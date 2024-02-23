Минобр объяснил, из-за каких фото ополчились на учительницу из Куйбышева

В прокуратуре Новосибирской области опровергли информацию о том, что организуют проверку министра образования Новосибирской области Марию Жафярову из-за строгого отношения к преподавательнице из Куйбышева Марине Лебедевой. Ранее на педагога ополчились в соцсетях из-за опубликованных ею интимных фото. Минобр также негативно отнесся к этому факту.
Ранее телеграм-канал Mash утверждал, что прокуратура Новосибирской области проверит министра образования на предмет превышения должностных полномочий. Также телеграм-канал отвечал, что в целом прокуратура заинтересовалась ситуацией с фото учителя русского языка и литературы, которые назвали интимными.
— Никаких официальных комментариев про министерство образования прокуратура не давала. С учетом резонанса с ситуацией разберемся, официальный комментарий будет в понедельник или вторник после установления всех обстоятельств, — сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.
Ранее Минобр объяснил, на какие фото в министерство поступила жалоба и даже опубликовал их у себя в соцсетях. На фото, в частности, женщина целуется и лежит в обнимку с молодым человеком.
При этом, как уточняет Mash, учительница Марина Львова посчитала, что ее обвинили в публикации свадебной фотографии, где она была с супругом на фоне храма Александра Невского. Она удалила этот снимок.
Изначально общественность также посчитала, что претензии были к свадебному фото. В Министерстве образования Новосибирской области отметили, что обращение содержало не эти снимки.
— Произошла подмена информационных материалов, что вызвало негативную реакцию в комментариях», — сообщили в министерстве.
Ранее НГС писал о том, что депутат Госдумы Хинштейн заступился за педагога из Куйбышева, которую затравили за «интимные фото».