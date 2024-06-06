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Образование «Информации недостаточно»: в Рособрнадзоре ответили, пересмотрят ли итоги по скандальным вариантам ЕГЭ по русскому

«Информации недостаточно»: в Рособрнадзоре ответили, пересмотрят ли итоги по скандальным вариантам ЕГЭ по русскому

Школьники и родители возмущены и считают варианты неравнозначными по сложности

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Школьники и родители заявили, что в этом году ЕГЭ превратилось в лотерею на удачу

В федеральном Рособрнадзоре ответили на претензии по поводу разных по сложности вариантов ЕГЭ по русскому языку. Школьники и их родители заявили, что тексты в этом году оказались неравнозначны — некоторым достались простые, а другим сложные для понимания. Дело дошло даже до массовых жалоб главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

— Анализ будет произведен после окончания основного периода ЕГЭ. На данный момент информации для принятия взвешенного решения недостаточно, — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе Рособрнадзора.

Варианты составляли в «Федеральном институте педагогических измерений». На запрос редакции там ответили, что ответ предоставит Рособрнадзор.

Мы разобрали спорные варианты с филологом.

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