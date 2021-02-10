«Дочка предложила посмотреть шоу "Беременна в 16"». Колонка о подростках и уроках секс-просвета

Половое просвещение надо начинать еще до зачатия ребенка — об этом следует рассказывать молодым родителям. Некоторые мамы и папы начинают поднимать шум, трясут законом, говорят, что такие уроки приведут к развращению молодежи, но на фоне доступности интернет-ресурсов все эти запреты выглядят смешно и парадоксально. Дети и так узнают «про это» — где-нибудь на улице в 6–7 лет им всё расскажут нецензурной бранью. Поэтому их надо насыщать грамотной информацией.

Самое интересное, что негативная и неправильная информация приходит как раз через интернет-пространство, а грамотную информацию донести до детей некому. И как бы ни пробивали сексологи и медики броню педагогического образования — у них не получается ввести уроки секс-просвета. Хотя врачи уже давно бьют тревогу, что школьникам необходимо это знать. Сейчас просто катастрофически увеличивается число подростковых абортов.

Подростки не знают элементарных вещей, как устроен их организм. Существует куча мифов, а они это слушают, читают, делятся между собой. Я уважаю омбудсмена Павла Астахова, который занимался защитой детских прав. Но в одном из выступлений он заявил, что не позволит сексуальному воспитанию зайти в школу, якобы это разврат. Хорошо, что наша омбудсмен Надежда Болтенко — грамотная женщина, понимает актуальность проблемы. На «женских мероприятиях» я развеиваю мифы, потому что женщины эту информацию не получили в подростковом возрасте. Именно поэтому они совершили кучу ошибок, начиная от абортов и заканчивая болезнями, беспорядочными половыми связями.