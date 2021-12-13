В НГТУ — скандал из-за политических взглядов: преподаватели обвиняют руководство вуза в давлении

Преподаватель кафедры техники и электрофизики высоких напряжений НГТУ НЭТИ Станислав Шевченко сегодня, 13 декабря, заявил о давлении со стороны руководства вуза. Его коллегу Василия Цилько якобы вынудили уволиться из-за политических взглядов, а самому Станиславу сказали, что не продлят с ним контракт. В вузе заверяют, что Цилько уволился сам, но при этом отмечают, что политическую активность своих сотрудников не поддерживают. Разбираемся, что происходит в вузе.
«Ректор был недоволен моей активностью»
О своей ситуации Станислав Шевченко рассказал у себя на странице в Facebook. В разговоре с корреспондентом НГС он объяснил, что сделал публичную запись, чтобы спасти от увольнения себя и еще одну коллегу.
В посте педагог заявил, что впервые претензии к нему со стороны ректора НГТУ Анатолия Батаева появились в 2015 году, когда он принимал участие в избирательной кампании в заксобрание региона кандидата от ПАРНАС Егора Савина. Профилактические беседы с ним продолжались до осени 2016 года, тогда прошли выборы в Государственную думу.
— И затем я несколько лет спокойно занимался наблюдением на выборах и прочим активизмом. Однако осенью этого года что-то изменилось, — пишет Станислав.
В начале октябре преподаватель ездил работать наблюдателем на муниципальных выборах в Грузии, для чего оформил отпуск за свой счет. По возвращению из поездки у него «состоялась эмоциональная беседа» с заведующим кафедрой Андреем Трофимовым. Трофимов якобы заявил, что ему запретили визировать заявления сотрудников об отпуске за свой счет.
— Конкретные имена он называть отказывался, но звучали намеки на первый корпус, где находится администрация вуза. Я попытался получить разъяснения от декана факультета энергетики Анастасии Георгиевны Русиной, где она однозначно дала понять, что запрет исходит от ректора НГТУ. И я отправился непосредственно к Анатолию Андреевичу Батаеву. Со стороны Батаева вновь звучали слова о недопустимости занятия политической деятельностью. Вновь он рассказывал о каких-то бумагах, которые приходят в вуз по моему поводу. И тут же прозвучала угроза не продления со мной контракта, — вспоминает Шевченко.
«Что приготовили для меня, я пока не знаю»
В ноябре Станислав Шевченко снова отправился в отпуск за свой счет, при этом с него взяли обещание «не заниматься политикой». Когда он вернулся, в университете начались увольнения.
— Из разговора с деканом была получена информация, что ректор хочет моего увольнения. И, что самое мерзкое, отыгрываться стали в первую очередь не на мне, а на моих друзьях, — пишет Шевченко, — Первым зацепили Василия. У него была запланирована поездка по наблюдению. Он попросил отпуск за свой счет у заведующего кафедрой Трофимова, на что получил отказ, который, по моему мнению, был выполнен в грубой и лживой форме. Циничности этому отказу добавлял тот факт, что сам Трофимов позволяет себе устраивать отпуска посреди семестра, не утруждая себя ни заявлениями, ни прочими формальностями. Василий решил, что работать с этими людьми он более не хочет и написал заявление об увольнении.
После этого, утверждает Станислав, взялись за ещё одну преподавательницу. Ей выдвинули обвинения в том, что она не посещает вуз в дни, когда у нее нет занятий. По словам Шевченко, такое требование не прописано ни в одном документе НГТУ. Он опасается, что женщину могут уволить в ближайшие дни.
— Что приготовили для меня, я пока не знаю. Ходят какие-то слухи о внеплановой проверке кафедры. Может быть там найдут к чему придраться. А может, что другое придумают. Я думаю, что такого рода «зачистка» делается с целью убрать из вуза преподавателей, которые позволяют себе публично критиковать действующий режим, — предполагает Станислав.
Слова коллеги в беседе с НГС подтвердил и сам бывший заведующий лабораториями кафедры Техники и электрофизики высоких напряжений НГТУ Василий Цилько. Он также объяснил, почему реально ушел из вуза.
— Я написал в заявлении на увольнение о переезде в другой город в шутку. На тот момент я действительно собирался в другой город ехать, посмотрел в Трудовом кодексе, там есть такая статья, поэтому я написал. Но уволился я действительно потому, что мне не дали отпуск без содержания. Наш ректор считает, что преподаватели и сотрудники не должны заниматься никакой политической деятельностью, он очень строго блюдет, кто чем занимается, даже в свободное время, — рассказал Цилько.
Ответ вуза
Как рассказал пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов, Цилько уволился в связи с переездом в другой город. Об увольнении других сотрудников «речь не идет».
— Василий Цилько не был уволен, он ушел из университета по собственному желанию в связи с переездом в другой город, об этом говорится в его заявлении. Вероятно, сотрудник, у которого есть конфликт с руководством, не стал бы уходить по собственному желанию, а добивался бы принудительного увольнения на законных основаниях. Об увольнении других упомянутых сотрудников сейчас речь не идет, — пояснил Юрий Лобанов.
Он подтвердил, что руководство вуза «действительно не приветствует политическую деятельность в стенах университета»:
— В том числе не приветствуется агитация за любые политические силы, провластные или оппозиционные, ректор НГТУ НЭТИ не раз публично заявлял об этом. Возможно, кто-то из сотрудников мог принять эти заявления на свой счет, — добавил Лобанов.
Это не первый скандал в стенах вузов новосибирска. Прошлой зимой один из деканов СИУ РАНХиГС Сергей Козлов написал заявление в полицию на коллегу — руководителя эксплуатационно-технической дирекции и заместителя директора филиала вуза Александра Чулкова. Чулков в свою очередь обвинил Козлова в продаже дипломов. После этого факультет Сергея Козлова ликвидировали.
В феврале в Новосибирске уволили преподавателя промышленно-энергетического колледжа Алексея Алексеева. По одной из версий, это случилось из-за поста в соцсети «ВКонтакте» — его посчитали призывом к протестной акции, которая прошла 23 января. В самом колледже уверяют, что у мужчины были проблемы с выполнением своих обязанностей.