«Информации недостаточно»: в Рособрнадзоре ответили, пересмотрят ли итоги по скандальным вариантам ЕГЭ по русскому

В федеральном Рособрнадзоре ответили на претензии по поводу разных по сложности вариантов ЕГЭ по русскому языку. Школьники и их родители заявили, что тексты в этом году оказались неравнозначны — некоторым достались простые, а другим сложные для понимания. Дело дошло даже до массовых жалоб главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.
— Анализ будет произведен после окончания основного периода ЕГЭ. На данный момент информации для принятия взвешенного решения недостаточно, — ответили корреспонденту НГС в пресс-службе Рособрнадзора.
Варианты составляли в «Федеральном институте педагогических измерений». На запрос редакции там ответили, что ответ предоставит Рособрнадзор.
Мы разобрали спорные варианты с филологом.