7 заявок за 2 месяца: в УК заявили о необходимости часто травить крыс возле домов на Земнухова рядом с детским садом

В управляющей компании «Сибирская инициатива» рассказали, как борются с крысами, которые завелись возле детского сада и жилых домов по улице Земнухова в Новосибирске. Полчища крыс поселились в микрорайоне «Родники». Упитанные животные никого не боятся и быстро плодятся. О нашествии грызунов НГС сообщила сибирячка Галина (имя изменено). Со слов женщины, крысы едят корм, который люди оставляют для птиц.

