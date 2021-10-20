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Студентов новосибирского училища перевели на дистант из-за аварии на теплотрассе

СГК обещает восстановить теплоснабжение уже завтра

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Дефект был обнаружен на теплотрассе на улице Сибиряков-Гвардейцев

Дефект был обнаружен на теплотрассе на улице Сибиряков-Гвардейцев

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В «Новосибирском центре профессионального обучения в сфере транспорта» на Сибиряков-Гвардейцев, 56/1 студентов перевели на дистанционное обучение из-за отсутствия отопления в здании.

Информацию об этом подтвердили в самом училище, студентов перевели на дистанционку, как только случилась авария:

— Действительно, есть прорыв в трубе. В «Сибирские тепловые сети» обратились, ими принимаются все меры. Обещают в течение 1–2 дней исправить ситуацию. Проблема с прошлой недели. Перевели на дистанционку, потому что температура в помещении не соответствует СанПиНу, — рассказал заместитель директора по учебно-производственной работе Вячеслав Слинько. Он добавил, что основная часть учащихся сейчас проходит произведственную практику на предприятиях.

Учащихся перевели на дистанционное обучение на прошлой неделе

Учащихся перевели на дистанционное обучение на прошлой неделе

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В пресс-службе Сибирской генерирующей компании сообщили, что теплоснабжения восстановят к завтрашнему дню:

— Ранее возник дефект на магистральной теплотрассе по улице Сибиряков-Гвардейцев. Ремонт нужно было вести на территории частного предприятия по торговле нефтепродуктами, однако договориться с владельцем предприятия о ремонте на его территории удалось не сразу, пришлось обращаться за помощью в мэрию города. На сегодня ремонт завершили, теплотрасса заполняется теплоносителем. Завтра теплоснабжение полностью восстановим. К сожалению, это уже не первый случай, когда сроки ремонта на трубопроводе отодвигаются из-за препятствий со стороны собственника территории, — объяснили в СГК.

По данным муниципального портала Новосибирска, сейчас в 172 зданиях Новосибирска нет горячей воды или отопления.

Сейчас, по информации СГК, в общей сложности необходимо отремонтировать 400 км теплосетей в Новосибирске. Сегодня утром специалист СГК Петр Бажин объяснил, какие сети ремонтируют в первую очередь — выбирают «худшие из худших».

А на прошлой неделе в Новосибирске произошел крупный прорыв на теплосети. В результате на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных под асфальт в яму с горячей водой провалились два автомобиля. НГС собирал информацию о происшествии в онлайн-трансляции. Сам момент провала попал на видео — посмотрите сами, как всё произошло.

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коммунальная авариятеплоЖКХ
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