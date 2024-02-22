На учительницу из Куйбышева в соцсетях ополчились за интимные снимки

— Начнем с того, что ни один родитель у нас не подходил, не возмущался. Мы посмотрели все фотографии, которые были выставлены на ее странице, ни одно фото не вызвало никаких вопросов. Все фотографии были приличные. Я могу говорить конкретно о работе — сразу скажу, что учитель достаточно профессиональный, ответственный. Как с классным руководителем, тоже нет никаких проблем. Родители ее класса довольны работой учителя <…> Наши родители точно не писали, — уверяют в учебном заведении.