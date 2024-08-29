Первый урок в 15:30: в новосибирской школе ввели третью смену в начальных классах

Школа № 217 — самая переполненная в городе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в школе № 217 в ЖК «Матрешкин двор» ввели третью смену для части 2, 3 и 4-х классов. Об этом корреспонденту НГС сообщил читатель.

Он прислал и расписание, в котором указано во сколько будут начинаться уроки. Первый в 15:30. Четвертый последний урок закончится в 18:50.

— Конечно, ребенок как по закону учится до 19:00, но половина предметов на дистанционке! — возмущен читатель.

На сайте школы № 217 опубликован список, какие именно классы будут учиться в первую, вторую и третью смены. Всего учебу с 15:30 будут начинать дети в 17 классах. Отметим, что всего в школе ребята учатся в 104 классах. В этом году наибольшее количество первых классов скомплектовано именно в школе № 217. В ней 14 классов с 1а по 1о (без 1ё и 1й), по данным мэрии Новосибирска. Она была также названа самой переполненной в городе.

На скриншоте лишь часть классов, которые будут учиться в третью смену. В графах указан их классный руководитель и кабинет Источник: s217.ru











На звонки корреспондента НГС в школе никто не ответил. Запрос с просьбой объяснить ситуацию, был отправлен на почту директора, указанную на официальном сайте.

В мэрии Новосибирска ранее заявляли, что в городе нет школ, которые учили бы детей в три смены.

Учебные занятия в школах начинаются не ранее 08:00 и заканчиваются не позднее 19:00, что соответствует санитарными правилами, — отвечали ранее в департамент образования мэрии города Новосибирска. — В соответствии с санитарными правилами в учреждениях, работающих в две смены, обучение 1, 5, 9, 10 и 11-х классов должно быть организовано в первую смену. Обучение в три смены не предусмотрено.

Корреспондент НГС еще раз обратилась с запросом в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить — какие школы города учат детей в три смены и почему.

Ранее стало известно, что всего по региону в две смены будет учиться треть школьников.