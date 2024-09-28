Прокуратура требует отменить концессию на строительство школ в Новосибирске

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Прокуратура Новосибирской области потребовала через суд признать школьные концессии недействительными. Информация о деле появилась на сайте Арбитражного суда.

На этой неделе Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству дело о концессиях на школы. Прокуратура подала иск к Министерству образования и к концессионеру ООО «Школа на Спортивной». Помимо признания концессии недействительной, прокуратура требует применить последствия недействительности сделки.

Предварительное судебное заседание назначено на 30 октября. Также к делу третьими лицами привлечены «Сбербанк России», ООО «Специализированное общество Проектного Финансирования Дом.РФ», ФАС и министерство экономического развития.

Суд также решил обеспечить иск и запретить передавать права собственности и имущество ООО «Школа на Спортивной» третьи лицам. А также наложить арест на счета компании.

Изначально концессия на строительство шести школ была заключена с ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“». Позже эта компания создала несколько концессионных, в том числе ООО «Тридцать Шестая Концессионная Компания „Просвещение“», которую и переименовали в «Школа на Спортивной». А сама ООО «Пятая концессионная компания „Просвещение“», по данным Контур.Фокус, стала ООО «Школа на Николая Сотникова». Все они принадлежат одним и тем же людям.

Весной этого года руководитель всех этих компаний Отто Сопроненко, с которыми заключили договор на строительство школ, попал под уголовное дело. Он стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере, ущерб оценивается в 3,1 миллиарда рублей.