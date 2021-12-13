В НГТУ — скандал из-за политических взглядов: преподаватели обвиняют руководство вуза в давлении

О своей ситуации Станислав Шевченко рассказал у себя на странице в Facebook. В разговоре с корреспондентом НГС он объяснил, что сделал публичную запись, чтобы спасти от увольнения себя и еще одну коллегу.

В посте педагог заявил, что впервые претензии к нему со стороны ректора НГТУ Анатолия Батаева появились в 2015 году, когда он принимал участие в избирательной кампании в заксобрание региона кандидата от ПАРНАС Егора Савина. Профилактические беседы с ним продолжались до осени 2016 года, тогда прошли выборы в Государственную думу.

— И затем я несколько лет спокойно занимался наблюдением на выборах и прочим активизмом. Однако осенью этого года что-то изменилось, — пишет Станислав.

В начале октябре преподаватель ездил работать наблюдателем на муниципальных выборах в Грузии, для чего оформил отпуск за свой счет. По возвращению из поездки у него «состоялась эмоциональная беседа» с заведующим кафедрой Андреем Трофимовым. Трофимов якобы заявил, что ему запретили визировать заявления сотрудников об отпуске за свой счет.