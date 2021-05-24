ЕГЭ-2021: какие предметы сдают новосибирские школьники и как проведут экзамен

Самым популярным ЕГЭ по выбору у выпускников в Новосибирской области стала профильная математика. Меньше всего школьников сдают иностранные языки.

О самых популярных предметах и особенностях проведения экзамена в этом году НГС рассказали в мэрии и Новосибирском институте мониторинга и развития образования.

