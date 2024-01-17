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Сорвало кровлю над актовым залом: в Новосибирской области дети учатся в школе с дырой в крыше

В конце декабря из-за ветра в 27 м/с в Таскаево снесло часть крыши здания

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Сейчас дети учатся в обычном режиме

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Для ремонта школы в селе Таскаево Барабинского района, у которой в декабре сорвало часть кровли, разрабатывают проект. Дети учатся в обычном режиме.

Подробности происшествия НГС рассказали в министерстве образования Новосибирской области. Сообщается, что капитальный ремонт крыши проводили в 2012 году, частичный — в 2017 году. Кровлю сорвало около 04:00 30 декабря, когда шквалы ветра достигли 27 м/с.

Сейчас проектная организация готовит проектно-сметную документацию (ПСД) на выполнение аварийно-восстановительных работ.

— После разработки ПСД и получении положительного заключения государственной экспертизы будет определена подрядная организация на выполнение аварийно-восстановительных. Учебный процесс осуществляется в штатном режиме, поскольку разрушение кровли произошло локально над помещением актового зала, — рассказали НГС в министерстве образования региона.

Уточняется, что пароизоляция и утеплитель потолка в актовом зале повреждены незначительно. Температура в школе соответствует санитарным нормам.

В декабре НГС писал о том, что недалеко от детского сада в Новосибирске завелись полчища крыс. Упитанные грызуны попали на видео. В мэрии объяснили, почему произошло нашествие животных, а в управляющей компании рассказали, как борются с крысами.

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