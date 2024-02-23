Минобр объяснил, из-за каких фото ополчились на учительницу из Куйбышева

В прокуратуре Новосибирской области опровергли информацию о том, что организуют проверку министра образования Новосибирской области Марию Жафярову из-за строгого отношения к преподавательнице из Куйбышева Марине Лебедевой. Ранее на педагога ополчились в соцсетях из-за опубликованных ею интимных фото. Минобр также негативно отнесся к этому факту.