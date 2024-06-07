«На перелет до одного вуза потребуется 100 тысяч»: новосибирцы высказались о предложении отменить ЕГЭ — за и против

Если поправки будут приняты, то ЕГЭ могут отменить с 2025 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Накануне парламентские партии внесли в Государственную Думу законопроект об отмене в России Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Инициаторы хотят отказаться от тестов в пользу традиционных экзаменов. В качестве аргумента парламентарии указывают, что из-за ЕГЭ ежегодно увеличивается количество суицидов среди подростков. Если поправки будут приняты, то нововведение может вступить в силу уже с 1 января 2025 года. Читатели NGS.RU оставили больше ста комментариев под новостью о предложении депутатов Госдумы, мнения разделились. Собрали для вас самые интересные из них.

— ЕГЭ нельзя отменять! Те, кто хорошо учились в школе, хорошо и в этом году пишут, а если у мамы свои системы оценки к своему ребенку: «завалили бедного, умного, он такой хороший, а ЕГЭ сложно», то извините, заниматься больше надо было! Сейчас сдают 1 экзамен и отправляют результаты во все города: Питер, Москва и прочие, до 10 институтов, а потом придется в каждый лететь, жить там и сдавать экзамены! Вы сможете себе это позволить? На один такой перелет надо 100 тысяч, а нервов и знаний хватит на такое количество экзаменов в каждый ВУЗ? — пишет пользователь Olivia.



— Идея ЕГЭ сама по себе отличная, исполнение, как всегда все у нас, хромает, но отказываться от него нельзя ни в коем случае. На сегодня устный экзамен для детей — это мрак и жуть жуткая, да и результат совершенно не объективный. Не удивлюсь. если придумают сдавать устно и в других школах, другим учителям, вот это вообще будет полный треш для некоторых детей, вот это точно до суицида доведет, — вторит пользователь 281811746



— Отменить этот эксперимент над детьми под соусом ЕГЭ! Только советская школа! Долой болонскую систему образования, — пишет пользователь ЗЕФИРка.



— Да чушь это, популизм дешевый. Про «лучшее в мире советское образование» — сказки. Количество идиотов ничуть не меньше тогда было, их и здесь полно. Самые идиотские комменты от них, как правило. Вещают безграмотные бредни с важным видом надувая щеки и изрекая про «жертв ЕГЭ». Ничего кроме увеличения коррупционной составляющей при поступлении в вузы отмена ЕГЭ не принесет, — отметил пользователь Гость.



— Отмена ЕГЭ гарантирует рост субъективности на экзаменах и коррупции, лишает многих возможностей абитуриентов, отдалённых — территориально и социально — от вузов. Систему надо совершенствовать, конечно — а идеальное что-то есть? Вообще вопросы на ЕГЭ в рамках программы, ничего чересчур сложного. Могу сравнивать, школу видел разной за 40 лет работы. Подозреваю, отмены ЕГЭ будут добиваться те, кто хочет кормиться на экзаменах. И те бездельники, что надеются без учёбы купить нужные им результаты, — отметил пользователь Шёлтут.



— Сделайте нормальные человеческие выпускные экзамены, но не в родных школах, а государственных центрах специализированных и зачитывайте результаты как сейчас ЕГЭ. Ну не получается оттестировать русского человека, нам надо глаза в глаза и поговорить, — отметил пользователь alippa.

