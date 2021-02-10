В Новосибирске преподавателя уволили после поста о митинге 23 января — как это объясняют в колледже

— Судя по всему, все встретимся где-то на митинге. <...> Важно толпу не создавать только, и от вирусов беречься, и от беспорядков. Но повод хороший встретиться, главное — поговорить о судьбе страны и принять участие, молодежи актуальнее, — написал молодой человек.

В посте не было информации о дате и времени митинга, а также о маршруте.

27 января Алексею Алексееву пришло письмо, подписанное именем и. о . директора колледжа Юлии Тарасовой. В нем указано, что на сайте прокуратуры «заблаговременно были опубликованы разъяснения об участии в несогласованном публичном мероприятии».

— Вы, игнорируя предостережение прокуратуры, участвовали в массовой протестной акции, которая не согласована с мэрией города, — написала Тарасова.

Она отметила, что якобы из-за «призывов» Алексеева на митинге задержали одного из учащихся колледжа.

— Прошу вас дать письменное объяснение по указанным фактам, а также указать, кто и когда уполномочил вас проводить среди студентов колледжа агитацию, манипулировать несовершеннолетними и призывать их к участию в несогласованных политических протестных акциях, — написала в конце письма Юлия Тарасова и приложила скриншот страницы Алексея Алексеева во «ВКонтакте».

