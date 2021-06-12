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Пошла жара! Какие фестивали, выставки и концерты пройдут в июне, июле и августе в Новосибирске (удобная афиша)

Тусовки на любой вкус, пляжные вечеринки и выступления любимых исполнителей: лето обещает быть горячим

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А вы уже придумали, чем займетесь этим летом?

А вы уже придумали, чем займетесь этим летом?

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Фестиваль крафтовой культуры пройдет 12 июня в Новосибирске

Если прошлым летом мы безвылазно сидели дома (максимум позволяя себе выбраться на берег Обского моря), то нынешнее лето будет более богатым на события разного формата. Часть мероприятий по-прежнему недоступна из-за пандемии, но это не повод расстраиваться. Нас ждут фестивали на открытом воздухе, пляжные вечеринки и музыкальные программы, а если не понравится, то всегда можно уехать на дачу. Публикуем большую афишу событий на лето–2021 — скучать точно не придется.

Что нас ждет в июне?

В субботу, 12 июня, пройдет Фестиваль крафтовой культуры, который продлится два дня. Что будет: дегустация пива и сидра, закуски (спойлер: фермерские сыры ручной работы, мясные и рыбные закуски, пицца). На фестивале будут работать барбершоп и тату-студия. Вечером выступят музыкальные группы, в промежутках можно будет поиграть в бир-понг и другие веселые пивные игры. На мероприятии действует возрастное ограничение — 18+.

Где, когда, во сколько: Академпарк, ресторанный комплекс «Гуси», 12–13 июня, сбор гостей с 11:30 утра, официальная программа начнется в 14:00.

Сколько стоит: билет на 12 июня2000 рублей, на 13 июня1300 рублей.

Собрать арену июньским вечером планирует рэпер Баста — будет большой концерт (заряжаем телефоны, ведь вам обязательно понадобятся фонарики). Основным, но не главным поводом для встречи, станет его очередной альбом под номером пять, скачивание которого в Сети бьет все мыслимые и немыслимые рекорды (просто напоминаем: концерт Макса Коржа, который должен был пройти 26 июня, отменен из-за запрета на танцпол). Возрастное ограничение — 16+.

Где, когда, во сколько: «Локомотив-Арена», 12 июня, 19:00.
Сколько стоит: от 2400 рублей до 7000 рублей.

В «Экспоцентре» для вас споет Юлия Zivert. У певицы много хитов, которые звучат в заведениях, на танцплощадках, и которые уже полюбились слушателям — песни Life, Credo, Beverly Hills, «ЯТЛ» и другие у многих в плей-листе. Если вам нравится творчество певицы, почему бы не посетить ее концерт в пятничный вечер. Действует ограничение 6+.

Отличный вариант для летнего вечера

Отличный вариант для летнего вечера

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Где, когда, во сколько: «Экспоцентр», 18 июня, сбор гостей с 18:00, начало в 20:00.

Сколько стоит: 5000 рублей.

Масштабная вечеринка на пляже и обсуждаемое событие этого лета — приезд диджея Бориса Брейчи в Новосибирск. Кому-то может быть не знакомо имя, но диджея многие узнают по маске Джокера, которую он надевает на свои выступления — его творчество признано во всём мире. Услышать и увидеть вживую, как Брейча сводит треки, можно будет 19 июня. Возрастное ограничение — 18+.

Где, когда, во сколько: пляж «Звезда», 19 июня, начало в 22:00.

Сколько стоит: 4000 рублей.

Любителям посмеяться и фанатам шоу «Что было дальше?» посвящается — концерт стендап-комика Нурлана Сабурова. 21 июня российский и казахский юморист приедет в Новосибирск с сольной программой и будет шутить для сибиряков — как обычно, с очень серьезным лицом. Действует возрастное ограничение 18+.

Приготовьтесь, будет очень смешно

Приготовьтесь, будет очень смешно

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Где, когда, во сколько: «Локомотив-Арена», 21 июня, в 19:00.

Сколько стоит: от 1500 рублей до 3200 рублей.

Еще один концерт в «Экспоцентре» — на этот раз на площадке будем встречать рэпера Скриптонита, который вернулся после долгого отсутствия и сразу с новым альбомом. Необычное звучание голоса певца делит слушателей на два лагеря — люблю и ненавижу. Если вы относите себя к первой категории, приходите на концерт — слушать исполнителя вживую гораздо интереснее, чем через наушники. Возрастное ограничение — 18+.

Где, когда, во сколько: «Экспоцентр», 25 июня, 14:00.

Сколько стоит: от 3000 рублей до 3200 рублей.

Тяжелый open air намечается на пляже «Звезда» к концу первого летнего месяца. Почему тяжелый? Потому что в одной локации соберутся лучше рок-группы города и будут радовать отдыхающих своими композициями. Примут участие музыкальные коллективы — Rhemorha, Crime Ink., Liketheunicorn (Томск), NVRSD, Black Sonic Pearls (Москва), Сherax, Sturmmann, Marble Carrion, It Was a Bad Choice, Shadowmoor. Приходите послушать и поностальгировать. Возрастное ограничение — 16+.

Приходите послушать рок-музыку и душевно отдохнуть

Приходите послушать рок-музыку и душевно отдохнуть

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Где, когда, во сколько: пляж «Звезда», 26 июня, 11:00.

Сколько стоит: 1500 рублей.

Что интересного будет в июле?

Пятница второго дня второго месяца лета заявляет мультиформатный фестиваль на Обском море с весьма приятным названием — «PLAYA. Остров Души». Мероприятие продлится аж 10 дней, в течение которых отдыхающих ждет насыщенная программа — электронная и живая музыка, мастер-классы, световые и огненные шоу, ярмарка, массовый заплыв на сапах и многое другое. На фестиваль приедут более 100 диджеев — будет обидно пропустить такую вечеринку. Возрастное ограничение —18+.

Мероприятие обещает быть интригующим

Мероприятие обещает быть интригующим

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Где, когда, во сколько: остров в Обском море (как добраться: https://vk.com/topic-203756539_47673487), 2 июля.

Сколько стоит: от 1600 рублей до 2800 рублей.

Концерт омской хип-хоп исполнительницы Кати Drummatix. Катя прославилась после 17-го независимого баттла и участия в проекте «Песни на ТНТ» (2 сезон). Певица впервые отправилась в большой тур с презентацией нового альбома — в каждом городе у девушки имеется своя армия поклонников, Новосибирск не исключение. Возрастное ограничение — 16+.

Где, когда, во сколько: лофт-парк «Подземка», 8 июля, начало в 19:00.

Сколько стоит: от 900 рублей до 2500 рублей.

Большой трехдневный фестиваль «Город солнца» — погружение в миры культур площадок Севера, Востока, Юга и Запада, а также возможность увидеть перспективы развития человека и общества на площадке будущего (да, такое тоже будет). На протяжении фестиваля его участники будут знакомиться с разными творческими направлениями, практиками, общаться с интересными людьми. Можно приезжать с детьми, но не младше 7 лет — действует возрастное ограничение 7+.

Ради такого вигвама однозначно стоит ехать на фестиваль

Ради такого вигвама однозначно стоит ехать на фестиваль

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Где, когда, во сколько: ПКиО «У моря Обского», 9–11 июля, ул. Софийская, 15.

Сколько стоит: от 900 рублей до 1500 рублей, купить можно на сайте фестиваля.

Ежегодное мероприятие, устраиваемое мотоклубом Devil Angels, — Develi's party — 2021. В программе: живая музыка, фирменный шашлык, обещают кашу, приготовленную на костре. Условия проживания — походные. Мероприятие для любителей отдохнуть на природе, послушать музыку, душевно провести время и отвлечься от трудовых будней. Действует возрастное ограничение 18+.

Не забудьте взять с собой палатку и походные принадлежности

Не забудьте взять с собой палатку и походные принадлежности

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Где, когда, во сколько: с 16 июля по 18 июля, с 14:00, поляна проведения бардовского фестиваля «АкБард» (как добраться: https://vk.com/album-67525734_233794358).

Сколько стоит: бесплатно.

Лето без яркого «Фестиваля красок» — не лето. Любимое и детьми, и взрослыми мероприятие, где можно от души подурачиться, обливаясь краской, и отвлечься от насущного. Информации о месте проведения пока нет, но мы заранее сообщаем, что фесту — быть, а пока ждем — готовим белые футболки, после битвы у вас наверняка получится модный современный принт тай-дай, будем в тренде. Возрастной ценз — 0+.

Давайте вспомним, как это весело и ярко

Давайте вспомним, как это весело и ярко

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Где, когда, во сколько: 25 июля, в 11:00.

Сколько стоит: бесплатно.

В конце месяца состоится всеми любимая «Гонка героев». Крутой забег с препятствиями, где можно проверить свои силы, выносливость и даже побороть страхи. 10 километров увлекательной трассы и 30+ препятствий, которые проверят вас на прочность — настоящее приключение, правда? Возрастное ограничение для участников — 18+, на зрителей возрастной ценз не распространяется.

Мероприятие для тех, кто не боится грязи

Мероприятие для тех, кто не боится грязи

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Где, когда, во сколько: 31 июля, полигон Кольцово, с 09:00 утра до 21:00 вечера.

Сколько стоит: для зрителей — бесплатно.

Чем порадует август?

Последний месяц лета начнется с фестиваля «Рок-волна» — первый в городе фест, проходящий прямо на воде, на теплоходе по Оби в течение трех часов. Музыкальными участниками фестиваля станут певец Андрей Бессонов и группа «Проверено». Во время мероприятия будет вестись видео- и аудиозапись концерта, чтобы потом было что вспомнить. Ограничение по возрасту 18+.

Как вам такой вариант на первую субботу августа?

Как вам такой вариант на первую субботу августа?

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Где, когда, во сколько: сбор рядом с отелем River Park Hotel, станция метро «Речной вокзал», 5 августа, 18:00.

Сколько стоит: 1500 рублей (количество ограничено).

Ежегодный вечер памяти Михаила Горшенева — поклонники творчества собираются в этот день уже несколько лет в разных уголках страны и вспоминают вокалиста группы «Король и Шут». Почтить память, спеть несколько песен и пообщаться с такими же заинтересованными можно будет 7 августа, в субботу. Ограничение по возрасту 18+.

Где, когда, во сколько: бар «Бродячая собака», 7 августа, 19:00.
Сколько стоит: 400 рублей, в день мероприятия 500 рублей.

Еще один фестиваль на природе — Nemo Fest. Два дня вы общаетесь с единомышленниками, слушаете музыку в стиле транс, ловите дзен, отдыхаете и восстанавливаете силы, наслаждаетесь природой — разве не здорово? На мероприятии действует возрастное ограничение 18+.

Где, когда, во сколько и сколько стоит: подробности будут известны ближе к дате мероприятия, за новостями можно следить в группе во «ВКонтакте» и телеграм-канале — t.me/nemocommunity.

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