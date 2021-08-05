В Новосибирске от коронавируса скончалась заслуженный учитель России

В Новосибирске от коронавируса умерла учительница «Второй Новосибирской гимназии». Татьяне Пироговой было
— Она скончалась после продолжительной борьбы с коронавирусной инфекцией. Страшная болезнь надломила крылья учителя, оборвала высокий полет. Татьяна Сергеевна была полна планов и надежд, светилась жизненной энергией, — рассказали на странице «Второй Новосибирской гимназии». — Она скрупулезно исполняла свой профессиональный долг, всегда держала руку на пульсе событий, стремилась идти в ногу с современными образовательными технологиями. Нет больше с нами человека широкой души, открытого сердца, талантливого педагога, умелого организатора, нашей незабвенной коллеги. Тяжела и горька эта утрата. Светлая память о Татьяне Сергеевне навсегда сохранится в наших сердцах.
Татьяна Сергеевна родилась 27 июня 1953 года в г. Чулыме Новосибирской области. Учителем она проработала 45 лет. Во Второй гимназии трудилась 33 года.
— Успешный учитель выпустил в большую жизнь сотни благодарных учеников, достойных граждан нашей страны. Татьяна Сергеевна была любимым учителем. Ее трепетное сердце всегда билось в ритмах тех детей, которым это было необходимо. Она невероятными движениями души находила для своих воспитанников и их родителей важные и нужные слова. Всегда оставалась путеводной звездой для коллег. Свой колоссальный педагогический опыт Татьяна Сергеевна передала молодым учителям. Многочисленные правительственные награды говорят о высоком признании педагога-профессионала, — добавили в гимназии.
Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Татьяны Сергеевны Пироговой.
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