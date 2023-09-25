Студент НГУ измерил мозговые волны Ольги Бузовой — в университете ведущая искала самого красивого парня

В конце мая популярная певица и ведущая Ольга Бузова прилетала в Новосибирск с концертом, а после посетила НГУ и осталась под большим впечатлением. Визит в главный университет города проходил в рамках нового реалити-шоу «Ольга Вузова», который посвящен техническому образованию в России. Ольга путешествует по вузам страны, делает обзоры на факультеты, необычные технические направления и рассказывает про студенческую жизнь.
25 сентября вышел четвертый выпуск шоу, посвященный Новосибирску: Ольга Бузова бродила по НГУ в поисках самого красивого парня — будущего Стива Джобса или Илона Маска. Тому, кто понравится ей больше всех, поп-дива пообещала подарить поцелуй.
Сердечные дела — это прекрасно, но и учиться Ольга не забывала: ведущая посетила лекцию по высшей математике, правда преподаватель попросил ее покинуть аудиторию из-за громкого смеха. Ольга призналась, что ничего не поняла и посочувствовала студентам, а после отправилась в Инженерную школу ММФ НГУ, где воспитывают инженеров нового типа.
Ольге предложили сыграть в специальную игру для профилактики СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактвности) у детей и измерили датчиком мозговые волны.
— Я поняла, для чего меня позвали в этот проект! Чтобы узнать, есть ли у меня мозговые волны в принципе, — пошутила телезвезда.
Следующий пункт — Институт интеллектуальной робототехники НГУ, где Ольга Бузова познакомилась с танцующей собакой-роботом и выяснила, сможет ли когда-нибудь робот стать умнее человека. Напоследок ведущая заглянула в кофейню, где таки нашла того самого парня, которому подарила поцелуй.
География нового реалити — вся Россия. Ольга уже побывала в Нижнем Новгороде и Перми, следующей остановкой станет Екатеринбург. Проект создан Шкулев Медиа Холдингом при поддержке АНО «ИРИ».
Популярность к Ольге Бузовой пришла после проекта «Дом-2», куда она попала в 18 лет. После Ольга попробовала себя в роли ведущей на разных телепроектах, широкая известность пришла к ней после начала сольной карьеры певицы. Одни из наиболее известных ее песен — «Мало половин», «Под звуки поцелуев», «Хит-парад», «Танцуй под Бузову».
В 2020 году Ольга Бузова начала встречаться с новосибирцем Давидом Манукяном — их отношения завязались в момент съемок клипа «Лайкер». Пара провстречалась полтора года, а после рассталась из-за разногласий.