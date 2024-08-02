«Вынудили перейти в чат "Сферум"»: родители школьников недовольны новым мессенджером — они нашли в нем доступ к порно

Мнения учителей и родителей разделились: одни считают нововведение полезным, вторые — небезопасным Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Десятки родителей школьников обратились в редакцию НГС с жалобами на образовательную платформу «Сферум» — ее внедрили для замены общения с учителями и родителями в мессенджерах. Пользователи считают, что новая платформа неудобная и недоработанная, а иногда может подвергнуть опасности их детей. Корреспондент НГС выслушал мнения родителей, учителей и экспертов.



Что такое «Сферум»?

По данным Министерства просвещения РФ, официальный запуск образовательной платформы «Сферум» состоялся 31 марта 2021 года. Сервис тестировали в 15 регионах, среди которых была и Новосибирская область. На тот момент в проекте участвовали 28 тысяч человек из тысячи школ.

— Мы уходим от зарубежных аналогов и переходим к отечественным разработкам. Информационные технологии никогда не заменят традиционный формат обучения, а будут дополнять, решать те проблемы, которые имеются в системе традиционного обучения. Если ученик болеет и по объективной причине находится дома, он подключается к классу, слушает учителя, выполняет домашнее задание. Таким образом, он возвращается в класс, не пропуская материал, — комментировал министр просвещения Сергей Кравцов.

«Сферум» совместно разрабатывали Минпросвещения, Минцифры, ПАО «Ростелеком» и Mail.ru Group (в нее входит «ВКонтакте»). Своему появлению сервис обязан нацпроекту «Образование», его разработала компания «Цифровое образование» — совместное предприятие Ростелекома и VK. По заявлению Сергея Кравцова, бюджетные средства на разработку не выделяли. В марте 2023 года, по информации «Ведомостей», контроль над компанией-разработчиком полностью перешел VK, в том же году группа приобрела образовательную платформу «Учи.ру».

Интерфейс привычен для любого пользователя ВК Источник: «VK Мессенджер»











Платформа работает на базе «VK Мессенджера», для регистрации в «Сферуме» необходимо скачать приложение и создать аккаунт. После регистрации в качестве ученика приложение сообщает, что сервис изолирован от «ВКонтакте». Внутри всё выглядит привычно: интерфейс не отличается от самого ВК.



При этом функционал «Сферума» в приложении сильно ограничен, потому что в поисковой выдаче каналов есть лишь пара десятков официальных площадок. Среди них каналы Минпросвещения самого «Сферума» и тематические объединения по химии, математике и другим предметам из школьной программы.

Чаты в приложении есть как для учителей и родителей, так и для самих учеников. При этом зарегистрироваться на площадке проще, чем подтвердить личность и привязать дневник. Если для начального этапа достаточно дать доступ к своему аккаунту в ВК, то последний этап оформления проходит через пригласительную ссылку, поэтому можно предположить, что посторонний человек в группу класса не попадет.

Почему родители против?

Несмотря на то, что «Сферум» запустили три года назад, родители школьников, опрошенные НГС, говорят, что активно внедрять его начали не раньше прошлого года. Если до этого платформа работала в тестовом режиме, то сейчас большинство собеседников заявляют, что их принуждают переходить на отечественный сервис.

В первую очередь родителей не устраивает смена привычного WhatsApp на что-то другое — почти всегда обмен информацией с учителями проходил в этом мессенджере. По их словам, переход на новую платформу проходит принудительно.

— Нас заставили зарегистрироваться в «Сферуме», который связан с «ВКонтакте», — не только родителей, но и детей, информация давалась только там. Школа запретила учителям писать в «Вотсапе», — рассказала НГС жительница Новосибирска Ольга. — Первая регистрация в «Сферуме» была примерно в 2021 году, но дальше этого не пошло. В прошлом году вынудили перейти в чат «Сферум» — без этого нет информации ни у детей, ни у родителей. Плюс в конце года призвали зарегистрироваться в ФГИС «Моя школа» с обязательным отчетом.

Возмущает родителей и сам факт того, что их детям позволяют пользоваться телефонами в школах. По их мнению, доступ к ВК будет отвлекать школьников от учебы.

— Главный минус в том, что идет требование регистрации ребенка — даже садиковского возраста и начальной школы. Это небезопасно, потому что аккаунт привязан к ВК. Плюс еще и дневник сделали через «Госуслуги», — продолжает собеседница. — Не нравится наличие смартфона в школе и втягивание ребенка в телефон, хотя принят закон об их запрете в школе. В самом «Сферуме» есть выход на каналы ВК, и дети теперь могут листать их — это небезопасно. В каналах могут быть люди любые, даже преступники.

На самом деле переход в сообщества ВК при авторизации в «Сферуме» невозможен — пабликов просто нет в поисковой выдаче. Но это нельзя сказать про веб-версию сервиса. Жительница Новосибирска поделилась с НГС роликом, на котором видно, что через браузерную версию «VK Мессенджера», на базе которого работает «Сферум», можно перейти в сообщества с запрещенным контентом.

— В веб-версии «VK Мессенджера», который является неотъемлемой частью «Сферума», в основном профиле доступен весь контент социальной сети ВК, в том числе, конечно же, и вся порнография. Потому что ВК — единственная в мире социальная сеть, которая разрешает такой контент и не имеет ничего против того, что в таких группах состоят дети, — говорит женщина.

Так и есть: веб-версия мессенджера позволяет пользоваться всеми прелестями ВК. С телефона она тоже работает Источник: «VK Мессенджер»











Родители негодуют также просто из-за того, что в их телефоне появилось еще одно приложение, которое необходимо постоянно отслеживать. По их мнению, теперь станет сложнее увидеть важные уведомления, касающиеся школьных вопросов.



— Чат для родителей в «Сферуме» неудобный, пропускаешь важные сообщения. В «Вотсапе» удобнее намного было — сразу видно, кто что пишет, а в «Сферуме» и в ВК то висит, то сообщения теряются. Пока вспомнишь о нем, уже поздно бывает, — жалуется собеседница НГС Татьяна. — При этом неправда, что нельзя пользоваться «Вотсапом» для общения с учителем — нельзя использовать иностранные мессенджеры только для передачи важных денежных и других документов. А для общения никто не запрещал.

Возмущает родителей и цифровизация процесса обучения в целом: по их мнению, дети должны больше общаться друг с другом лично, а не в мессенджерах. Кроме того, родители утверждают, что в приложении идет подсчет статистики, основанный на количестве сообщений. Эти данные якобы влияют на некий рейтинг школ. Ту же информацию подтвердил один из учителей, опрошенных НГС.

Что говорят учителя?

Переход коммуникации учителей, родителей и школьников в «Сферум» активно поддерживают сообщества педагогов. Среди них — Форум классных руководителей. Амбассадор форума 2023 года Ерлан Аймаганбетов, работающий в МБОУ «Русско-татарская СОШ № 129» Казани, рассказал НГС, что учителя не испытывают проблем с новой платформой. По словам собеседника, переход был добровольным.

— «Сферум» я активно использую в своей работе классного руководителя, из мессенджеров в общении с учениками использую только его. Из плюсов отмечу, что много разных стикеров: мы из них даже делали мемы и сказки. Хорошая идея с наградами: детей мотивирует, да и мне приятно их раздавать за доброе дело и успехи в учебе. У нас с классом есть канал в «Сферуме», который является нашей доской почета, где отмечаем наши яркие моменты. Еще канал помогает, когда необходимо написать анализ воспитательной работы для администрации школы, — описывает работу с сервисом классный руководитель.

Ерлан Аймаганбетов утверждает, что не сталкивался с подсчетом количества сообщений, из которого складывается рейтинг школ.

— Мы не ведем статистику, статистика — не главное. Главное то, что детям интересно общаться, присылать кружочки. Сейчас на каникулах дети присылают кружочки с мест, где они отдыхают — это так здорово, видеть своих учеников счастливыми, — говорит собеседник.

По словам классного руководителя, родители его учеников восприняли переход на новую платформу без возмущения и даже проводили там собрания.

Не все учителя оказались рады нововведениям. Еще в прошлом году педагоги критиковали «Сферум» за сложность в использовании.

— Многие не понимают, для чего нам такие нововведения, все привыкли общаться в мессенджерах, а сейчас придется и это приложение скачать. Тяжело пожилым учителям, для них это стресс, они не могут самостоятельно скачать, зарегистрироваться в «Сферуме», — рассказывала учительница из Красноярска.

Сотрудница школы считает, что функционал приложения сильно перегружен в сравнении с аналогами, которыми учителя и родители пользовались ранее. При этом от перехода на «Сферум» педагог не отказалась.

— Как в нем работать — непонятно. И это мягко сказано. Если я залезла в сообщения, чаты, то я перехожу в другое приложение для общения, в «Сферум» приходится снова заходить, если нужно продолжать работу. У родителей тоже возникают вопросы по поводу работы в этом приложении, — объяснила собеседница издания.

В разговоре с корреспондентом НГС председатель общественного совета при Министерстве образования Новосибирской области Илья Кигель уточнил, что родители могут не пользоваться «Сферумом». При этом эксперт считает, что платформа безопаснее аналогов.

— Конечно же, родители могут отказаться от платформы точно так же, как могут отказаться от передачи персональных данных или вакцинации. Но вопрос в том, кому от этого будет хуже. Учителя по работе обязаны пользоваться нашей платформой, — заметил Илья Кигель. — Во-первых, все мы понимаем, что мессенджеры, которыми мы пользуемся, в любой момент могут превратиться в тыкву. Во-вторых, «Вотсап» — это вообще Meta (экстремистская организация, запрещенная на территории РФ. — Прим. ред.), и куда уходят данные — вопрос открытый. А учителя могут в чатах анонсировать время и место проведения, например, массовых мероприятий с детьми, поэтому это уже вопрос безопасности.

Илья Кигель уверен, что жалобы пользователей помогут доработать платформу Источник: i.kigel / Vk.com











Сложность перехода на площадку в том, что люди относятся с настороженностью ко всему новому, считает он. Собеседник НГС признаёт, что у «Сферума» есть недостатки, но надеется, что разработчики исправят их.



— Нам нужна своя платформа для таких важных вещей, как общение учителей и родителей. Отказаться можно: тогда родители будут получать информацию лично, либо в дневнике ученика, либо через электронную школу. Очень хочется верить, что платформа повзрослеет, окрепнет, избавится от «детских болезней» — в том числе с помощью корректной обратной связи от пользователей — учителей и родителей. Надеемся, это будет добротный и качественный продукт, которым можно пользоваться и который станет хорошим помощником нашим учителям, — заключил он.

Могут ли заставить пользоваться «Сферумом»?

На главный вопрос родителей о том, обязательно ли пользоваться сервисом для общения с учителями, новосибирский юрист Зоя Шкарупа отвечает отрицательно.

— Сегодня родителей и учеников никто не может принудить пользоваться какими-то сторонними электронными ресурсами. У нас отсутствуют нормы, которые регламентировали бы, сколько часов в день ребенок может проводить за электронными учебными материалами. К тому же многие электронные программы могут не защищать личную информацию как родителей, так и детей, что может привести к утечкам, — объясняет эксперт.

Принудительная регистрация недопустима также по закону — об этом гласит пункт 1 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в котором сказано, что «субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным».

На этот вопрос родителям отвечали и в Минпросвещения — ведомство подтвердило, что использование сервиса добровольное.

— Решение об использовании ИКОП «Сферум» принимается родителями (законными представителями) обучающихся. В случае отказа родителей (законных представителей) от использования информационных ресурсов в обучении ребенка, образовательный процесс будет организован только с использованием традиционных учебников и тетрадей, — сказано в письме министерства от 10 июля 2023 года.

По словам юриста, родители, которые согласились пользоваться электронными сервисами, но опасаются утечки личных данных, могут воспользоваться своим правом для их защиты.

— Можно написать заявление на имя директора школы с требованием обезличить данные человека в Сети. Тогда человек будет не под фамилией и именем числиться, а под порядковым номером, — говорит Зоя Шкарупа.

Кроме того, закон работает и в отношении учителей: педагог может оспорить требование пользоваться платформой, если необходимость этого не указана в трудовом договоре.

По данным пресс-службы VK, число пользователей «Сферума» превысило 20 миллионов к концу 2023 года, что в три раза больше по сравнению с прошлым годом. Активнее всего сервис используют Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также республики Татарстан и Тыва. Среди областей лидируют Пензенская, Томская, Ульяновская, Самарская и Тамбовская. За год количество зарегистрированных педагогов на платформе увеличилось в 2,5 раза, достигнув более 2 миллионов. Число учащихся также значительно возросло — до 10,8 миллиона, что вдвое больше прошлогодних показателей. В 2023 году «Сферум» интегрировали с электронными журналами и дневниками (ЭЖД) в 74 регионах России. Более 1,5 миллионов пользователей связали свои аккаунты в ЭЖД с учебным профилем платформы.

В прошлом году родители новосибирских школьников рассказали, что им запрещают пользоваться чатами в WhatsApp и Telegram. Их опасения подтвердил министр образования региона, объяснив, что иностранные мессенджеры для оказания государственных услуг нельзя использовать по закону. Впервые о возможном запрете этих сервисов заговорили в 2022 году, когда в Минпросвещения РФ рекомендовали ограничить их применение. При этом о запрете в документе речи не шло.

Ранее НГС разбирался, почему в Новосибирске не хватает педагогов и кому в школьном образовании платят больше 90 тысяч рублей.