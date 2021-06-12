Пошла жара! Какие фестивали, выставки и концерты пройдут в июне, июле и августе в Новосибирске (удобная афиша)

Если прошлым летом мы безвылазно сидели дома (максимум позволяя себе выбраться на берег Обского моря), то нынешнее лето будет более богатым на события разного формата. Часть мероприятий по-прежнему недоступна из-за пандемии, но это не повод расстраиваться. Нас ждут фестивали на открытом воздухе, пляжные вечеринки и музыкальные программы, а если не понравится, то всегда можно уехать на дачу. Публикуем большую афишу событий на лето–2021 — скучать точно не придется.



Что нас ждет в июне?