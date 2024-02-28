«В фото нет ничего непристойного». Министр образования НСО — о скандале с учительницей из Куйбышева

По словам Марии Жафяровой, обращение в министерство поступило от жителя Куйбышева, оно не было анонимным. В письме была претензия к учителю русского языка и литературы Куйбышевской школы из-за фотографий, которые она разместила на своей странице во «ВКонтакте». По мнению заявителя, снимки нарушали нравственные нормы, он просил министерство уволить преподавателя. Обращение приняли так же, как и любое другое от гражданина.