«В фото нет ничего непристойного». Министр образования НСО — о скандале с учительницей из Куйбышева

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова высказалась о скандале из-за фотографий учительницы из Куйбышева. Она отметила, что ситуация накручивалась быстро, распространялись фейки, а педагога никто не собирался наказывать.
По словам Марии Жафяровой, обращение в министерство поступило от жителя Куйбышева, оно не было анонимным. В письме была претензия к учителю русского языка и литературы Куйбышевской школы из-за фотографий, которые она разместила на своей странице во «ВКонтакте». По мнению заявителя, снимки нарушали нравственные нормы, он просил министерство уволить преподавателя. Обращение приняли так же, как и любое другое от гражданина.
— В ходе выяснения мы поняли, что вокруг фотографий учителя, выложенных в общем доступе, и вокруг учителя развернулись обсуждения негативного характера. Чтобы оградить преподавателя, управление образования Куйбышевского района предложило удалить фото, которые могут быть рассмотрены, как спорные, — объяснила Мария Жафярова. — При этом ни увольнение, ни выговоры не рассматривались.
После в социальных сетях появились посты, которые совмещали свадебное фото учителя с супругом на фоне православного храма и официальный ответ министерства по уже рассмотренному запросу. Фейк активно распространяли в сети, что вызвало негодование у пользователей, якобы министерство образование противник института семьи, православия и традиционных ценностей. Тогда же и опубликовали официальный комментарий со снимками, на которые пожаловался гражданин.
— Я уверена, что в фото учительницы нет ничего непристойного. Мы с Мариной Олеговной общались, сейчас необходимо спокойствие, еще и потому, что учитель в положении, — объяснила министр во время прямого эфира в группе правительства Новосибирской области во «ВКонтакте».
Ранее за учительницу заступился депутат Госдумы Хинштейн.
Прошлой осенью учительницу из Тюменской области затравили за откровенные фото в соцсетях.