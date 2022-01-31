Новосибирских школьников перевели на дистант. А как дела в вузах?

Сегодня новосибирские школьники ушли на дистанционное обучение. В таком формате они проучатся до 13 февраля. У новосибирских вузов по вопросу перевода студентов на дистант разные позиции.

Пока у большинства студентов каникулы после зимней сессии, но руководство вузов уже думает о формате учебы.

Так, в НГТУ НЭТИ перевод на дистанционное обучение пока не планируют:



— Пока планируем выходить в обычном формате, у нас была сессия, сейчас каникулы, поэтому эпидемиологическая ситуация стабильная. Но если ситуация ухудшится или поступят рекомендации от контролирующих органов, готовы частично перевести обучение на дистант, — рассказали в пресс-службе вуза.

