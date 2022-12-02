«Я считаю, это травля»: учитель биологии через суд восстановилась на работе, но ее снова увольняют

— Три выговора сделал. Приказы он издавал в нарушение федеральных законов и ведения делопроизводства. Сроки указывал одни, а взыскания выносилось сразу же, не дожидаясь истечения сроков. Это были такие приказы, как проведение мониторинга кадровых дел несколько раз, предоставление трудового договора работника, — перечисляет Марина Дашкова.

В итоге женщина получила приказ об увольнении.

— Я нахожу непонимание, непринятие и травлю со стороны руководителя образовательного учреждения. Считаю, что абсолютно ничего не произошло. Я не могу сказать — понравилась я ему, не понравилась. У меня никаких версий нет. Это человеческий фактор, — уверена Марина Дашкова.