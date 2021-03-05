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Тема дняЧто Мишустин делает в Академгородке? Фото

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Мишустин заявил о строительстве нового кампуса НГУ

Премьер-министр возьмет этот вопрос под личный контроль

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Планируется также построить новый корпус для СУНЦ НГУ

Планируется также построить новый корпус для СУНЦ НГУ

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В Новосибирске планируют построить четыре новых корпуса для НГУ

Сегодня в Новосибирск прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который в ходе поездки посетил Новосибирский государственный университет, где вместе с министром образования и науки РФ Валерием Фальковым, губернатором Андреем Травниковым и ректором НГУ Михаилом Федоруком обсудил перспективы развития СУНЦ и НГУ в рамках проекта «Академгородок 2.0».

— Решено, что будет новый кампус Новосибирского государственного университета, и не только кампус. Это поручение президента, мы с ним говорили на эту тему, и соответствующее решение принято, — цитирует пресс-служба университета Михаила Мишустина.

По словам премьер-министра, принято решение о финансировании строительства нового корпуса СУНЦ НГУ, досугового центра и четырех учебных корпусов. Он возьмет вопрос под личный контроль и доложит об этом Владимиру Путину.

СЮЖЕТ

Мишустин прилетел в Новосибирск

Днем в этот четверг, 4 марта, в Новосибирск приехал с официальным визитом премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин. Изначально его приезд был запланирован на 5 марта, но визит решили растянуть на два дня.

Первым делом премьер-министр побывал в Толмачёво и посмотрел, как выглядит новый огромный почтовый хаб. О том, чем занимался премьер-министр сегодня, читайте в нашем онлайн-репортаже.

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Академгородок 2.0Михаил МишустинНГУ
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