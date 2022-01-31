Новосибирских школьников перевели на дистант. А как дела в вузах?

Сегодня новосибирские школьники ушли на дистанционное обучение. В таком формате они проучатся до
Пока у большинства студентов каникулы после зимней сессии, но руководство вузов уже думает о формате учебы.
Так, в НГТУ НЭТИ перевод на дистанционное обучение пока не планируют:
— Пока планируем выходить в обычном формате, у нас была сессия, сейчас каникулы, поэтому эпидемиологическая ситуация стабильная. Но если ситуация ухудшится или поступят рекомендации от контролирующих органов, готовы частично перевести обучение на дистант, — рассказали в пресс-службе вуза.
А вот в НГУЭУ ректор подписал приказ о переходе на дистант. Согласно документу, с
— В приказе отмечено, что дата и время проведения всех видов учебных занятий должны соответствовать утвержденному расписанию. Лекционные занятия преподаватели должны проводить с использованием платформы ZOOM или Pruffme, практические (семинарские) занятия — с использованием платформ ZOOM, Pruffme
В НГУАДИ ввели смешанную форму обучения — такой режим будет действовать с
— Практические занятия проходят в очном формате, лекционные — в дистанционном. Реализуются мероприятия, чтобы минимизировать контакт, — пояснили в вузе.
НГУ пока не переводит своих студентов на дистант — в решениях они опираются на рекомендации Минобрнауки и регионального оперштаба, сообщили в пресс-службе университета.
— На данный момент распоряжений об изменении формата обучения не поступало, — пояснили в пресс-службе.
При этом с 1 февраля на дистанционный режим работы переведут сотрудников вуза старше
— СУНЦ НГУ как школа-интернат продолжает обучение в соответствии с графиками учебного процесса и учебными планами в штатном режиме во всех классах с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, — добавили в НГУ.
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