ЕГЭ-2021: какие предметы сдают новосибирские школьники и как проведут экзамен

Стали известны самые популярные ЕГЭ по выбору в Новосибирске
Самым популярным ЕГЭ по выбору у выпускников в Новосибирской области стала профильная математика. Меньше всего школьников сдают иностранные языки.
О самых популярных предметах и особенностях проведения экзамена в этом году НГС рассказали в мэрии и Новосибирском институте мониторинга и развития образования.
— Русский язык (обязательный экзамен) сдают
ЕГЭ по английскому языку, химии, литературе и географии будут сдавать менее 2000 человек. Самый редкий экзамен в этом году — испанский язык, который выбрали
— В подавляющем большинстве случаев место обучения выпускника и место сдачи ЕГЭ не совпадает. Места расположения пунктов проведения экзаменов и распределение между ними участников экзаменов определяются Министерством образования Новосибирской области, — сообщили НГС в департаменте образования мэрии Новосибирска.
В этом году график явки выпускников на экзамены составят таким образом, чтобы минимизировать их контакты. На входе в помещение школьники должны будут обрабатывать руки антисептиком. Участников ЕГЭ рассадят так, чтобы между ними было расстояние в
Ранее НГС опубликовал расписание Единого государственного экзамена в этом году. Его будут сдавать с конца мая до середины июня.
В прошлом году экзамен проходил в условиях жестких коронавирусных ограничений. Посмотрите в 10 фото, с чем тогда столкнулись школьники.