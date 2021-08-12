Прокуратура проверит детсад после жалобы родителей на ужасное состояние здания. Его построили в 2017 году

Прокуратура Новосибирского района проверит детский сад «Лесная сказка» в поселке Ложок, на состояние которого пожаловались родители. Местные жители рассказали, что летом не водили детей в сад из-за ремонта, который, по их информации, никто в итоге и не делал.

— С первых лет эксплуатации детсада стало понятно, что работы по строительству были выполнены некачественно: тамбур ясельной группы не вплотную примыкает к стене, при малейшем дожде там скапливалась вода. В мороз вода застывает. Уличная плитка на дорожке начала уходить под землю, позже там стали образовываться полости; засыпка котлована под фундамент проведена некачественно, — перечисляла недостатки здания Елена Матвеева, чей ребенок ходит в этот детский сад.

