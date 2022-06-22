Сколько стоит обучение в популярных новосибирских вузах: смотрим в одной картинке на цены до 269 тысяч
Приемная кампания в этом году началась в 20 июня
С 20 июня в Новосибирске стартовала приемная кампания. Накануне НГС рассказывал, насколько популярные вузы подняли цены и сколько стоит обучение в них.
Сегодня смотрим, как эти цены выглядят в одной картинке. Также отметили, какие специальности самые дорогие.
Новосибирский государственный университет повысил стоимость обучения на 5 %. Теперь абитуриентам придется отдать за год на самой дорогой специальности 210 тысяч рублей, а на самой дешевой — 177 тысяч рублей. Самыми дорогими направлениями оказались «лечебное дело» и «менеджмент».
Повышение у Новосибирского государственного технического университета составило 4%. По данным на сайте НГТУ, стоимость варьируется от 118 600 до 232 300. Плата за обучение студентов первых курсов не изменилась.
Новосибирский государственный педагогический университет не стал повышать стоимость. Как написано на сайте НГПУ, цена обучения за 2022 год варьируется от 55,5 тысяч до 240 тысяч рублей.
В Сибирском государственном университете геосистем и технологий (СГУГиТ) на сайте указано, что стоимость обучения для первокурсников на 2022 год варьируется от 120 до 168 тысяч рублей.
В Новосибирском государственном медицинском университете стоимость обучения варьируется от 129 до 269,9 тысячи рублей. Самым дорогим в 2022 году стало направление «стоматология» — 269 950 рублей.
Сколько бюджетных, а сколько платных мест готовы предоставить вузы города, вы можете прочитать в нашем предыдущем материале.