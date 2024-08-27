«Могут учиться с 8 до 19»: в мэрии Новосибирска ответили, есть ли третья смена в школах города

По информации мэрии, в городе только две смены в школах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске школьники учатся только в две смены, заявили в мэрии в ответ на запрос редакции НГС. Информация о том, что части детей выставили третью смену, появилась в соцсетях две недели назад без указания конкретной школы.

— Учебные занятия в школах начинаются не ранее 08:00 и заканчиваются не позднее 19:00, что соответствует санитарными правилами, — ответили в департамент образования мэрии города Новосибирска. — В соответствии с санитарными правилами в учреждениях, работающих в две смены, обучение 1, 5, 9, 10 и 11-х классов должно быть организовано в первую смену. Обучение в три смены не предусмотрено.

Всего по региону в две смены будет учиться треть школьников.

Вчера стало известно, что две школы в Новосибирске набрали больше всего первоклассников. В них пришлось организовывать 1-й «О» и 1-й «П».