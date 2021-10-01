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Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
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Дмитрий Косенко

Авторедактор НГС
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Путин приказал снизить нагрузку на детей. Отец восьмиклассника из Новосибирска его поддержал — он считает школу сектой

Дмитрий Косенко рассуждает о слишком высокой загруженности школьников и сложных домашних заданиях

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«Готовься: вооот столько домашек будут задавать!» — показывает мальчик девочке. «Да ладно» — не верит она. «Я в шоке» — думает мальчик сзади

«Готовься: вооот столько домашек будут задавать!» — показывает мальчик девочке. «Да ладно» — не верит она. «Я в шоке» — думает мальчик сзади

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На днях Владимир Путин поручил сократить в школах количество контрольных и проверочных работ. Кроме того, президент высказался за выполнение домашних заданий не дома, а в школе — на продленке под присмотром наставников. Такое распоряжение опубликовано на сайте Кремля. И это правильный подход к образованию — по крайней мере, так считает наш коллега и отец восьмиклассника Дмитрий Косенко. По его мнению, детей и родителей буквально замучили шестидневкой и бесконечными домашними заданиями. Публикуем колонку — мнение новосибирца.

Видимо, уже и до верховной власти дошло, что детей в наших школах нужно срочно разгружать. В решении президента так прямо и сказано, что режим контроля за знаниями должен быть обоснован. Что нагрузка должна быть оптимизирована «в рамках реализации модели "Школа полного дня"» — то есть задания выполнять не дома, а в школе. Наконец, что домашние задания — это причина нервных срывов, скандалов и ссор в семье.

— По мнению социологов, конфликты между детьми и родителями чаще всего возникают в связи с выполнением домашних заданий. А их можно спокойно и вовремя сделать в таких группах продленного дня с помощью наставников, — приводит слова Владимира Путина ТАСС.

Вот хорошо, как говорится, что «на столько дураков есть хоть один умный». Домашние задания в основной массе действительно убивают интерес к знаниям, являются для детей формальностью, повинностью. Эти задания тяжело делать в домашних условиях, располагающих к отдыху и общению в семье. Особенно жалко маленьких детей, которые сами не могут выполнить задачи и им помогают родители — взрослые пытаются объяснить, ребенок не понимает, все нервничают.

Слава святым хомячкам, что у меня дитятко уже в старших классах и сам всё делает. Да и вообще, как бы я ему помогал, я что помню что ли, как там логарифм через коленку брать? Разве я должен ему «презент перфект» объяснять вместо учительницы английского?

Ну ладно бы только «домашки», а вот эти 6-дневки — это что вообще такое? Какая такая необходимость пихать ребенка какими такими знаниями в законный выходной? То есть для взрослых у нас суббота и воскресенье — отдых, а дети что, не люди что ли? В итоге семья не может провести время вместе, съездить куда-нибудь на уик-энд.

Да и вообще, школа — это своего рода секта. Секта педагогов, многие из которых считают себя «святыми учителями», которые думают, что всё в мире крутится вокруг того, чтобы напихать в детей побольше бессмысленных знаний. И не только напихать, но и потом проверять, с наслаждением влепляя кол или двойку. Весь этот «педагогическо-методический» пафос, лицемерие — никто же не признает формализма обучения — «вот выучи от сих до сих, потом проверю, не выучишь — кол тебе».

А что в реальности? Много вы знаете учителей от бога, с уроков которых дети не хотят уходить? Много таких творческих людей, истинно заинтересованных в том, чтобы ребенок проникся предметом и сам бы хотел познавать больше? Такие учителя есть, но их мало.

Я уже не говорю про «поборы на шторы». Про то, что родителей заставляют покупать форму в определенном магазине за конские деньги. Про то, что у директоров школ есть неформальные «договоренности» с этими магазинами. Кстати, о зарплатах директоров. У одного руководителя, по данным сайта мэрии Новосибирска, 83 000 рублей в месяц, у другого — 89 000. У директора лицея в центре — 101 000 рублей, у директора гимназии в центре — 112 000 рублей. А в Академгородке директорам платят 134 000 рублей в месяц.

Многие дети не любят школу, не хотят ходить на уроки и тем более делать домашние задания. А потому что обучение перекошено в карательную сторону, а не в сторону реально заинтересовать ребенка предметом. А вот в кружки и секции дети любят ходить — потому сами выбрали, потому что им интересно.

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школаПутин
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