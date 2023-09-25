Студент НГУ измерил мозговые волны Ольги Бузовой — в университете ведущая искала самого красивого парня

Сердечные дела — это прекрасно, но и учиться Ольга не забывала: ведущая посетила лекцию по высшей математике, правда преподаватель попросил ее покинуть аудиторию из-за громкого смеха. Ольга призналась, что ничего не поняла и посочувствовала студентам, а после отправилась в Инженерную школу ММФ НГУ, где воспитывают инженеров нового типа.

Ольге предложили сыграть в специальную игру для профилактики СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактвности) у детей и измерили датчиком мозговые волны.

— Я поняла, для чего меня позвали в этот проект! Чтобы узнать, есть ли у меня мозговые волны в принципе, — пошутила телезвезда.