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Два новосибирских университета попали в рейтинг экономических вузов РФ с большой зарплатой выпускников

Всего в список вошло 57 учебных заведений

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НГУ занял 9-ю строчку, а НГУЭУ — 13-ю

НГУ занял 9-ю строчку, а НГУЭУ — 13-ю

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НГУ и НГУЭУ попали в список российских экономических вузов с самыми высокими зарплатами выпускников. Рейтинг составил SuperJob — в него вошло сразу 57 учебных заведений.

Superjob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в сфере экономики и финансов молодых специалистов, окончивших вуз в 2015–2020 годах.

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) в этом списке занял 9-е место. Средняя зарплата выпускников университета в сфере экономики и финансов сейчас составляет 80 тысяч рублей в месяц. Согласно SuperJob, эта цифра увеличилась на 2 тысячи по сравнению с прошлым годом. При этом 77% выпускников остались работать в городе обучения. Средний балл ЕГЭ у абитуриентов в 2020-м при поступлении составил 90,4 балла.

А Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ), в свою очередь, занял в рейтинге 13-ю строчку. Зарплаты выпускников составляют 70 тысяч рублей в месяц (на 5 тысяч больше, чем в прошлом году). 85% выпускников продолжают работать в Новосибирске. Средний балл абитуриентов на ЕГЭ при поступлении составил 86 баллов.

В прошлом году НГС выяснил, в каких вузах учились новосибирские чиновники. Оказалось, что гуманитариев среди них не так много.

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вузызарплатырейтингSuperjob
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