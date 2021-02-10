В Новосибирске преподавателя уволили после поста о митинге 23 января — как это объясняют в колледже

Преподавателя колледжа в Новосибирске уволили после поста о митинге
В Новосибирске уволили преподавателя промышленно-энергетического колледжа Алексея Алексеева. По одной из версий, это случилось из-за поста в соцсети «ВКонтакте» — его посчитали призывом к протестной акции, которая прошла 23 января. В самом колледже уверяют, что у мужчины были проблемы с выполнением своих обязанностей.
Версия о призывах
Документы об увольнении Алексея Алексеева опубликовала у себя на странице в Facebook депутат горсовета Хельга Пирогова. Там же процитирован пост преподавателя.
— Судя по всему, все встретимся где-то на митинге. <...> Важно толпу не создавать только, и от вирусов беречься, и от беспорядков. Но повод хороший встретиться, главное — поговорить о судьбе страны и принять участие, молодежи актуальнее, — написал молодой человек.
В посте не было информации о дате и времени митинга, а также о маршруте.
27 января Алексею Алексееву пришло письмо, подписанное именем
— Вы, игнорируя предостережение прокуратуры, участвовали в массовой протестной акции, которая не согласована с мэрией города, — написала Тарасова.
Она отметила, что якобы из-за «призывов» Алексеева на митинге задержали одного из учащихся колледжа.
— Прошу вас дать письменное объяснение по указанным фактам, а также указать, кто и когда уполномочил вас проводить среди студентов колледжа агитацию, манипулировать несовершеннолетними и призывать их к участию в несогласованных политических протестных акциях, — написала в конце письма Юлия Тарасова и приложила скриншот страницы Алексея Алексеева во «ВКонтакте».
9 февраля Алексеев был уволен из колледжа. В приказе указано, что договор с Алексеевым расторгли из-за «неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей».
Депутат Хельга Пирогова подчеркнула, что среди оснований для увольнения были: «задержался на рабочем месте до 21 часа», «организовал кружок, не уведомив администрацию школы», «не заполнил журналы в период перехода на дистанционное обучение».
Что говорят в колледже
Как рассказала НГС
— У него было 5 дисциплинарных взысканий еще в течение года. Конкретно по его должностным инструкциям. Также он оскорблял преподавателей в чате, его поведение разбиралось на комиссии по этике. Он признал, что грубо себя вел, — сказала Тарасова.
На вопрос о том, какие именно взыскания были у Алексеева, она сказала, что преподаватель, например, не заполнял журналы.
— Это финансовый документ. После каждого урока должны заполняться. (Что стало последней каплей? — НГС) Это как раз было то, что он не заполнял журналы, не выполнял должностные обязанности в полном объеме, — ответила Юлия Тарасова.
Корреспонденту НГС на момент публикации не удалось связаться с Алексеевым. Хельга Пирогова в своем посте отметила, что за историей Алексеева будет следить Альянс учителей.
Альянс учителей — межрегиональный профессиональный союз всех, кто относится к образованию, — от воспитателей детсадов до преподавателей вузов.
В 2019 году в Барнауле из школы уволили учительницу русского языка и литературы. Руководство посчитало ее фотографии на странице во «ВКонтакте» слишком откровенными. На них 38-летняя учительница позирует в купальнике и коротком платье на фоне проруби — она занимается зимним плаванием. В разговоре с НГС она отмечала, что подобный свод правил помог бы ей понять, «стоит ли вообще идти в эту профессию или нет».