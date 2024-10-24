«Всем спасибо и до свидания!»: со стройки школы в Новосибирске увезли технику и убрали кран

Всю технику увезли Источник: ЖК Дивногорский / «ВКонтакте»











В Новосибирске в ЖК «Дивногорский» увезли технику со стройки школы. Как рассказали местные жители, разбор техники начался на этой неделе. Информация появилась в группе «ЖК Дивногорский» во «ВКонтакте».

— Технику и материалы вывозят, кран разбирают. Школу «построили». Всем спасибо и до свидания! — подписал фотографию местный житель.

Фотографии сделаны на улице Сотникова — это одна из шести недостроенных школ в Новосибирске. Корреспондент НГС направила запрос в министерство образования, чтобы узнать, что будет со школами дальше.

По всем шести недостроенным школам в июле ввели режим повышенной готовности. В конце сентября прокуратура потребовала через суд признать школьные концессии недействительными.

Школы планировалось построить по концессии, соглашение между Министерством образования и ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“» (сегодня — ООО «Школа на Николая Сотникова») заключили в декабре 2021 года. Школы должны были построить в конце 2023 года, но в конце марта этого года министр образования Мария Жафярова заявила, что школы могут не закончить и в 2024 году.

Как писал НГС, уже в процессе реализации проекты столкнулись с критикой и сложностями, например, пришлось демонтировать фундаменты трех из шести зданий.