«Дочка предложила посмотреть шоу "Беременна в 16"». Колонка о подростках и уроках секс-просвета

В Новосибирске обсуждают возвращение уроков полового воспитания
Детский омбудсмен Надежда Болтенко недавно заявила, что исправить ситуацию с высоким количеством ранних беременностей среди подростков могли бы уроки сексуального воспитания в школах. Ее мнение тут же вызвало волну комментариев о том, что это разврат, извращение и порнография. Сексолог Ольга Сень убеждена, что уроки полового воспитания никак не влияют на развращенность детей, а внедрить такие занятия стоит в каждой школе. Публикуем ее авторскую колонку на эту тему.
По данным Минздрава НСО, в 2019 году на учет по беременности встала
Половое просвещение надо начинать еще до зачатия ребенка — об этом следует рассказывать молодым родителям. Некоторые мамы и папы начинают поднимать шум, трясут законом, говорят, что такие уроки приведут к развращению молодежи, но на фоне доступности интернет-ресурсов все эти запреты выглядят смешно и парадоксально. Дети и так узнают «про это» — где-нибудь на улице в
Самое интересное, что негативная и неправильная информация приходит как раз через интернет-пространство, а грамотную информацию донести до детей некому. И как бы ни пробивали сексологи и медики броню педагогического образования — у них не получается ввести уроки секс-просвета. Хотя врачи уже давно бьют тревогу, что школьникам необходимо это знать. Сейчас просто катастрофически увеличивается число подростковых абортов.
Подростки не знают элементарных вещей, как устроен их организм. Существует куча мифов, а они это слушают, читают, делятся между собой. Я уважаю омбудсмена Павла Астахова, который занимался защитой детских прав. Но в одном из выступлений он заявил, что не позволит сексуальному воспитанию зайти в школу, якобы это разврат. Хорошо, что наша омбудсмен Надежда Болтенко — грамотная женщина, понимает актуальность проблемы. На «женских мероприятиях» я развеиваю мифы, потому что женщины эту информацию не получили в подростковом возрасте. Именно поэтому они совершили кучу ошибок, начиная от абортов и заканчивая болезнями, беспорядочными половыми связями.
Моя 15-летняя дочь недавно сказала, что у них с девочками возникли вопросы: «Мам, а можешь рассказать нам, как рождается ребенок? Мы учительницу по биологии просим уже полгода. Как делается ребенок — нам не надо, это мы и так знаем». Я говорю, что, мол, давайте я вам готовый курс уже расскажу.
То есть вопросы у подростков намного глубже: как происходит слияние сперматозоида с яйцеклеткой, как всё это закрепляется в матке, как происходит вынашивание. Их учительница в ответ на просьбу рассказать об этом начала протестовать и сказала, чтобы почитали сами. Меня как родителя это возмущает.
Но там внутри столько интересных тем, которых можно коснуться: понятие отношений «мужское-женское», психология, культура общения, нравственности, любовь как чувство, брак и семья, готовность к браку. Сейчас же столько проблем выходит! Так и получается: с одной стороны, у подростков есть потребность в грамотной информации, а с другой — закон по защите детей от вредной информации. Они баланс не могут найти между тем, что вредно и что не вредно.
Было бы хорошо, чтобы это была единая программа, разработанная Министерством образования. Понятно, что нужно отталкиваться от возраста. В
Я надеюсь, что появятся приходящие специалисты, сторонние авторитеты, которые близки к медикам. Пусть рассказывают подросткам все эти темы. Почему это не могут делать учителя? Потому что учителя «варятся» в школьной среде, не готовы про это рассказывать и не знают, как это сделать грамотно. Может, потом еще сделают дополнительное образование для психологов. Если говорить про семью, то папа должен рассказывать мальчику, мама — девочке. Это если родители за. Ну а если родители машут законом о порнографии, не надо — пусть ребенок получает информацию только с разрешения родителей. Только вот сейчас этот ребенок информацию получит на улице, в интернете, от соседских мальчиков.
Этот вопрос можно преодолеть не запретами — запреты на подростков не действуют. Нужно, наоборот, показывать им эти темы современными, грамотными материалами. Такими, которые вписываются в их среду обитания.
Мы обсуждали потом, что ее отрезвило это шоу, что ребенок — это не романтический образ, а жестокая действительность, приносящая ответственность. У них в школе есть
Для родителей есть памятка, как самостоятельно посвятить ребенка в интимные вопросы.
Шаг 0. Не впадать в истерику, что вам задают вопрос про «порнографию». Если ребенок интересуется интимными темами, то это не значит, что из него вырастет маньяк.
Шаг 1. Вы должны понимать, что для
Шаг 2. Спросить у ребенка, что именно он хочет узнать. Например, ребенок хочет узнать, откуда он появился, потому что соседский мальчик рассказал про капусту. Вздохните, нормально расскажите без всяких «капуст» и «аистов», но без интимных подробностей. Если
Если ребенок еще старше, то можно рассказать про возрастные изменения. Важно говорить ребенку, что несмотря ни на что вы и окружающие будете его любить. Если вы не готовы ни о чем таком говорить, то берем нормальную энциклопедию, даем ребенку: или читаем вместе с ним, или просим прочитать и потом задать интересующие вопросы. Если ребенок говорит, что уже всё знает, спросите, а что он знает.
Шаг 3. Уделить внимание гормональным изменениям. У меня сын знает, что мама иногда в ПМС может «или зацеловать, или любить, или убить». А у подростков свой «ПМС» длиной в год — их колбасит не по-детски. Не подкалывайте детей их подростковыми изменениями, они сильно реагируют.
Шаг 4. Разбирайте с ребенком разные мифы. Например, что в самый первый раз нельзя забеременеть. Попробуйте ребенка ими увлечь, интересуйтесь его мнением на эти темы.
Идеальным решением было бы возложить сексуальное воспитание на родителей. Но понятно, что это зависит от семьи. Если родители не готовы, значит, это должен делать сторонний специалист в школе. Если учитель прошел специализированную программу по этому направлению, то можно эту функцию передать ему. Я считаю, что такой предмет можно преподавать детям от
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