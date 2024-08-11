«Плевок в лицо от отдела образования»: лицей в центре Новосибирска отказался принимать нового директора — чем он не угодил

Лицей № 12 с июля возглавляет бывшей директор Криводановской школы № 22 — педсостав лицея обеспокоен тем, что его репутация не безупречна Источник: Вова Павел / 2GIS











В конце июля в лицее № 12 на улице Серебренниковской, 10 появился новый директор. До новой должности Павел Кононенко управлял Криводановской школой № 22, и коллектив лицея недоумевает, почему именно он встал во главе учебного заведения, а не кто-то из тех, кто работает в нем много лет. Встревожило педагогов и то, что им удалось узнать о работе нового директора на предыдущем месте работы. НГС узнал причины их опасений, поговорил с недавно назначенным руководителем директора и его бывшими коллегами.



«Это так унизительно»

В конце июля, в разгар каникул, коллектив лицея № 12 на улице Серебренниковской, 10 узнал, что вместо одного руководителя теперь другой. Новый директор появился внезапно, без предупреждения и знакомства с коллегами. Сейчас почти все сотрудники в отпуске, поэтому разговора между начальником и подчиненными всё еще не получается.



До этого в лицее обязанности директора исполняла Марина Ефремова. Как говорят ее коллеги, они надеялись, что именно она займет пост директора школы. Но 22 июля ее вызывали в департамент, а немного позже вместо нее пришел уже новый директор — Павел Кононенко. До этого он руководил Криводановской средней школой № 22, и именно этим периодом обеспокоен коллектив лицея.



— Ну все, естественно, стали узнавать, кто это, что это за человек, потому что он коллективу никоим образом не был знаком. И узнав всё то, что в Сети в доступе имеется, народ, конечно, оказался крайне раздосадованным. Тем более что действовавший на тот момент исполняющий обязанности коллективу хорошо знаком, — рассказал на условиях анонимности один из педагогов лицея № 12.

— Я хочу сказать, что наши коллеги, и я в том числе, почувствовали просто такой плевок в лицо от отдела образования. То есть так унизительно: Марина Евгеньевна выступала на Совете Федерации, это очень известная женщина, у нее регалии просто на министра образования, понимаете, — и вот в такой уничижительной форме дать ей отставку без всяких объяснений, — возмутился еще один преподаватель лицея. — То есть в другую школу директором ее можно назначить, а в 12-м лицее ее нельзя оставить, а почему? Ну назначьте этого нового товарища с таким хвостом проблем в другую школу директором, почему сюда?



Незаконные увольнения и проблемы с программой

До получения должности в Новосибирске Павел Кононенко возглавлял школу в Криводановке — и его работу бывшие коллеги оценили не слишком высоко Источник: Местный эксперт / 2GIS











«Хвостом проблем» педагоги новосибирского лицея называют работу Павла Кононенко в Криводановке не безосновательно. Бывшая учительница Криводановской школы № 22 Марина (она попросила не указывать ее фамилию) вела в школе биологию и была инспектором по кадрам. За время руководства школой Павлом Кононенко ее дважды увольняли, и незаконность этих увольнений ей удалось доказать в суде.



Инспектором по кадрам Марину, по ее словам, назначили без предупреждения. Она рассказала НГС, что в этой должности получала от директора приказы, которые не могла выполнить, потому что это не входило в ее компетенции. За невыполнение трудовых обязанностей женщину уволили с новой должности, и тоже неожиданно и без предупреждения: ее кабинет и сейф опечатали без ее присутствия, компьютер заблокировали. Суд признал это увольнение незаконным, Марину восстановили в должности, но возникли проблемы и на основной должности — учителя.



— Я писала несколько раз заявления, в которых просила предоставить мне ежегодные отпуска, отпуск без сохранения заработной платы, заявления о предоставлении и оснащении рабочего места. Работать в таких условиях я не могла, в стрессе написала заявление на увольнение по собственному желанию, затем отозвала его. Приказ об отмене приказа об увольнении мне не предоставили, то есть нарушили мои законные права, — рассказывает Марина.



После этого женщина обратилась в суд, где увольнение с должности учителя биологии тоже признали незаконным и постановили восстановить учителя в должности. Как инспектора по кадрам ее в итоге уволили из-за того, что появился постоянный сотрудник, и всё прошло по правилам. А в январе этого года Марина уволилась по собственному желанию — и уже насовсем.

При этом незаконное увольнение было не только у Марины: согласно базам данных новосибирских судов, оспаривал свое увольнение еще один криводановский учитель — его также восстановили в должности и постановили возместить моральный ущерб.



Педагогов лицея № 12 беспокоит и то, что на предыдущем месте работы их нового директора были проблемы с выполнением учебной программы. По их данным, во время второго полугодия 2022/2023 у вторых, третьих, шестых и одиннадцатых классов не хватало уроков истории, обществознания и английского языка — просто не было учителей.

Сейчас педагоги и родители подписывают петицию Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Уже в новом учебном году 2023/2024 приходилось изучать биологию и химию без учебников.



— Учебный год в мае дети закончили без учебников, ни разу их не видев в глаза. Учебники не были закуплены, поступили, наверное, только в конце мая — начале июня, — комментирует Марина ситуацию, в которой оказалась вся параллель 7-х классов.



В администрации Новосибирского района Марине ответили, что директору строго указали на необходимость соблюдения законодательства в сфере образования. А ответственным за несвоевременное обновление фонда учебников назвали библиотекаря — ему и вынесли дисциплинарное взыскание.



Пошел на повышение

Павел Кононенко в разговоре с корреспондентом НГС сказал, что согласился на должность директора лицея, потому что ему просто поступило предложение о работе.



— Пошел на повышение в управлении образования Новосибирской области Новосибирского района, — объяснил он решение уйти из Криводановской школы № 22.



На просьбу корреспондента НГС прокомментировать конфликты и проблемы, происходившие в школе во время его руководства, Павел Кононенко попросил использовать свои прошлые комментарии. Два года назад НГС освещал ситуацию с незаконным увольнением Марины, тогда ответ директора звучал так:

— Комментировать не буду, потому что всё происходит в рамках закона.



Редакция НГС направила запросы в региональное Министерство образования и департамент образования мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать спорное назначение. Ответы ведомств будут опубликованы, как только поступят.

В марте этого года мэрия проверила еду в Криводановской школе № 22 на качество: родители жаловались, что учеников кормят холодной едой с плесенью.

