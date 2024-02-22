Депутат Госдумы Хинштейн заступился за педагога из Куйбышева — её затравили за «интимные фото»

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн заступился за учительницу Марию Львову из Куйбышева, которая подверглась травле в Сети из-за «интимных снимков». Пост об этом парламентарий разместил в своем Telegram-канале.
— Я стесняюсь спросить: а с какого момента учитель у нас в стране перестал быть человеком? И в чем заключается «интимный характер» семейного фото на фоне православного храма? Кого оно может оскорбить?, — написал Хинштейн.
Депутат Госдумы также возмутился тем, что за педагога Марию Львову не заступился ни региональный министр образования, ни директор школы, ни педагогический коллектив. Сам Александр Хинштейн посылает «лучи поддержки» Марине Львовой и её семье. Он также заявил, что коллеги педагога стали «молчаливыми соучастниками этой возмутительной травли».
Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что учитель русского языка и литературы школы-интерната из Куйбышева Мария Львова якобы размещала в Сети снимки «интимного характера». В публикации приводится копия ответа из министерства образования НСО, в котором сказано, что с педагогом провели беседу на данную тему. Якобы поводом для анонимной жалобы стала свадебная фотосессия Марии Львовой на фоне православного храма.
Ранее в Тюменской области также произошел аналогичный случай травли учительницы, которая размещала в социальных сетях откровенные фотографии. Женщина была вынуждена уволиться.