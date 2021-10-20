Студентов новосибирского училища перевели на дистант из-за аварии на теплотрассе

В «Новосибирском центре профессионального обучения в сфере транспорта» на Сибиряков-Гвардейцев, 56/1 студентов перевели на дистанционное обучение из-за отсутствия отопления в здании.

Информацию об этом подтвердили в самом училище, студентов перевели на дистанционку, как только случилась авария:

— Действительно, есть прорыв в трубе. В «Сибирские тепловые сети» обратились, ими принимаются все меры. Обещают в течение 1–2 дней исправить ситуацию. Проблема с прошлой недели. Перевели на дистанционку, потому что температура в помещении не соответствует СанПиНу, — рассказал заместитель директора по учебно-производственной работе Вячеслав Слинько. Он добавил, что основная часть учащихся сейчас проходит произведственную практику на предприятиях.