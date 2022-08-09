От киберспорта до моделирования 3D-ручкой: 50 самых классных бесплатных кружков и секций, куда идет запись

3. Конный спорт



Спортивная школа по конному спорту.



адрес: Тулинский, ул. Тимирязева 3/6; 1-я Чулымская 112/1 к.1;

телефон: 8–923–737–38–77

Занятия проводятся 3 раза в неделю по утрам. Для детей от 10 до 18 лет.



4. Настольный теннис



Центр детского творчества Советского района.



адрес: ул. Приморская, д. 3;

телефон: (383) 330–25–71.

Для детей от 6 до 13 лет.



5. Бильярдный спорт



Спортивная школа технического, экстремального, интеллектуального спорта.



адрес: ул. Вокзальная магистраль, д. 16;



телефон: (383) 209–23–05.

Занятия проводятся 4–6 раз в неделю. Для детей от 7 до 18 лет.