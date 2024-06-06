ЕГЭ предложили отменить — и власти поставили условие. Главные новости за 6 июня

Идею отмены ЕГЭ обсуждают регулярно Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 июня.



ЕГЭ предложили отменить

В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ. Об этом сообщило РИА Новости.

Поправки — совместная инициатива депутатов Думы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП. Инициаторы перемен хотят отказаться от тестов в пользу традиционных государственных экзаменов. Они говорят в частности, что из-за ЕГЭ с каждым годом якобы наблюдается увеличение количества суицидов среди подростков.

Если поправки будут приняты, новелла может вступить в силу с 1 января 2025 года, а результаты ЕГЭ, полученные ранее, будут действительны еще четыре года.



Глава Рособрнадзора сказал ТАСС, что власти готов обсуждать отказ от ЕГЭ в случае, если будет предложена альтернативная «рабочая схема».

А вы за сохранение ЕГЭ? Да, это хорошая система Нет, ЕГЭ нужно отменить Сложный вопрос

Также вузы расширили список абитуриентов, которых возьмут на бюджет без ЕГЭ. Совсем без экзаменов с этого года примут: Героев РФ, детей участников СВО, удостоенных звания Героя РФ или погибших, получивших увечья, а также (в медицинские вузы) детей медработников, умерших во время пандемии.

Столкновение трамваев

Утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерове трамвай потерял управление и скатился с горы, столкнувшись с другим вагоном. Несколько человек вылетели на дорогу, один погиб. Число пострадавших достигло 102 человек, 78 из них госпитализированы

Видео аварии Источник: читатель NGS42.RU

По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ тормозной системы. Трамвай на повороте разогнался так, что у него оторвало двери. Возбуждено два уголовных дела, задержаны директор и мастер Кемеровской электротранспортной компании.

Все, что известно об аварии, мы собрали в отдельном тексте и коротком видео Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

БПЛА атаковали ростовский нефтезавод

На нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске произошел пожар. По словам местных жителей, взрывы было слышно в разных районах города. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что ЧП случилось из-за атаки украинских беспилотников.

Пожар тушили 120 спасателей и 15 единиц техники Источник: bazabazonhttps / T.me, ostorozhno_novosti / T.me

Заявления Путина

Во время ПМЭФ Владимир Путин ответил на вопросы глав мировых информагентств. Некоторые заявления президента:

удары по РФ при участии стран Запада означают их прямую войну против России, Москва будет реагировать;

РФ в случае угроз считает возможным использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства;

Россия никому не угрожает: «Почему вы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем. Тем более главе другого государства. Это моветон, плохой тон»;

заявления о том, что Россия хочет напасть на НАТО, — бред, такой угрозы не существует и быть не может, авторы подобных утверждений — «тупые как стол»;

Россия после 2014 года предприняла все попытки, чтобы урегулировать украинский конфликт мирным путем;

У Запада есть несколько кандидатур на замену Зеленскому. США будут терпеть Зеленского до весны 2025 года, а потом поменяют.

Все тезисы из интервью Путина мы собрали в отдельном материале Источник: Kremlin.ru











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Джо Байден заявил, что США не разрешат Украине бить своим оружием по Москве и Кремлю. По словам американского лидера, США не санкционируют удары ВСУ на 200 миль (около 322 километров. — Прим. ред.) вглубь России и позволяют применять свое оружие «вблизи границы» для атаки «конкретных целей».

В Москве задержали гражданина Франции по подозрению в сборе военных данных. Он проходит по статье 330.1 УК РФ — «Неисполнение иностранным агентом обязанности по представлению в уполномоченный орган сведений о своей деятельности».

По версии следствия, француз на протяжении нескольких лет собирал сведения о российской армии и военной технике. Он неоднократно посещал Россию, в том числе Москву, где встречался с россиянами. Собранная информация могла быть использована против безопасности страны, убеждены в СК.



Двое приверженцев неоязычества получили сроки за подготовку теракта в православном храме Крыма. Южный окружной военный суд приговорил приятелей к 14 и 12 годам лишения свободы. Подробности ФСБ сообщила РИА Новости.

