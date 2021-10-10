Третья смена до изнеможения: как школьники учатся до глубокой ночи (откровения родителей)

В новосибирской школе ввели третью смену из-за перегрузки
Если второй сменой в школах сегодня мало кого удивишь, то третья смена вызывает недоумение у многих. И в первую очередь — у родителей. Особенно возмущаются мамы и папы младшеклассников: из-за такого неудобного расписания детям приходится делать домашние задания без помощи взрослых. НГС нашел матерей двух новосибирских школьников, которые рассказали о трудностях третьей смены.
«Дочь учится с 15:00 и до 23:00»
Наталья, мать третьеклассницы из школы
— Я живу в «Европейском береге», здесь школу еще не достроили. Микрорайон разрастается, поэтому директор школы
Дети в третьем классе еще не настолько организованы, чтобы встать утром и сделать домашнюю работу. Соответственно, в 18:45 заканчивается урок, бывают дежурства, или по другим причинам детей задерживают. В 19:05–19:10 они выходят из школы. Поэтому родителям нужно ехать и забирать их. Приезжаем в девятом часу и до 23:00 делаем уроки, потому что на утро можем оставлять только задания, где нужно что-то прочитать или переписать. Утром дочь рано встает, чтобы доделать уроки. Соответственно, кружки мы не успеваем посещать. Вообще младшеклассники обычно учатся в первую смену, потому что активность мозга в утренние часы выше. По сути, сейчас дочь учится с 15:00 и до 23:00.
Мне это не очень удобно. Я работаю до 17:00, приезжаю домой, потом еду за дочкой. И многие родители так. Говорят, что этот год точно придется учиться в таком графике. Хотим договориться, чтобы после полугода нас поменяли с другим классом.
«Это ужас какой-то»
В другой школе,
— Чем это неудобно? Это ужас какой-то. Учитель в 09:00, как только я приезжаю на работу, начинает скидывать задания, потому что у нас по утрам проходят дополнительные дистанционные уроки. То есть ребенок ничем, кроме этого, не может заниматься. Учитель сообщает задание по WhatsApp, когда родитель уже на работе и нет возможности ребенку передать. С учителем велись переговоры о том, что раз у нас вторая или третья смена, то почему бы вечером не скидывать? У нас все не складно, ребенок не организован. В какие-то дни может поспать, а когда-то надо на занятия. Ну и из-за дистанционного обучения бывают проблемы. Я уже на работе, и не всегда коллектив понимает, что мне нужно выйти и начать диктовать ему задания или объяснить, как починить интернет.
Учитель объясняет, что у нее большая загруженность, и поэтому она не может высылать задания накануне вечером. Прогнозов, как долго придется учиться в «третью смену», нет. Ждем, когда в «Просторном» откроется школа.
Проблема — в перегруженности школ и ковиде
НГС поговорил с руководителями школ
— Школа перегружена, до конца года дети будут учиться так. Это связано со строительством школы в «Европейском береге». Два первых класса, которые у нас обучаются, мы набрали для нее. Территориально мы на Большевистской — единственная школа, куда могут ходить дети. Новую откроют 1 сентября следующего года. Это временная мера, и родителям это объяснили, — рассказала директор школы
Елена Третьякова, директор школы
— Все дети учатся в первую и во вторую. И ступенчатый режим организован по предписанию Роспотребнадзора, которое выдали из-за ковида. Не все дети в одно время приходят, но у всех уроки заканчиваются в 18:00. Роспотребнадзор в ковидных условиях проговаривает, что нужно развести потоки детей, поэтому кто-то приходит к первому уроку, кто-то — ко второму. Кто-то в два начинает учиться, но это никак не третья смена, уроки заканчиваются в соответствии со всеми требованиями, — объяснила директор.
Мнение психолога
НГС поговорил с детским психологом-психоаналитиком Даной Котченко. Специалист объяснила, что нельзя с уверенностью говорить о том, что все дети хорошо усваивают информацию только в первой половине дня. Это индивидуальная особенность организма, и кому-то, наоборот, удобно учиться после обеда.
— Когда мы говорим об идеальном варианте обучения, то лучше всего, когда у любой семьи есть выбор, в какое время отводить ребенка на учебу. Но в наших условиях из-за переполненности школ, нехватки помещений и кадров выбора нет. Возможно, кто-то может приспособиться без потерь. А для кого-то это будет тяжело проживаемо, — говорит психолог.
По словам специалиста, чтобы понять, как «третья смена» влияет на ребенка, нужно учесть прочие факторы в его жизни. Например, может ли он посещать секции, общаться с друзьями и комфортно проводить время с родителями, которые тоже могут уставать из-за графика школьника.
— Если есть возможность поменять школу и учиться там, где удобная смена, повлиять на директора — это здорово, делайте. Но если так случилось, что это невозможно, то остается взаимодействовать с ребенком. Если у родителя есть желание помочь, то без разницы, в какую смену будет учиться ребенок, не произойдет какой-то трагедии или травмы. Самый очевидный способ — общаться с ребенком, как со взрослым, с уважением и принятием, — отметила Дана Котченко.
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