Третья смена до изнеможения: как школьники учатся до глубокой ночи (откровения родителей)

Мне это не очень удобно. Я работаю до 17:00, приезжаю домой, потом еду за дочкой. И многие родители так. Говорят, что этот год точно придется учиться в таком графике. Хотим договориться, чтобы после полугода нас поменяли с другим классом.



«Это ужас какой-то»

В другой школе, № 217 в микрорайоне «Матрешкин двор», расписание устроено по ступенчатой системе, чтобы развести потоки детей. Поэтому некоторые дети во вторую смену приходят не к первому, а ко второму уроку. По словам матери одного из учеников Ксении (имя изменено по просьбе героини), по понедельникам ее сын-четвероклассник учится с 14:00 до 18:00.

— Чем это неудобно? Это ужас какой-то. Учитель в 09:00, как только я приезжаю на работу, начинает скидывать задания, потому что у нас по утрам проходят дополнительные дистанционные уроки. То есть ребенок ничем, кроме этого, не может заниматься. Учитель сообщает задание по WhatsApp, когда родитель уже на работе и нет возможности ребенку передать. С учителем велись переговоры о том, что раз у нас вторая или третья смена, то почему бы вечером не скидывать? У нас все не складно, ребенок не организован. В какие-то дни может поспать, а когда-то надо на занятия. Ну и из-за дистанционного обучения бывают проблемы. Я уже на работе, и не всегда коллектив понимает, что мне нужно выйти и начать диктовать ему задания или объяснить, как починить интернет.