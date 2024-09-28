НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +6

3 м/c,

южн.

 764мм 56%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47

Мужчина с огромными палками разбил машины

Сибиряки — про работу в офисе
Странное ДТП во дворе
Что интересного в стране
Пенсионер умер после драки
Золотой фонд домов Новосибирска
Обзор белорусской ярмарки
Китаец по цене коттеджа
Новости в Telegram
Образование Прокуратура требует отменить концессию на строительство школ в Новосибирске

Прокуратура требует отменить концессию на строительство школ в Новосибирске

Региональное ведомство подало заявление в суд

889
8 комментариев

Прокуратура Новосибирской области потребовала через суд признать школьные концессии недействительными. Информация о деле появилась на сайте Арбитражного суда.

На этой неделе Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству дело о концессиях на школы. Прокуратура подала иск к Министерству образования и к концессионеру ООО «Школа на Спортивной». Помимо признания концессии недействительной, прокуратура требует применить последствия недействительности сделки.

Предварительное судебное заседание назначено на 30 октября. Также к делу третьими лицами привлечены «Сбербанк России», ООО «Специализированное общество Проектного Финансирования Дом.РФ», ФАС и министерство экономического развития.

Суд также решил обеспечить иск и запретить передавать права собственности и имущество ООО «Школа на Спортивной» третьи лицам. А также наложить арест на счета компании.

Изначально концессия на строительство шести школ была заключена с ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“». Позже эта компания создала несколько концессионных, в том числе ООО «Тридцать Шестая Концессионная Компания „Просвещение“», которую и переименовали в «Школа на Спортивной». А сама ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“», по данным Контур.Фокус, стала ООО «Школа на Николая Сотникова». Все они принадлежат одним и тем же людям.

Весной этого года руководитель всех этих компаний Отто Сопроненко, с которыми заключили договор на строительство школ, попал под уголовное дело. Он стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере, ущерб оценивается в 3,1 миллиарда рублей.

Летом новосибирские власти решили ввести режим повышенной готовности из-за недостроенных школ.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Гость
40 минут
Так уголовные дела надо заводить и сажать виновных.
Гость
22 минуты
Очнитесь. "Концессионная политика" это политика государства. Власть даёт возможность нажиться прохиндеям под прямым покровительством ко всему этому "обнулённому" и всей этой верхушки. Председатель Заксобрания области ещё в позапрошлом году поднимал этот вопрос, но главу администрации области (какой ещё "губернатор") это устраивает. Потому что получил видимо соответствующую команду. По такой же схеме ведётся строительство моста. Результат всем виден.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Рекомендуем
Знакомства

Василий,28

Светлана,38

Таня,43

Алексей,30

Марина,54

Maricha,46

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление