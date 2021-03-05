Мишустин заявил о строительстве нового кампуса НГУ

В Новосибирске планируют построить четыре новых корпуса для НГУ
Сегодня в Новосибирск прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который в ходе поездки посетил Новосибирский государственный университет, где вместе с министром образования и науки РФ Валерием Фальковым, губернатором Андреем Травниковым и ректором НГУ Михаилом Федоруком обсудил перспективы развития СУНЦ и НГУ в рамках проекта «Академгородок 2.0».
— Решено, что будет новый кампус Новосибирского государственного университета, и не только кампус. Это поручение президента, мы с ним говорили на эту тему, и соответствующее решение принято, — цитирует пресс-служба университета Михаила Мишустина.
По словам премьер-министра, принято решение о финансировании строительства нового корпуса СУНЦ НГУ, досугового центра и четырех учебных корпусов. Он возьмет вопрос под личный контроль и доложит об этом Владимиру Путину.
Днем в этот четверг, 4 марта, в Новосибирск приехал с официальным визитом премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин. Изначально его приезд был запланирован на 5 марта, но визит решили растянуть на два дня.
Первым делом премьер-министр побывал в Толмачёво и посмотрел, как выглядит новый огромный почтовый хаб. О том, чем занимался премьер-министр сегодня, читайте в нашем онлайн-репортаже.