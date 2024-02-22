На учительницу из Куйбышева в соцсетях ополчились за интимные снимки

В Куйбышеве Новосибирской области учительницу школы-интерната обвинили в том, что она выложила в интернете интимные фотографии. Такое заявление появилось в соцсетях, но в самом учебном учреждении НГС сказали, что не нашли фото с таким подтекстом на странице девушки.
— Учитель русского языка, литературы и истории школы-интернат города Куйбышев Марина Львова размещала снимки интимного характера в публичном доступе, — анонимно утверждает автор поста в «Подслушано Барабинск» во «ВКонтакте», но не предоставляет каких-либо подтверждений своим словам.
В публикации есть копия ответа из министерства образования НСО, в котором сказано, что с педагогом провели беседу. Как следует из документа, в ней было указано на недопустимость поведения, ставящего под сомнение личность учителя:
— В настоящее время фотоснимки удалены, — отмечается в тексте.
В школе-интернате основного общего образования корреспондента заверили в том, что родители учеников на Львову не жалуются. Там полагают, что обращение в министерство образования отправляли не родители.
— Начнем с того, что ни один родитель у нас не подходил, не возмущался. Мы посмотрели все фотографии, которые были выставлены на ее странице, ни одно фото не вызвало никаких вопросов. Все фотографии были приличные. Я могу говорить конкретно о работе — сразу скажу, что учитель достаточно профессиональный, ответственный. Как с классным руководителем, тоже нет никаких проблем. Родители ее класса довольны работой учителя <…> Наши родители точно не писали, — уверяют в учебном заведении.
Пресс-секретарь регионального министерства образования отметила, что комментарии по телефону не даются. НГС отправил запрос в ведомство.
Ранее учительницу из Тюменской области затравили за откровенные фото в соцсетях.