Путин приказал снизить нагрузку на детей. Отец восьмиклассника из Новосибирска его поддержал — он считает школу сектой

Видимо, уже и до верховной власти дошло, что детей в наших школах нужно срочно разгружать. В решении президента так прямо и сказано, что режим контроля за знаниями должен быть обоснован. Что нагрузка должна быть оптимизирована «в рамках реализации модели "Школа полного дня"» — то есть задания выполнять не дома, а в школе. Наконец, что домашние задания — это причина нервных срывов, скандалов и ссор в семье.

— По мнению социологов, конфликты между детьми и родителями чаще всего возникают в связи с выполнением домашних заданий. А их можно спокойно и вовремя сделать в таких группах продленного дня с помощью наставников, — приводит слова Владимира Путина ТАСС.



Вот хорошо, как говорится, что «на столько дураков есть хоть один умный». Домашние задания в основной массе действительно убивают интерес к знаниям, являются для детей формальностью, повинностью. Эти задания тяжело делать в домашних условиях, располагающих к отдыху и общению в семье. Особенно жалко маленьких детей, которые сами не могут выполнить задачи и им помогают родители — взрослые пытаются объяснить, ребенок не понимает, все нервничают.