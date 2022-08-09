От киберспорта до моделирования 3D-ручкой: 50 самых классных бесплатных кружков и секций, куда идет запись
Выбирайте — свободные места пока еще есть
Многие родители уже задумываются, чем занять ребенка во время учебного года. В Новосибирской области через специальный сайт можно выбрать бесплатные кружки и секции для детей. Что такое «сертификат дополнительного образования» и зачем он нужен, мы подробно рассказали в 6 простых карточках. А сегодня поделимся с вами актуальным списком из 50 крутых бесплатных кружков для детей в Новосибирске, в которых пока еще есть свободные места. Изучайте и выбирайте (данные приведены на момент публикации).
Физкультурно-спортивное направление
Больше всего предложений в спортивной сфере. Детей записывают на борьбу, волейбол, баскетбол, зимние виды спорта. Но есть и очень необычные направления.
1. Фехтование
Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию.
- адрес: ул. Гаранина, д. 2;
- телефон: (383) 349–98–86.
Для детей от 8 до 17 лет.
2. Паркур
Центр внешкольной работы «Галактика».
- адрес: пр. Дзержинского, д. 83;
- телефон: (383) 279–75–73.
Идет запись в утреннюю группу. Для детей от 11 до 17 лет.
3. Конный спорт
Спортивная школа по конному спорту.
- адрес: Тулинский, ул. Тимирязева 3/6; 1-я Чулымская 112/1 к.1;
- телефон: 8–923–737–38–77
Занятия проводятся 3 раза в неделю по утрам. Для детей от 10 до 18 лет.
4. Настольный теннис
Центр детского творчества Советского района.
- адрес: ул. Приморская, д. 3;
- телефон: (383) 330–25–71.
Для детей от 6 до 13 лет.
5. Бильярдный спорт
Спортивная школа технического, экстремального, интеллектуального спорта.
- адрес: ул. Вокзальная магистраль, д. 16;
- телефон: (383) 209–23–05.
Занятия проводятся 4–6 раз в неделю. Для детей от 7 до 18 лет.
6. Прыжки на батуте
Спортивная школа олимпийского резерва по гимнастическим видам спорта.
- адрес: ул. Лермонтова, д. 47;
- телефон: (383) 328–33–84.
Занятия проводятся 3–6 раз в неделю. Для детей от 7 до 18 лет.
7. Киберспорт
Спортивная школа олимпийского резерва по стрелковым видам спорта.
- адрес: ул. Ватутина, д. 41/1;
- телефон: (383) 200–35–82.
Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 12 до 19 лет.
8. Рафтинг
Спортивная школа технического, экстремального, интеллектуального спорта.
- адрес: ул. Тенистая, д. 20;
- телефон: (383) 209–23–05.
Занятия проводятся 3–6 раз в неделю. Для детей от 10 до 18 лет.
9. Чирлидинг
Центр детского творчества «Содружество».
- адрес: ул. Новоуральская, д. 19/12;
- телефон: (383) 265–87–59.
Для детей от 13 до 16 лет.
10. Керлинг
Спортивная школа «Центр зимних видов спорта».
- адрес: ул. Станционная, д. 102;
- телефон: (383) 285–56–66.
Для детей от 8 до 18 лет.
11. Художественная гимнастика
Детско-юношеский (физкультурный) центр № 1 «ЛИГР».
- адрес: ул. Кропоткина, д. 110, ул. Союза Молодежи, д. 10, ул. Тимирязева, д. 81а;
- телефон: (383) 225–27–71.
Для детей от 5 до 18 лет.
12. Бокс
Детско-юношеский (физкультурный) центр № 1 «ЛИГР».
- адрес: ул. Аэропорт, д. 21/1;
- телефон: (383) 225–27–71.
Для детей от 9 до 15 лет.
13. Первоначальная авиационная подготовка на планере
Сибирский авиационный кадетский корпус им. А. И. Покрышкина (школа-интернат).
- адрес: ул. Урманова, 18;
- телефон: (383) 209–35–20.
Для детей от 12 до 13 лет.
14. Каратэ
Детско-юношеский (физкультурный) центр № 1 «ЛИГР».
- адрес: ул. Олеко Дундича, д. 1/1;
- телефон: (383) 225–27–71.
Для детей от 8 до 18 лет.
15. Хоккей
Детско-юношеский (физкультурный) центр № 1 «ЛИГР».
- адрес: ул. Достоевского, д. 27;
- телефон: (383) 225–27–71.
Для детей от 8 до 18 лет.
Художественное направление
В основном здесь предложения танцев от бальных до народных направлений, а также множество секций по рисованию, пению и игре на различных музыкальных инструментах.
1. Спортивно-бальные танцы
Центр внешкольной работы «Галактика».
- адрес: ул. Липецкая, д. 25/2;
- телефон: (383) 279–75–73.
Для детей от 5 до 18 лет.
2. Парикмахерское искусство
Детский (подростковый) центр «Юность».
- адрес: ул. Красных Зорь, д. 1;
- телефон: (383) 274–01–41.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 12 до 16 лет.
3. Песочная анимация
Центр детского творчества «Содружество».
- адрес: ул. 25 лет Октября, 16/3;
- телефон: (383) 265–87–59.
Для детей от 7 до 9 лет.
4. Картины из соломки
Центр детского творчества «Содружество».
- адрес: ул. 25 лет Октября, 16/3;
- телефон: (383) 265–87–59.
Для детей от 8 до 18 лет.
5. Графический дизайн
Центр детского творчества Советского района.
- адрес: ул. Приморская, д. 3;
- телефон: (383) 330–25–71.
Для детей от 11 до 16 лет.
6. Документальное и научно-популярное кино
Детско-юношеский центр «Старая мельница».
- адрес: ул. Орджоникидзе, д. 37;
- телефон: (383) 222–53–59.
Для детей от 10 до 17 лет.
7. Брейкданс
Детский (подростковый) центр «Юность».
- адрес: ул. Объединения, д. 23/2;
- телефон: (383) 274–01–41.
Для детей от 5 до 13,5 лет.
8. Ювелирное искусство
Детская школа искусств «Весна».
- адрес: ул. Лермонтова, д. 45;
- телефон: (383) 224–89–01.
Для детей от 14 до 18 лет.
9. Театр кукол
Детская школа искусств «Весна».
- адрес: ул. Лермонтова, д. 45;
- телефон: (383) 224–89–01.
Для детей от 6,5 до 12 лет.
10. Лепка из глины
Центр дополнительного образования «Алые паруса».
- адрес: ул. 1905 года, д. 12;
- телефон: (383) 221–19–55.
Для детей от 6 до 15 лет.
11. Выжигание по ткани
Центр детского творчества «Содружество».
- адрес: ул. 25 лет Октября, 27;
- телефон: (383) 265–87–59.
Для детей от 9 до 16 лет.
12. Моделирование одежды
Детский (подростковый) центр «Юность».
- адрес: ул. Объединения, д. 23/2;
- телефон: (383) 274–01–41.
Для детей от 7 до 18 лет.
Естественно-научное направление, туризм и краеведение
В этом направлении можно найти кружки и секций для детей, которые интересуются историей своего родного края, любят походы и очень не хотят сидеть на месте.
1. Изучение микромира в микроскопе
Центр детского творчества Советского района.
- адрес: ул. Приморская, д. 3;
- телефон: (383) 330–25–71.
Для детей от 10 до 14 лет.
2. Школа юного кинолога
Центр детского творчества «Содружество».
- адрес: ул. Рассветная, д. 2а;
- телефон: (383) 265–87–59.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 7 до 18 лет.
3. Экоклуб Formica
Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор».
- адрес: ул. Ученых, д. 10;
- телефон: (383) 217–86–87.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Для детей от 9 до 14 лет.
4. Школа выживания. Сибирский маршрут
Центр внешкольной работы «Галактика».
- адрес: пр. Дзержинского, д. 83;
- телефон: (383) 279–75–73.
Для детей от 10 до 17 лет.
5. Юный спасатель
Центр детского творчества «Содружество».
- адрес: ул. Народная, д. 11;
- телефон: (383) 265–87–59.
Для детей от 14 до 18 лет.
6. Краеведение
Центр дополнительного образования «Лад».
- адрес: ул. Пихтовая, д. 44;
- телефон: (383) 338–84–57.
Для детей от 7 до 12 лет.
Техническое направление
В этом разделе есть кружки и секции практически по любому современному направлению, связанному с моделированием, компьютерными технологиями, конструкторским делом.
1. Морское многоборье
Детский морской центр «Флагман».
- адрес: ул. Большевистская, д. 175/6;
- телефон: (383) 240–80–65.
Для детей от 7 до 16 лет.
2. Основы робототехники
Дом детского творчества «Центральный».
- адрес: Каменская, д. 82;
- телефон: (383) 201–17–44.
Занятия проводятся раз в неделю. Для детей от 7 до 10 лет.
3. Управление парусной яхтой
Детский морской центр «Флагман».
- адрес: ул. Большевистская, д. 175/6;
- телефон: (383) 240–80–65.
Для детей от 5 до 18 лет.
4. Авиамоделирование
Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор».
- адрес: ул.Кирова, д. 44/1
- телефон: (383) 217–86–87.
Для детей от 10 до 17 лет.
5. 3D моделирование 3D-ручкой
Центр дополнительного образования «Лад».
- адрес: ул. Ученическая, д. 5
- телефон: (383) 338–84–57.
Для детей от 10 до 15 лет.
6. Компьютерная графика и анимация
Дом детского творчества «Центральный».
- адрес: ул. Крылова, д. 38;
- телефон: (383) 201–17–44.
Занятия проводятся раз в неделю. Для детей от 7 до 11 лет.
7. Начальное техническое конструирование
Центр дополнительного образования «Алые паруса».
- адрес: ул. 1905 года, д. 12;
- телефон: (383) 221–19–55.
Занятия проводятся раз в неделю. Для детей от 5 до 14 лет.
8. Снайперская стрельба
Центр дополнительного образования «Алые паруса».
- адрес: ул. 1905 года, д. 12, ул. Советская, д. 93;
- телефон: (383) 221–19–55.
Занятия проводятся раз в неделю. Для детей от 10 до 17 лет.
9. Радиотехника
Дом детского творчества им. А.И.Ефремова.
- адрес: ул. Мира, д. 36;
- телефон: (383) 353–45–86.
Для детей от 10 до 18 лет.
10. Юный автомеханик
Областной центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр».
- адрес: ул. Юннатов, д. 72;
- телефон: (383) 226–04–29.
Занятия проводятся 3 раза в неделю. Для детей от 10 до 18 лет.
11. Стендовое моделирование исторических миниатюр
Центр детского творчества «Содружество».
- адрес: МБОУ СОШ №105;
- телефон: (383) 265–87–59.
Для детей от 9 до 18 лет.
12. Мотоспорт
Областной центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр».
- адрес: ул. Юннатов, д. 72;
- телефон: (383) 226–04–29.
Для детей от 8 до 18 лет.
13. Экспериментальное судостроение
Детский морской центр «Каравелла» им. А.Москаленко.
- адрес: ул. Вяземская, д. 4;
- телефон: (383) 276–35–31.
Для детей от 10 до 17 лет.
14. Мультипликация
Центр дополнительного образования «Алые паруса».
- адрес: ул. Советская, д. 93;
- телефон: (383) 221–19–55.
Для детей от 9 до 12 лет.
15. Столярное дело
Центр дополнительного образования «Алые паруса».
- адрес: ул. 1905 года, д. 12;
- телефон: (383) 221–19–55.
Для детей от 9 до 17 лет.
16. Картинг
Областной центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр».
- адрес: ул. Юннатов, д. 72;
- телефон: (383) 226–04–29.
Для детей от 6 до 18 лет.
17. Web-дизайн
Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор».
- адрес: ул.Кирова, д. 44/1
- телефон: (383) 217–86–87.
Для детей от 11 до 18 лет.
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