Ревущие моторы и бородачи в коже. Как байкеры отметили День мотоциклиста в Бердске — рассказываем в 10 снимках

Лето — горячая пора для всех любителей моторов. В середине июня байкеры и все неравнодушные к мототехнике традиционно собрались в Бердске, чтобы отпраздновать День мотоциклиста. Как это было — рассказываем и показываем в кадрах нашего фотографа Евгении Глинчиковой.