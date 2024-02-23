Реклама
СЕЙЧАС -18°С
Пробки 3/10
usd 92.75
eur 100.44
СрочноЧто происходило на месте пожара спустя 7 часов
Все новости
Все новости

Минобр объяснил, из-за каких фото ополчились на учительницу из Куйбышева

Сибирячка подумала, что общественности не понравились ее свадебные фото, но это не так

375

Обсуждение снимков преподавателя продолжаются

Поделиться

В прокуратуре Новосибирской области опровергли информацию о том, что организуют проверку министра образования Новосибирской области Марию Жафярову из-за строгого отношения к преподавательнице из Куйбышева Марине Лебедевой. Ранее на педагога ополчились в соцсетях из-за опубликованных ею интимных фото. Минобр также негативно отнесся к этому факту.

Ранее телеграм-канал Mash утверждал, что прокуратура Новосибирской области проверит министра образования на предмет превышения должностных полномочий. Также телеграм-канал отвечал, что в целом прокуратура заинтересовалась ситуацией с фото учителя русского языка и литературы, которые назвали интимными.

— Никаких официальных комментариев про министерство образования прокуратура не давала. С учетом резонанса с ситуацией разберемся, официальный комментарий будет в понедельник или вторник после установления всех обстоятельств, — сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее Минобр объяснил, на какие фото в министерство поступила жалоба и даже опубликовал их у себя в соцсетях. На фото, в частности, женщина целуется и лежит в обнимку с молодым человеком.

В Министерстве образования региона заявили о подмене информации. Там отметили, что жалоба поступила на эти фото

В Министерстве образования региона заявили о подмене информации. Там отметили, что жалоба поступила на эти фото

Поделиться

При этом, как уточняет Mash, учительница Марина Львова посчитала, что ее обвинили в публикации свадебной фотографии, где она была с супругом на фоне храма Александра Невского. Она удалила этот снимок.

Учительница решила, что возмущение вызвало это фото

Учительница решила, что возмущение вызвало это фото

Поделиться

Изначально общественность также посчитала, что претензии были к свадебному фото. В Министерстве образования Новосибирской области отметили, что обращение содержало не эти снимки.

— Произошла подмена информационных материалов, что вызвало негативную реакцию в комментариях», — сообщили в министерстве.

Ранее НГС писал о том, что депутат Госдумы Хинштейн заступился за педагога из Куйбышева, которую затравили за «интимные фото».

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

УчительСнимкиМинистр образованияДоносчикАноним
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter