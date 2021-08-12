Прокуратура проверит детсад после жалобы родителей на ужасное состояние здания. Его построили в 2017 году

Прокуратура проверит состояние детского сада «Лесная сказка» в Ложке
Прокуратура Новосибирского района проверит детский сад «Лесная сказка» в поселке Ложок, на состояние которого пожаловались родители. Местные жители рассказали, что летом не водили детей в сад из-за ремонта, который, по их информации, никто в итоге и не делал.
— С первых лет эксплуатации детсада стало понятно, что работы по строительству были выполнены некачественно: тамбур ясельной группы не вплотную примыкает к стене, при малейшем дожде там скапливалась вода. В мороз вода застывает. Уличная плитка на дорожке начала уходить под землю, позже там стали образовываться полости; засыпка котлована под фундамент проведена некачественно, — перечисляла недостатки здания Елена Матвеева, чей ребенок ходит в этот детский сад.
Родители убеждены, что детям сейчас опасно ходить в садик, который находится в таком состоянии.
— Прокуратура запланировала выездную проверку с привлечением специалиста регионального управления Роспотребнадзора и представителя заказчика ГКУ Новосибирской области «Управление капитального строительства». При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Детский сад «Лесная сказка» открылся в октябре 2017 года. Застройщик — ГКУ НСО «УКС», учредитель — администрация Новосибирского района.
В апреле Следственный комитет РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий против директора ГКУ «УКС» Новосибирской области Владимира Мурзина. Причиной стало строительство детского сада — яслей в селе Марусино, на которое были выделены бюджетные средства.
В марте выявили похожий случай при строительстве детского сада: обвиняемый — директор УКС города Новосибирска Константин Головин — к этому моменту уже был задержан по подозрению в мошенничестве и взятках.