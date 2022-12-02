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«Я считаю, это травля»: учитель биологии через суд восстановилась на работе, но ее снова увольняют

Скандал разгорается в криводановской школе Новосибирской области

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Марина Дашкова выиграла все суды

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Скандал разгорается в Криводановской средней школе № 22 Новосибирской области. Учитель биологии Марина Дашкова пожаловалась на травлю и нарушение трудового закона со стороны нового директора. Женщине удалось отстоять себя в суде, но теперь ее доход упал до 7 тысяч рублей в месяц. Разбираемся, как это получилось.

Выговоры, увольнение, суд

Марина Викторовна Дашкова работает в Криводановской средней школе № 22 с 2015 года. Сначала она занимала основную ставку инспектора по кадрам, затем стала совместителем — как учитель биологии. Спустя два года должности у женщины поменялись. Основной работой стало преподавание биологии, а совместительством — должность инспектора по кадрам.

В начале этого года у школы сменился директор. После трех выговоров новый руководитель уволил женщину за «неоднократные грубые нарушения приказа директора». Это решение удалось оспорить в суде.

— Три выговора сделал. Приказы он издавал в нарушение федеральных законов и ведения делопроизводства. Сроки указывал одни, а взыскания выносилось сразу же, не дожидаясь истечения сроков. Это были такие приказы, как проведение мониторинга кадровых дел несколько раз, предоставление трудового договора работника, — перечисляет Марина Дашкова.

В итоге женщина получила приказ об увольнении.

— Я нахожу непонимание, непринятие и травлю со стороны руководителя образовательного учреждения. Считаю, что абсолютно ничего не произошло. Я не могу сказать — понравилась я ему, не понравилась. У меня никаких версий нет. Это человеческий фактор, — уверена Марина Дашкова.

За защитой она обратилась в суд.

Что решил суд

Новосибирский районный суд Новосибирской области встал на сторону Марины Дашковой — иск удовлетворили, но частично. Об этом говорится на сайте суда.

В исполнительном листе, который женщина предоставила в редакцию, написано:

— Суд решил — восстановить Дашкову Марину Викторовну в должности инспектора по кадрам по совместительству в МБОУ Новосибирского района Новосибирской области Криводановская средняя школа № 22 с 25 марта 2022 года.

Частично суд удовлетворил денежные претензии женщины к школе. По ее словам, серьезно сократили сумму морального вреда — с 50 тысяч до 5 тысяч рублей. Также школа должна выплатить ей зарплату за все время с марта. Общая сумма, по словам учителя, составляет около 66 тысяч рублей.

Опять уволили

Марина Викторовна опасается, что давление со стороны ее руководства возобновится.

— Опасаюсь, что все продолжится. Я уже получила уведомление, что меня увольняют. 22 ноября я подписала приказ о восстановлении меня на рабочем месте, но допуск к рабочему месту не получила. Обратилась в полицию для того, чтобы все зафиксировать (талон-уведомление имеется в распоряжении редакции. — Прим. авт.). А 23 ноября я заболела и ушла на больничный.

Сегодня, 2 декабря, женщина получила второе уведомление.

— В нем написано, что я буду уволена в связи с приемом на работу сотрудника, для которого работа будет являться основной. Но в суде директором были предъявлены документы о том, что сокращена эта должность. Я не оспариваю второе уведомление. Но нужно же исходить из того, что единица была сокращена, — не может понять логику принятия решений руководителем учитель.

Как действовать дальше по этому вопросу, педагог пока не решила. Она решила опубликовать свою историю в соцсетях, в том числе и в группе «ЧП Новосибирск». Еще одна проблема в том, что учителю дали совсем небольшую нагрузку в этом году.

«Сделали это, чтобы не увеличивать нагрузку и зарплату»

Марина Дашкова объяснила, что как учитель биологии она должна была получить в этом году не 9 часов нагрузки, а 14 часов. В прошлом году она вела у 5-классников по одному часу биологии. В 6-м классе у детей по два часа по этому предмету.

— У меня забрали эти классы, то есть 6-классников, а дали опять 5-классников. И дополнительное соглашение со мной как с учителем биологии до сих пор не заключено, хотя на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 22.16.2014 года № 1601, нагрузка должна быть распределена с учетом преемственности и согласована с работником, то есть со мной, заранее и на начало каждого учебного года, — подчеркивает преподаватель. — Они сделали это, чтобы не увеличивать нагрузку и зарплату. И я считаю, что это травля.

Иск по этому поводу женщина уже отправила в суд 30 ноября.

— Никогда нареканий ко мне не было, все проверки проходили вовремя и в срок без замечаний. 80% коллектива меня поддерживают, остальные держат нейтралитет. Никто категорично не высказывается ни в мою сторону, ни в сторону директора. Руководитель-то новый, и начал наводить свои порядки, — отметила Марина Дашкова.

Главная цель женщины сейчас — чтобы ей увеличили нагрузку в школе. Раньше при совместительстве в месяц она получала около 33–35 тысяч рублей.

— На это хотя бы можно было жить. Сейчас, как учитель с такой минимальной нагрузкой, зарплата получается чуть более 7 тысяч рублей, — утверждает учитель.

Что говорят в школе

Корреспонденту НГС удалось поговорить с директором школы Павлом Кононенко, но беседа вышла очень короткой.

— Комментировать не буду, потому что все происходит в рамках закона, — ограничился несколькими фразами Павел Кононенко.

В октябре в Новосибирске родители учеников школы № 158 по ул. Танковой пожаловались на директора — по их словам, из-за ее руководства за два года уволилось более 15 учителей. В мэрии Новосибирска назвали даже более высокую цифру.

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