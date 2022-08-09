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От киберспорта до моделирования 3D-ручкой: 50 самых классных бесплатных кружков и секций, куда идет запись

Выбирайте — свободные места пока еще есть

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А ваш ребенок ходит на какие-нибудь секции? Поделитесь в комментариях

А ваш ребенок ходит на какие-нибудь секции? Поделитесь в комментариях

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Многие родители уже задумываются, чем занять ребенка во время учебного года. В Новосибирской области через специальный сайт можно выбрать бесплатные кружки и секции для детей. Что такое «сертификат дополнительного образования» и зачем он нужен, мы подробно рассказали в 6 простых карточках. А сегодня поделимся с вами актуальным списком из 50 крутых бесплатных кружков для детей в Новосибирске, в которых пока еще есть свободные места. Изучайте и выбирайте (данные приведены на момент публикации).

Физкультурно-спортивное направление


Больше всего предложений в спортивной сфере. Детей записывают на борьбу, волейбол, баскетбол, зимние виды спорта. Но есть и очень необычные направления.

Для детей доступны бесплатные занятия конным спортом

Для детей доступны бесплатные занятия конным спортом

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1. Фехтование

Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию.

  • адрес: ул. Гаранина, д. 2;
  • телефон: (383) 349–98–86.

Для детей от 8 до 17 лет.

2. Паркур

Центр внешкольной работы «Галактика».

  • адрес: пр. Дзержинского, д. 83;
  • телефон: (383) 279–75–73.

Идет запись в утреннюю группу. Для детей от 11 до 17 лет.

3. Конный спорт

Спортивная школа по конному спорту.

  • адрес: Тулинский, ул. Тимирязева 3/6; 1-я Чулымская 112/1 к.1;
  • телефон: 8–923–737–38–77

Занятия проводятся 3 раза в неделю по утрам. Для детей от 10 до 18 лет.

4. Настольный теннис

Центр детского творчества Советского района.

  • адрес: ул. Приморская, д. 3;
  • телефон: (383) 330–25–71.

Для детей от 6 до 13 лет.

5. Бильярдный спорт

Спортивная школа технического, экстремального, интеллектуального спорта.

  • адрес: ул. Вокзальная магистраль, д. 16;
  • телефон: (383) 209–23–05.

Занятия проводятся 4–6 раз в неделю. Для детей от 7 до 18 лет.

Секция керлинга ждет юных спортсменов

Секция керлинга ждет юных спортсменов

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6. Прыжки на батуте

Спортивная школа олимпийского резерва по гимнастическим видам спорта.

  • адрес: ул. Лермонтова, д. 47;
  • телефон: (383) 328–33–84.

Занятия проводятся 3–6 раз в неделю. Для детей от 7 до 18 лет.

7. Киберспорт

Спортивная школа олимпийского резерва по стрелковым видам спорта.

  • адрес: ул. Ватутина, д. 41/1;
  • телефон: (383) 200–35–82.

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 12 до 19 лет.

8. Рафтинг

Спортивная школа технического, экстремального, интеллектуального спорта.

  • адрес: ул. Тенистая, д. 20;
  • телефон: (383) 209–23–05.

Занятия проводятся 3–6 раз в неделю. Для детей от 10 до 18 лет.

9. Чирлидинг

Центр детского творчества «Содружество».

  • адрес: ул. Новоуральская, д. 19/12;
  • телефон: (383) 265–87–59.

Для детей от 13 до 16 лет.

10. Керлинг

Спортивная школа «Центр зимних видов спорта».

  • адрес: ул. Станционная, д. 102;
  • телефон: (383) 285–56–66.

Для детей от 8 до 18 лет.

В разделе физкультурно-спортивного направления много приглашений на художественную гимнастику

В разделе физкультурно-спортивного направления много приглашений на художественную гимнастику

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11. Художественная гимнастика

Детско-юношеский (физкультурный) центр № 1 «ЛИГР».

  • адрес: ул. Кропоткина, д. 110, ул. Союза Молодежи, д. 10, ул. Тимирязева, д. 81а;
  • телефон: (383) 225–27–71.

Для детей от 5 до 18 лет.

12. Бокс

Детско-юношеский (физкультурный) центр № 1 «ЛИГР».

  • адрес: ул. Аэропорт, д. 21/1;
  • телефон: (383) 225–27–71.

Для детей от 9 до 15 лет.

13. Первоначальная авиационная подготовка на планере

Сибирский авиационный кадетский корпус им. А. И. Покрышкина (школа-интернат).

  • адрес: ул. Урманова, 18;
  • телефон: (383) 209–35–20.

Для детей от 12 до 13 лет.

14. Каратэ

Детско-юношеский (физкультурный) центр № 1 «ЛИГР».

  • адрес: ул. Олеко Дундича, д. 1/1;
  • телефон: (383) 225–27–71.

Для детей от 8 до 18 лет.

15. Хоккей

Детско-юношеский (физкультурный) центр № 1 «ЛИГР».

  • адрес: ул. Достоевского, д. 27;
  • телефон: (383) 225–27–71.

Для детей от 8 до 18 лет.

Художественное направление

В основном здесь предложения танцев от бальных до народных направлений, а также множество секций по рисованию, пению и игре на различных музыкальных инструментах.

Много организаций зовут детей учиться рисованию

Много организаций зовут детей учиться рисованию

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1. Спортивно-бальные танцы

Центр внешкольной работы «Галактика».

  • адрес: ул. Липецкая, д. 25/2;
  • телефон: (383) 279–75–73.

Для детей от 5 до 18 лет.

2. Парикмахерское искусство

Детский (подростковый) центр «Юность».

  • адрес: ул. Красных Зорь, д. 1;
  • телефон: (383) 274–01–41.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 12 до 16 лет.

3. Песочная анимация

Центр детского творчества «Содружество».

  • адрес: ул. 25 лет Октября, 16/3;
  • телефон: (383) 265–87–59.

Для детей от 7 до 9 лет.

4. Картины из соломки

Центр детского творчества «Содружество».

  • адрес: ул. 25 лет Октября, 16/3;
  • телефон: (383) 265–87–59.

Для детей от 8 до 18 лет.

5. Графический дизайн

Центр детского творчества Советского района.

  • адрес: ул. Приморская, д. 3;
  • телефон: (383) 330–25–71.

Для детей от 11 до 16 лет.

Многие кружки предлагают разные группы на выбор

Многие кружки предлагают разные группы на выбор

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6. Документальное и научно-популярное кино

Детско-юношеский центр «Старая мельница».

  • адрес: ул. Орджоникидзе, д. 37;
  • телефон: (383) 222–53–59.

Для детей от 10 до 17 лет.

7. Брейкданс

Детский (подростковый) центр «Юность».

  • адрес: ул. Объединения, д. 23/2;
  • телефон: (383) 274–01–41.

Для детей от 5 до 13,5 лет.

8. Ювелирное искусство

Детская школа искусств «Весна».

  • адрес: ул. Лермонтова, д. 45;
  • телефон: (383) 224–89–01.

Для детей от 14 до 18 лет.

9. Театр кукол

Детская школа искусств «Весна».

  • адрес: ул. Лермонтова, д. 45;
  • телефон: (383) 224–89–01.

Для детей от 6,5 до 12 лет.

10. Лепка из глины

Центр дополнительного образования «Алые паруса».

  • адрес: ул. 1905 года, д. 12;
  • телефон: (383) 221–19–55.

Для детей от 6 до 15 лет.

11. Выжигание по ткани

Центр детского творчества «Содружество».

  • адрес: ул. 25 лет Октября, 27;
  • телефон: (383) 265–87–59.

Для детей от 9 до 16 лет.

12. Моделирование одежды

Детский (подростковый) центр «Юность».

  • адрес: ул. Объединения, д. 23/2;
  • телефон: (383) 274–01–41.

Для детей от 7 до 18 лет.

Естественно-научное направление, туризм и краеведение


В этом направлении можно найти кружки и секций для детей, которые интересуются историей своего родного края, любят походы и очень не хотят сидеть на месте.

Туризм тоже требует подготовки

Туризм тоже требует подготовки

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1. Изучение микромира в микроскопе

Центр детского творчества Советского района.

  • адрес: ул. Приморская, д. 3;
  • телефон: (383) 330–25–71.

Для детей от 10 до 14 лет.

2. Школа юного кинолога

Центр детского творчества «Содружество».

  • адрес: ул. Рассветная, д. 2а;
  • телефон: (383) 265–87–59.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 7 до 18 лет.

3. Экоклуб Formica

Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор».

  • адрес: ул. Ученых, д. 10;
  • телефон: (383) 217–86–87.

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 9 до 14 лет.

4. Школа выживания. Сибирский маршрут

Центр внешкольной работы «Галактика».

  • адрес: пр. Дзержинского, д. 83;
  • телефон: (383) 279–75–73.

Для детей от 10 до 17 лет.

5. Юный спасатель

Центр детского творчества «Содружество».

  • адрес: ул. Народная, д. 11;
  • телефон: (383) 265–87–59.

Для детей от 14 до 18 лет.

6. Краеведение

Центр дополнительного образования «Лад».

  • адрес: ул. Пихтовая, д. 44;
  • телефон: (383) 338–84–57.

Для детей от 7 до 12 лет.

Техническое направление

В этом разделе есть кружки и секции практически по любому современному направлению, связанному с моделированием, компьютерными технологиями, конструкторским делом.

Компьютерные технологии сейчас особенно востребованы

Компьютерные технологии сейчас особенно востребованы

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1. Морское многоборье

Детский морской центр «Флагман».

  • адрес: ул. Большевистская, д. 175/6;
  • телефон: (383) 240–80–65.

Для детей от 7 до 16 лет.

2. Основы робототехники

Дом детского творчества «Центральный».

  • адрес: Каменская, д. 82;
  • телефон: (383) 201–17–44.

Занятия проводятся раз в неделю. Для детей от 7 до 10 лет.

3. Управление парусной яхтой

Детский морской центр «Флагман».

  • адрес: ул. Большевистская, д. 175/6;
  • телефон: (383) 240–80–65.

Для детей от 5 до 18 лет.

4. Авиамоделирование

Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор».

  • адрес: ул.Кирова, д. 44/1
  • телефон: (383) 217–86–87.

Для детей от 10 до 17 лет.

5. 3D моделирование 3D-ручкой

Центр дополнительного образования «Лад».

  • адрес: ул. Ученическая, д. 5
  • телефон: (383) 338–84–57.

Для детей от 10 до 15 лет.

6. Компьютерная графика и анимация

Дом детского творчества «Центральный».

  • адрес: ул. Крылова, д. 38;
  • телефон: (383) 201–17–44.

Занятия проводятся раз в неделю. Для детей от 7 до 11 лет.

Дети могут выбрать самые разные направления

Дети могут выбрать самые разные направления

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7. Начальное техническое конструирование

Центр дополнительного образования «Алые паруса».

  • адрес: ул. 1905 года, д. 12;
  • телефон: (383) 221–19–55.

Занятия проводятся раз в неделю. Для детей от 5 до 14 лет.

8. Снайперская стрельба

Центр дополнительного образования «Алые паруса».

  • адрес: ул. 1905 года, д. 12, ул. Советская, д. 93;
  • телефон: (383) 221–19–55.

Занятия проводятся раз в неделю. Для детей от 10 до 17 лет.

9. Радиотехника

Дом детского творчества им. А.И.Ефремова.

  • адрес: ул. Мира, д. 36;
  • телефон: (383) 353–45–86.

Для детей от 10 до 18 лет.

10. Юный автомеханик

Областной центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр».

  • адрес: ул. Юннатов, д. 72;
  • телефон: (383) 226–04–29.

Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 10 до 18 лет.

11. Стендовое моделирование исторических миниатюр

Центр детского творчества «Содружество».

  • адрес: МБОУ СОШ №105;
  • телефон: (383) 265–87–59.

Для детей от 9 до 18 лет.

12. Мотоспорт

Областной центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр».

  • адрес: ул. Юннатов, д. 72;
  • телефон: (383) 226–04–29.

Для детей от 8 до 18 лет.

13. Экспериментальное судостроение

Детский морской центр «Каравелла» им. А.Москаленко.

  • адрес: ул. Вяземская, д. 4;
  • телефон: (383) 276–35–31.

Для детей от 10 до 17 лет.

Web-дизайн тоже сейчас очень востребован

Web-дизайн тоже сейчас очень востребован

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14. Мультипликация

Центр дополнительного образования «Алые паруса».

  • адрес: ул. Советская, д. 93;
  • телефон: (383) 221–19–55.

Для детей от 9 до 12 лет.

15. Столярное дело

Центр дополнительного образования «Алые паруса».

  • адрес: ул. 1905 года, д. 12;
  • телефон: (383) 221–19–55.

Для детей от 9 до 17 лет.

16. Картинг

Областной центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр».

  • адрес: ул. Юннатов, д. 72;
  • телефон: (383) 226–04–29.

Для детей от 6 до 18 лет.

17. Web-дизайн

Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор».

  • адрес: ул.Кирова, д. 44/1
  • телефон: (383) 217–86–87.

Для детей от 11 до 18 лет.

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