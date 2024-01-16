7 заявок за 2 месяца: в УК заявили о необходимости часто травить крыс возле домов на Земнухова рядом с детским садом

В управляющей компании «Сибирская инициатива» рассказали, как борются с крысами, которые завелись возле детского сада и жилых домов по улице Земнухова в Новосибирске. Полчища крыс поселились в микрорайоне «Родники». Упитанные животные никого не боятся и быстро плодятся. О нашествии грызунов НГС сообщила сибирячка Галина (имя изменено). Со слов женщины, крысы едят корм, который люди оставляют для птиц.
В управляющей компании «Сибирская Инициатива» отмеили, что в домах, расположенных неподалеку от детского сада, регулярно проводят дезинфекцию.
— По информации, полученной от обслуживающего участка №5 ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива», от жителей многоквартирного дома по улице Земнухова, №8 и №12 за ноябрь и декабрь 2023года поступило 7 заявок на дезинфекцию мест общего пользования, — сообщили в управляющей компании.
Заявки от жильцов дома №8 по улице Земнухова поступили 4 ноября, 4 и 29 декабря. От жильцов по адресу Земнухова, 12 — 13, 22, 30 ноября, а также 29 декабря 2023 года.
В мэрии Новосибирска позже пояснили — в том, что крысы развелись в микрорайоне, виноваты недобросовестные торговцы, которые не устанавливают свои мусорные контейнеры, а сваливают отходы в контейнеры, принадлежащие жилым домам, из-за чего мусор скапливается. Также в мэрии напомнили, что виноваты и жители микрорайона, которые оставляют еду на улице для голубей.