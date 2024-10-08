Выучила русский за 7 месяцев: история сирийской студентки, которая выбрала челябинскую магистратуру

Магистратура в ЧелГУ совпала с научными и профессиональными интересами девушки Источник: Наталья Лапцевич











За образованием — в Челябинск. Так решила 28-летняя Нур Альсанаф из Сирии.

Будущая студентка магистратуры ЧелГУ по программе «биотехнологии» родилась в Дамаске, столице ближневосточного государства. За плечами у девушки — высшее образование на родине и 4 года работы фармацевтом в дамасском Высшем институте прикладных наук и технологий.

Нур — опытный игрок в научной сфере, и магистратура будет для сирийки уже второй. Но ей в голову никогда не приходило, что тяга к знаниям приведет в Россию.

Учиться Нур обожает, она уверена: знание — это сила Источник: Наталья Лапцевич











Сильные биотехнологи — прямиком из ЧелГУ

— Я учусь по квоте правительства РФ для иностранных граждан. Мы с моим боссом крайне тщательно изучили все возможные варианты моего дальнейшего обучения в России и выяснили, что именно учебная программа ЧелГУ подходит лучше всего. После того как я окончу магистратуру в России, смогу стать начальницей лаборатории в Дамаске. И конечно, карьерный рост — это не самое главное, — говорит Нур.

По словам руководителя магистерской программы «биотехнология», профессора кафедры микробиологии, иммунологии и общей биологии Юлии Филипповой, магистранты с первых дней обучения занимаются научной работой. Причем спектр исследований необычайно широк: от микроклонального размножения растений до иммуногенетики и биопринтинга органов человека.

Нур сразу чувствует себя в своей стихии, когда оказывается в лаборатории факультета: ей знакомы все приборы и инструменты, она ловко управляется с ними. Плакаты со схемами и учебники на русском языке со множеством терминов влекут ее к себе — и фармацевт из Сирии готова понимать то, что в них написано.

Опыт работы в сфере фармацевтики поможет Нур освоить новые для нее биотехнологии Источник: Наталья Лапцевич











— Я обожаю учиться. Мне предстоит осваивать совершенно новые технологии, о которых я не знала раньше, но еще радостнее от того, что по возвращении домой я смогу делать в лаборатории всё, чему научусь здесь: проводить исследования с растениями и животными, создавать лекарства, — уверена сирийка.

Первое, что замечаешь в Нур Альсанаф, — ее яркую улыбку и готовность залиться искренним смехом. И это не просто так, ведь ее имя в переводе с арабского означает «лучик». Смелая девушка, приехавшая учиться в незнакомую страну с непривычной культурой, спустя 7 месяцев отлично говорит на русском и не боится ничего.

На первом курсе магистратуры Нур предстоит узнать много нового: магистранты учатся моделировать биологические процессы, изучают философские проблемы естествознания и исследуют глобальные экологические проблемы. Девушка уверена, что сумеет блеснуть своими знаниями на занятиях.

Между Нур и домом — более 4000 километров

Перед тем как собирать вещи и заказывать билеты, Нур проштудировала интернет, чтобы переезд в Россию обошелся без сюрпризов. Впрочем, подготовиться на сто процентов всё равно не получилось.

— В первую очередь я много читала про ЧелГУ, узнала, что это хороший вуз с высокой репутацией. Затем я узнала про погоду, которая меня ждет… Я переживала, потому что у нас в Дамаске никогда не бывает такого холода, низких температур. Для нас зима — это 10 градусов тепла, поэтому и снег я увидела впервые. Лето меня тоже сильно удивляет, честно скажу, мне прохладно. Мама тоже в шоке, каждый раз, когда мы говорим по телефону, она меня спрашивает, какая погода, и чуть ли не за сердце хватается. Недавно я ей сказала, что в июле бывает 13 градусов тепла, и она не поверила.

По родным Нур очень скучает — дома ее остались ждать родители и младший брат, который учится в университете. Старший брат уже работает и живет в Германии. Все они поддерживают Нур в ее начинаниях, тем более в Сирии фармацевт — это очень престижная и подходящая для женщины в профессия.

Привыкнуть к жизни в абсолютно новой стране сложно, но Нур верит в свои силы и гостеприимство россиян Источник: Наталья Лапцевич











— В моей семье я первый врач. Фармацевтом я хотела стать с самого детства, правда, еще думала пойти на педиатра. Потом узнала, что не переношу вида крови, поэтому необходимость выбирать пропала. По условиям визы у меня нет возможности летать домой на время каникул, поэтому провести вдали от родных почти три года — это тяжелое испытание. Непросто было собрать вещи, которые понадобятся мне на протяжении этого времени… Практически всю зимнюю одежду пришлось покупать уже в России, это пуховик, сапоги, — с содроганием вспоминает Нур, как непросто было решиться на переезд.

Иностранцам в ЧелГУ очень рады

В Челябинском государственном университете обучается более 2500 иностранных студентов. В основном это граждане стран СНГ, ближнего зарубежья, но среди них есть и молодежь из Габона, Греции, Египта, Ирана, Камеруна, Китая, Конго, Кубы, Нигерии, Сомали, Сирии и других государств.

— Иностранные студенты обычно обучаются на платной основе. Претендовать на бюджетные места имеют право граждане Беларуси, Киргизии, Казахстана и Таджикистана. Что касается квоты правительства РФ, которую получила Нур, по ней выделяются дополнительные бюджетные места для иностранных студентов из разных стран, — комментирует специалист ЧелГУ.

На данный момент в ЧелГУ 44 студента из-за рубежа, которые учатся по квоте правительства РФ. Кто-то из них, как Нур, едет за качественным техническим образованием, но на самом деле все они ценят российские вузы за прогрессивность, передовые практики обучения и возможность интеграции.

Абитуриенты из-за рубежа, не владеющие русским языком, проходят обучение в течение одного года или полутора лет на подготовительном факультете (кафедра русского языка как иностранного, историко-филологический факультет), где изучают русский язык и дисциплины по профилю.

Успешно освоившие программу и получившие сертификат иностранцы поступают на основные образовательные программы. Для поступления необходимо сдать внутренний экзамен ЧелГУ по русскому языку.

Нур уже удалось наладить свой быт и привыкнуть ко всем особенностям жизни в России Источник: Наталья Лапцевич











«Я со всем могу справиться»

Общительную и энергичную Нур ничем не смутить — в любой ситуации она видит плюсы и с нетерпением ждет начала учебного года. В магистратуре она сможет познакомиться с русскоязычными ребятами.

— Я буду очень рада обрести друзей из России. Пока у меня хорошо складываются отношения с соседкой по комнате и в целом с ребятами из нашего общежития для иностранцев. Моя соседка очень милая, плюсом мы с ней говорим на разных языках — она знает французский, а я — английский и арабский, между собой мы общаемся на русском. Это хорошая ежедневная практика. Среди иностранцев я единственная из Сирии, но это только мотивирует меня знакомиться с молодыми людьми из других стран.

Свою адаптацию к российской культуре девушка оценивает на пять с плюсом. Говорит, раз погода ее не сломила, значит, и со всем остальным может справиться. Из русской еды она особенно полюбила пельмени, они немного спасают от тоски по привычным домашним блюдам.

Русский язык — сложно, но возможно

До переезда в Россию Нур не знала ни словечка на русском, ее родной язык — арабский, а в школе и университете она изучала английский. Спустя 7 месяцев студентка без сомнений может называть себя полиглотом.

— Весь секрет в практике. А еще в том, что люди на Урале очень быстро говорят, прямо-таки тараторят — приходится поспевать за ними. Немного беспокоюсь, что может быть тяжело во время обучения, я знаю, что преподаватели любят читать лекции быстро. Но не сомневаюсь в том, что со временем мне всё будет нипочем. Я даже ходила в кино несколько раз и смотрела фильмы на русском, — с гордостью добавляет Нур.

Полное отсутствие языкового барьера сирийка отметила и в контексте религии. Нур — мусульманка, в священный месяц Рамадан она посещала мечеть имени Хариса Юсупова и ни разу не столкнулась с тем, что ее кто-то не понимает. Для нее очень ценно иметь возможность сохранять духовную связь с родиной.

Безграничные возможности для заграничных студентов

Для социокультурной адаптации студентов из-за рубежа много делает кафедра русского языка как иностранного. Преподаватели организуют встречи-знакомства, разговорный клуб на русском языке, экскурсии по городу, основным достопримечательностям, музеям. Иностранных студентов мотивируют принимать участие в интеллектуальных, творческих и спортивных общеуниверситетских мероприятиях.

Об учебе в ЧелГУ девушка рассказывает с восторгом Источник: Наталья Лапцевич











Помимо этого, в Челябинске регулярно проходит фестиваль народов мира, который организует ассоциация иностранных студентов России.

— Мне очень запомнилось это мероприятие, оно было одним из первых, которые я посетила, и оказалось очень ярким. И так как я единственная среди иностранцев из Сирии, было приятно рассказать о своей культуре, об истории своей страны, — тепло отзывается Нур.

Нур не отрицает, что у нее возникнет желание остаться в России навсегда.