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Образование «Всем спасибо и до свидания!»: со стройки школы в Новосибирске увезли технику и убрали кран

«Всем спасибо и до свидания!»: со стройки школы в Новосибирске увезли технику и убрали кран

Школу должны были построить в 2023 году

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Всю технику увезли

В Новосибирске в ЖК «Дивногорский» увезли технику со стройки школы. Как рассказали местные жители, разбор техники начался на этой неделе. Информация появилась в группе «ЖК Дивногорский» во «ВКонтакте».

— Технику и материалы вывозят, кран разбирают. Школу «построили». Всем спасибо и до свидания! — подписал фотографию местный житель.

Фотографии сделаны на улице Сотникова — это одна из шести недостроенных школ в Новосибирске. Корреспондент НГС направила запрос в министерство образования, чтобы узнать, что будет со школами дальше.

По всем шести недостроенным школам в июле ввели режим повышенной готовности. В конце сентября прокуратура потребовала через суд признать школьные концессии недействительными.

Школы планировалось построить по концессии, соглашение между Министерством образования и ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“» (сегодня — ООО «Школа на Николая Сотникова») заключили в декабре 2021 года. Школы должны были построить в конце 2023 года, но в конце марта этого года министр образования Мария Жафярова заявила, что школы могут не закончить и в 2024 году.

Как писал НГС, уже в процессе реализации проекты столкнулись с критикой и сложностями, например, пришлось демонтировать фундаменты трех из шести зданий.

Весной этого года руководитель всех этих компаний Отто Сопроненко, с которыми заключили договор на строительство школ, попал под уголовное дело. Он стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере, ущерб оценивается в 3,1 миллиарда рублей.

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Новосибирск Школы Стройка Министерство образования
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