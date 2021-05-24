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ЕГЭ-2021: какие предметы сдают новосибирские школьники и как проведут экзамен

Детей будут рассаживать на расстоянии 1,5 метра друг от друга

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Ученикам придется соблюдать санитарные требования

Ученикам придется соблюдать санитарные требования

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Стали известны самые популярные ЕГЭ по выбору в Новосибирске

Самым популярным ЕГЭ по выбору у выпускников в Новосибирской области стала профильная математика. Меньше всего школьников сдают иностранные языки.

О самых популярных предметах и особенностях проведения экзамена в этом году НГС рассказали в мэрии и Новосибирском институте мониторинга и развития образования.

— Русский язык (обязательный экзамен) сдают 14 306 человек. Профильную математику выбрали 8808 человек, обществознание — 8692, информатику — 3238. Биологию решили сдавать 2837 учеников, историю — 2814, физику — 2465, — рассказал НГС директор ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования» Сергей Кондратьев.

ЕГЭ по английскому языку, химии, литературе и географии будут сдавать менее 2000 человек. Самый редкий экзамен в этом году — испанский язык, который выбрали 5 выпускников. Китайский решили сдавать 10 человек, французский — 16, а немецкий язык — 19 человек.

— В подавляющем большинстве случаев место обучения выпускника и место сдачи ЕГЭ не совпадает. Места расположения пунктов проведения экзаменов и распределение между ними участников экзаменов определяются Министерством образования Новосибирской области, — сообщили НГС в департаменте образования мэрии Новосибирска.

В этом году график явки выпускников на экзамены составят таким образом, чтобы минимизировать их контакты. На входе в помещение школьники должны будут обрабатывать руки антисептиком. Участников ЕГЭ рассадят так, чтобы между ними было расстояние в 1,5 метра. Экзаменаторы должны будут носить маски.

Ранее НГС опубликовал расписание Единого государственного экзамена в этом году. Его будут сдавать с конца мая до середины июня.

В прошлом году экзамен проходил в условиях жестких коронавирусных ограничений. Посмотрите в 10 фото, с чем тогда столкнулись школьники.

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