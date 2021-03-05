Мишустин заявил о строительстве нового кампуса НГУ

Сегодня в Новосибирск прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который в ходе поездки посетил Новосибирский государственный университет, где вместе с министром образования и науки РФ Валерием Фальковым, губернатором Андреем Травниковым и ректором НГУ Михаилом Федоруком обсудил перспективы развития СУНЦ и НГУ в рамках проекта «Академгородок 2.0».

— Решено, что будет новый кампус Новосибирского государственного университета, и не только кампус. Это поручение президента, мы с ним говорили на эту тему, и соответствующее решение принято, — цитирует пресс-служба университета Михаила Мишустина.