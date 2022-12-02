«Я считаю, это травля»: учитель биологии через суд восстановилась на работе, но ее снова увольняют

Скандал разгорается в Криводановской средней школе
Выговоры, увольнение, суд
Марина Викторовна Дашкова работает в Криводановской средней школе
В начале этого года у школы сменился директор. После трех выговоров новый руководитель уволил женщину за «неоднократные грубые нарушения приказа директора». Это решение удалось оспорить в суде.
— Три выговора сделал. Приказы он издавал в нарушение федеральных законов и ведения делопроизводства. Сроки указывал одни, а взыскания выносилось сразу же, не дожидаясь истечения сроков. Это были такие приказы, как проведение мониторинга кадровых дел несколько раз, предоставление трудового договора работника, — перечисляет Марина Дашкова.
В итоге женщина получила приказ об увольнении.
— Я нахожу непонимание, непринятие и травлю со стороны руководителя образовательного учреждения. Считаю, что абсолютно ничего не произошло. Я не могу сказать — понравилась я ему, не понравилась. У меня никаких версий нет. Это человеческий фактор, — уверена Марина Дашкова.
За защитой она обратилась в суд.
Что решил суд
Новосибирский районный суд Новосибирской области встал на сторону Марины Дашковой — иск удовлетворили, но частично. Об этом говорится на сайте суда.
В исполнительном листе, который женщина предоставила в редакцию, написано:
— Суд решил — восстановить Дашкову Марину Викторовну в должности инспектора по кадрам по совместительству в МБОУ Новосибирского района Новосибирской области Криводановская средняя школа
Частично суд удовлетворил денежные претензии женщины к школе. По ее словам, серьезно сократили сумму морального вреда — с 50 тысяч до 5 тысяч рублей. Также школа должна выплатить ей зарплату за все время с марта. Общая сумма, по словам учителя, составляет около 66 тысяч рублей.
Опять уволили
Марина Викторовна опасается, что давление со стороны ее руководства возобновится.
— Опасаюсь, что все продолжится. Я уже получила уведомление, что меня увольняют. 22 ноября я подписала приказ о восстановлении меня на рабочем месте, но допуск к рабочему месту не получила. Обратилась в полицию для того, чтобы все зафиксировать (талон-уведомление имеется в распоряжении редакции. — Прим. авт.). А 23 ноября я заболела и ушла на больничный.
Сегодня, 2 декабря, женщина получила второе уведомление.
— В нем написано, что я буду уволена в связи с приемом на работу сотрудника, для которого работа будет являться основной. Но в суде директором были предъявлены документы о том, что сокращена эта должность. Я не оспариваю второе уведомление. Но нужно же исходить из того, что единица была сокращена, — не может понять логику принятия решений руководителем учитель.
Как действовать дальше по этому вопросу, педагог пока не решила. Она решила опубликовать свою историю в соцсетях, в том числе и в группе «ЧП Новосибирск». Еще одна проблема в том, что учителю дали совсем небольшую нагрузку в этом году.
«Сделали это, чтобы не увеличивать нагрузку и зарплату»
Марина Дашкова объяснила, что как учитель биологии она должна была получить в этом году не 9 часов нагрузки, а 14 часов. В прошлом году она вела у
— У меня забрали эти классы, то есть
Иск по этому поводу женщина уже отправила в суд 30 ноября.
— Никогда нареканий ко мне не было, все проверки проходили вовремя и в срок без замечаний. 80% коллектива меня поддерживают, остальные держат нейтралитет. Никто категорично не высказывается ни в мою сторону, ни в сторону директора. Руководитель-то новый, и начал наводить свои порядки, — отметила Марина Дашкова.
Главная цель женщины сейчас — чтобы ей увеличили нагрузку в школе. Раньше при совместительстве в месяц она получала около
— На это хотя бы можно было жить. Сейчас, как учитель с такой минимальной нагрузкой, зарплата получается чуть более 7 тысяч рублей, — утверждает учитель.
Что говорят в школе
Корреспонденту НГС удалось поговорить с директором школы Павлом Кононенко, но беседа вышла очень короткой.
— Комментировать не буду, потому что все происходит в рамках закона, — ограничился несколькими фразами Павел Кононенко.
В октябре в Новосибирске родители учеников школы