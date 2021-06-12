Пошла жара! Какие фестивали, выставки и концерты пройдут в июне, июле и августе в Новосибирске (удобная афиша)

Фестиваль крафтовой культуры пройдет 12 июня в Новосибирске
Если прошлым летом мы безвылазно сидели дома (максимум позволяя себе выбраться на берег Обского моря), то нынешнее лето будет более богатым на события разного формата. Часть мероприятий по-прежнему недоступна из-за пандемии, но это не повод расстраиваться. Нас ждут фестивали на открытом воздухе, пляжные вечеринки и музыкальные программы, а если не понравится, то всегда можно уехать на дачу. Публикуем большую афишу событий на лето–2021 — скучать точно не придется.
Что нас ждет в июне?
В субботу,
Где, когда, во сколько: Академпарк, ресторанный комплекс «Гуси»,
Сколько стоит: билет на
Собрать арену июньским вечером планирует рэпер Баста — будет большой концерт (заряжаем телефоны, ведь вам обязательно понадобятся фонарики). Основным, но не главным поводом для встречи, станет его очередной альбом под номером пять, скачивание которого в Сети бьет все мыслимые и немыслимые рекорды (просто напоминаем: концерт Макса Коржа, который должен был пройти
Где, когда, во сколько: «Локомотив-Арена»,
Сколько стоит: от
В «Экспоцентре» для вас споет Юлия Zivert. У певицы много хитов, которые звучат в заведениях, на танцплощадках, и которые уже полюбились слушателям — песни Life, Credo, Beverly Hills, «ЯТЛ» и другие у многих в плей-листе. Если вам нравится творчество певицы, почему бы не посетить ее концерт в пятничный вечер. Действует ограничение 6+.
Где, когда, во сколько: «Экспоцентр»,
Сколько стоит:
Масштабная вечеринка на пляже и обсуждаемое событие этого лета — приезд диджея Бориса Брейчи в Новосибирск. Кому-то может быть не знакомо имя, но диджея многие узнают по маске Джокера, которую он надевает на свои выступления — его творчество признано во всём мире. Услышать и увидеть вживую, как Брейча сводит треки, можно будет
Где, когда, во сколько: пляж «Звезда»,
Сколько стоит:
Любителям посмеяться и фанатам шоу «Что было дальше?» посвящается — концерт стендап-комика Нурлана Сабурова. 21
Где, когда, во сколько: «Локомотив-Арена»,
Сколько стоит: от
Еще один концерт в «Экспоцентре» — на этот раз на площадке будем встречать рэпера Скриптонита, который вернулся после долгого отсутствия и сразу с новым альбомом. Необычное звучание голоса певца делит слушателей на два лагеря — люблю и ненавижу. Если вы относите себя к первой категории, приходите на концерт — слушать исполнителя вживую гораздо интереснее, чем через наушники. Возрастное ограничение — 18+.
Где, когда, во сколько: «Экспоцентр»,
Сколько стоит: от
Тяжелый open air намечается на пляже «Звезда» к концу первого летнего месяца. Почему тяжелый? Потому что в одной локации соберутся лучше рок-группы города и будут радовать отдыхающих своими композициями. Примут участие музыкальные коллективы — Rhemorha, Crime Ink., Liketheunicorn (Томск), NVRSD, Black Sonic Pearls (Москва), Сherax, Sturmmann, Marble Carrion, It Was a Bad Choice, Shadowmoor. Приходите послушать и поностальгировать. Возрастное ограничение — 16+.
Где, когда, во сколько: пляж «Звезда»,
Сколько стоит:
Что интересного будет в июле?
Пятница второго дня второго месяца лета заявляет мультиформатный фестиваль на Обском море с весьма приятным названием — «PLAYA. Остров Души». Мероприятие продлится аж
Где, когда, во сколько: остров в Обском море (как добраться: https://vk.com/topic-203756539_47673487),
Сколько стоит: от
Концерт омской хип-хоп исполнительницы Кати Drummatix. Катя прославилась после 17-го независимого баттла и участия в проекте «Песни на ТНТ» (
Где, когда, во сколько: лофт-парк «Подземка»,
Сколько стоит: от
Большой трехдневный фестиваль «Город солнца» — погружение в миры культур площадок Севера, Востока, Юга и Запада, а также возможность увидеть перспективы развития человека и общества на площадке будущего (да, такое тоже будет). На протяжении фестиваля его участники будут знакомиться с разными творческими направлениями, практиками, общаться с интересными людьми. Можно приезжать с детьми, но не младше
Где, когда, во сколько: ПКиО «У моря Обского»,
Сколько стоит: от
Ежегодное мероприятие, устраиваемое мотоклубом Devil Angels, — Develi's party — 2021. В программе: живая музыка, фирменный шашлык, обещают кашу, приготовленную на костре. Условия проживания — походные. Мероприятие для любителей отдохнуть на природе, послушать музыку, душевно провести время и отвлечься от трудовых будней. Действует возрастное ограничение 18+.
Где, когда, во сколько: с
Сколько стоит: бесплатно.
Лето без яркого «Фестиваля красок» — не лето. Любимое и детьми, и взрослыми мероприятие, где можно от души подурачиться, обливаясь краской, и отвлечься от насущного. Информации о месте проведения пока нет, но мы заранее сообщаем, что фесту — быть, а пока ждем — готовим белые футболки, после битвы у вас наверняка получится модный современный принт тай-дай, будем в тренде. Возрастной ценз — 0+.
Где, когда, во сколько:
Сколько стоит: бесплатно.
В конце месяца состоится всеми любимая «Гонка героев». Крутой забег с препятствиями, где можно проверить свои силы, выносливость и даже побороть страхи.
Где, когда, во сколько:
Сколько стоит: для зрителей — бесплатно.
Чем порадует август?
Последний месяц лета начнется с фестиваля «Рок-волна» — первый в городе фест, проходящий прямо на воде, на теплоходе по Оби в течение трех часов. Музыкальными участниками фестиваля станут певец Андрей Бессонов и группа «Проверено». Во время мероприятия будет вестись видео- и аудиозапись концерта, чтобы потом было что вспомнить. Ограничение по возрасту 18+.
Где, когда, во сколько: сбор рядом с отелем River Park Hotel, станция метро «Речной вокзал»,
Сколько стоит:
Ежегодный вечер памяти Михаила Горшенева — поклонники творчества собираются в этот день уже несколько лет в разных уголках страны и вспоминают вокалиста группы «Король и Шут». Почтить память, спеть несколько песен и пообщаться с такими же заинтересованными можно будет
Где, когда, во сколько: бар «Бродячая собака»,
Сколько стоит:
Еще один фестиваль на природе — Nemo Fest. Два дня вы общаетесь с единомышленниками, слушаете музыку в стиле транс, ловите дзен, отдыхаете и восстанавливаете силы, наслаждаетесь природой — разве не здорово? На мероприятии действует возрастное ограничение 18+.
Где, когда, во сколько и сколько стоит: подробности будут известны ближе к дате мероприятия, за новостями можно следить в группе во «ВКонтакте» и телеграм-канале — t.me/nemocommunity.
Другие интересные статьи о лете
Бердские дачи: НГС изучил домики возле курортной зоны — они утопают в зелени, а рядом живописный мост и пляж.
«Какой-то Геленджик»: 10 красоток в купальниках рассказали, что им не нравится на городских пляжах.
Горят и плачут: какой загар смертельно опасен, а какой полезен и нужен всем — объясняет врач.