

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Даже вот такой (а почему бы и нет?)

Даже вот такой (а почему бы и нет?)

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Но для мотолюбителей это еще и встреча с закадычными друзьями

Но для мотолюбителей это еще и встреча с закадычными друзьями

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И возможность послушать любимую музыку

И возможность послушать любимую музыку

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Александр говорит, что его мотоцикл разгоняется до <nobr class="_">200 км</nobr> в час, хотя ездить по нашим дорогам с такой скоростью побаивается

Александр говорит, что его мотоцикл разгоняется до 200 км в час, хотя ездить по нашим дорогам с такой скоростью побаивается

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Кстати, кроме мототранспорта на празднике было много другого любопытного...

Кстати, кроме мототранспорта на празднике было много другого любопытного...

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... и даже милого

... и даже милого

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Организатором мероприятия выступил Сергей Погудин — самый популярный бородач Сибири благодаря своим пародиям на девчачьи фотосессии. Осенью мы побывали в его логове, расспросили о его мотоувлечениях и узнали, как он решился на смешные фотосессии.

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байкермотоциклыДень мотоциклиста
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