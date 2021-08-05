В Новосибирске от коронавируса скончалась заслуженный учитель России

В Новосибирске от коронавируса умерла учительница «Второй Новосибирской гимназии». Татьяне Пироговой было 68 лет . В гимназии она преподавала русский язык и литературу, была заслуженным учителем РФ.



— Она скончалась после продолжительной борьбы с коронавирусной инфекцией. Страшная болезнь надломила крылья учителя, оборвала высокий полет. Татьяна Сергеевна была полна планов и надежд, светилась жизненной энергией, — рассказали на странице «Второй Новосибирской гимназии». — Она скрупулезно исполняла свой профессиональный долг, всегда держала руку на пульсе событий, стремилась идти в ногу с современными образовательными технологиями. Нет больше с нами человека широкой души, открытого сердца, талантливого педагога, умелого организатора, нашей незабвенной коллеги. Тяжела и горька эта утрата. Светлая память о Татьяне Сергеевне навсегда сохранится в наших сердцах.