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Страна и мир обзор ЕГЭ предложили отменить — и власти поставили условие. Главные новости за 6 июня

ЕГЭ предложили отменить — и власти поставили условие. Главные новости за 6 июня

Главные события уходящего дня

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Идею отмены ЕГЭ обсуждают регулярно

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 июня.

ЕГЭ предложили отменить

В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ. Об этом сообщило РИА Новости.

Поправки — совместная инициатива депутатов Думы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП. Инициаторы перемен хотят отказаться от тестов в пользу традиционных государственных экзаменов. Они говорят в частности, что из-за ЕГЭ с каждым годом якобы наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков.

Если поправки будут приняты, новелла может вступить в силу с 1 января 2025 года, а результаты ЕГЭ, полученные ранее, будут действительны еще четыре года.

Глава Рособрнадзора сказал ТАСС, что власти готов обсуждать отказ от ЕГЭ в случае, если будет предложена альтернативная «рабочая схема».

А вы за сохранение ЕГЭ?

Да, это хорошая система
Нет, ЕГЭ нужно отменить
Сложный вопрос

Также вузы расширили список абитуриентов, которых возьмут на бюджет без ЕГЭ. Совсем без экзаменов с этого года примут: Героев РФ, детей участников СВО, удостоенных звания Героя РФ или погибших, получивших увечья, а также (в медицинские вузы) детей медработников, умерших во время пандемии.

Столкновение трамваев

Утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерове трамвай потерял управление и скатился с горы, столкнувшись с другим вагоном. Несколько человек вылетели на дорогу, один погиб. Число пострадавших достигло 102 человек, 78 из них госпитализированы

Видео аварии

По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ тормозной системы. Трамвай на повороте разогнался так, что у него оторвало двери. Возбуждено два уголовных дела, задержаны директор и мастер Кемеровской электротранспортной компании.

Все, что известно об аварии, мы собрали в отдельном тексте и коротком видео

БПЛА атаковали ростовский нефтезавод

На нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске произошел пожар. По словам местных жителей, взрывы было слышно в разных районах города. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что ЧП случилось из-за атаки украинских беспилотников.

Пожар тушили 120 спасателей и 15 единиц техники

Заявления Путина

Во время ПМЭФ Владимир Путин ответил на вопросы глав мировых информагентств. Некоторые заявления президента:

  • удары по РФ при участии стран Запада означают их прямую войну против России, Москва будет реагировать;

  • РФ в случае угроз считает возможным использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства;

  • Россия никому не угрожает: «Почему вы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем. Тем более главе другого государства. Это моветон, плохой тон»;

  • заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО, — бред, такой угрозы не существует и быть не может, авторы подобных утверждений — «тупые как стол»;

  • Россия после 2014 года предприняла все попытки, чтобы урегулировать украинский конфликт мирным путем;

  • У Запада есть несколько кандидатур на замену Зеленскому. США будут терпеть Зеленского до весны 2025 года, а потом поменяют.

Все тезисы из интервью Путина мы собрали в отдельном материале

Другие новости

Джо Байден заявил, что США не разрешат Украине бить своим оружием по Москве и Кремлю. По словам американского лидера, США не санкционируют удары ВСУ на 200 миль (около 322 километров. — Прим. ред.) вглубь России и позволяют применять свое оружие «вблизи границы» для атаки «конкретных целей».

В Москве задержали гражданина Франции по подозрению в сборе военных данных. Он проходит по статье 330.1 УК РФ — «Неисполнение иностранным агентом обязанности по представлению в уполномоченный орган сведений о своей деятельности».

По версии следствия, француз на протяжении нескольких лет собирал сведения о российской армии и военной технике. Он неоднократно посещал Россию, в том числе Москву, где встречался с россиянами. Собранная информация могла быть использована против безопасности страны, убеждены в СК.

Двое приверженцев неоязычества получили сроки за подготовку теракта в православном храме Крыма. Южный окружной военный суд приговорил приятелей к 14 и 12 годам лишения свободы. Подробности ФСБ сообщила РИА Новости.

Суд установил, что жители Симферополя 1990 и 1994 года рождения исповедовали неоязычество и придерживались радикальных взглядов. Особенно от них доставалось христианам. Молодые люди в феврале 2022 года решили совершить теракт с помощью самодельного взрывного устройства в симферопольском храме Иконы Божией Матери «Путеводительница». В том же месяце их задержали сотрудники ФСБ.

ПО ТЕМЕ
ЕГЭ Рособрнадзор Путин Джо Байден Трамваи Авария
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