Студентов новосибирского училища перевели на дистант из-за аварии на теплотрассе

В «Новосибирском центре профессионального обучения в сфере транспорта» на Сибиряков-Гвардейцев, 56/1 студентов перевели на дистанционное обучение из-за отсутствия отопления в здании.
Информацию об этом подтвердили в самом училище, студентов перевели на дистанционку, как только случилась авария:
— Действительно, есть прорыв в трубе. В «Сибирские тепловые сети» обратились, ими принимаются все меры. Обещают в течение 1–2 дней исправить ситуацию. Проблема с прошлой недели. Перевели на дистанционку, потому что температура в помещении не соответствует СанПиНу, — рассказал заместитель директора по учебно-производственной работе Вячеслав Слинько. Он добавил, что основная часть учащихся сейчас проходит произведственную практику на предприятиях.
В пресс-службе Сибирской генерирующей компании сообщили, что теплоснабжения восстановят к завтрашнему дню:
— Ранее возник дефект на магистральной теплотрассе по улице Сибиряков-Гвардейцев. Ремонт нужно было вести на территории частного предприятия по торговле нефтепродуктами, однако договориться с владельцем предприятия о ремонте на его территории удалось не сразу, пришлось обращаться за помощью в мэрию города. На сегодня ремонт завершили, теплотрасса заполняется теплоносителем. Завтра теплоснабжение полностью восстановим. К сожалению, это уже не первый случай, когда сроки ремонта на трубопроводе отодвигаются из-за препятствий со стороны собственника территории, — объяснили в СГК.
По данным муниципального портала Новосибирска, сейчас в 172 зданиях Новосибирска нет горячей воды или отопления.
Сейчас, по информации СГК, в общей сложности необходимо отремонтировать 400 км теплосетей в Новосибирске. Сегодня утром специалист СГК Петр Бажин объяснил, какие сети ремонтируют в первую очередь — выбирают «худшие из худших».
А на прошлой неделе в Новосибирске произошел крупный прорыв на теплосети. В результате на пересечении улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных под асфальт в яму с горячей водой провалились два автомобиля. НГС собирал информацию о происшествии в онлайн-трансляции. Сам момент провала попал на видео — посмотрите сами, как всё произошло.