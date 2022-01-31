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Новосибирских школьников перевели на дистант. А как дела в вузах?

Пока у студентов каникулы, но руководство вузов уже думает о формате работы

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В вузах вопрос о переходе на дистант <a href="https://ngs.ru/text/education/2022/01/28/70406969/" class="_" target="_blank">решается индивидуально</a>

В вузах вопрос о переходе на дистант решается индивидуально

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Сегодня новосибирские школьники ушли на дистанционное обучение. В таком формате они проучатся до 13 февраля. У новосибирских вузов по вопросу перевода студентов на дистант разные позиции.

Пока у большинства студентов каникулы после зимней сессии, но руководство вузов уже думает о формате учебы.

Так, в НГТУ НЭТИ перевод на дистанционное обучение пока не планируют:

— Пока планируем выходить в обычном формате, у нас была сессия, сейчас каникулы, поэтому эпидемиологическая ситуация стабильная. Но если ситуация ухудшится или поступят рекомендации от контролирующих органов, готовы частично перевести обучение на дистант, — рассказали в пресс-службе вуза.

А вот в НГУЭУ ректор подписал приказ о переходе на дистант. Согласно документу, с 31 января по 12 февраля 2022 года студенты всех форм обучения перейдут на дистанционное обучения.

— В приказе отмечено, что дата и время проведения всех видов учебных занятий должны соответствовать утвержденному расписанию. Лекционные занятия преподаватели должны проводить с использованием платформы ZOOM или Pruffme, практические (семинарские) занятия — с использованием платформ ZOOM, Pruffme и/или Moodle, — сообщила пресс-служба вуза.

В НГУАДИ ввели смешанную форму обучения — такой режим будет действовать с 1 января по 1 апреля:

— Практические занятия проходят в очном формате, лекционные — в дистанционном. Реализуются мероприятия, чтобы минимизировать контакт, — пояснили в вузе.

НГУ пока не переводит своих студентов на дистант — в решениях они опираются на рекомендации Минобрнауки и регионального оперштаба, сообщили в пресс-службе университета.

— На данный момент распоряжений об изменении формата обучения не поступало, — пояснили в пресс-службе.

При этом с 1 февраля на дистанционный режим работы переведут сотрудников вуза старше 60 лет, у которых нет прививки, справки о медотводе или перенесенном в течение года ковиде.

— СУНЦ НГУ как школа-интернат продолжает обучение в соответствии с графиками учебного процесса и учебными планами в штатном режиме во всех классах с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, — добавили в НГУ.

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