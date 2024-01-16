«Прямой путь к бедной старости»: пять привычек, которые оставят вас без денег

Вредные финансовые привычки — это регулярные действия, которые в итоге приводят к ухудшению финансового состояния человека. По мнению финансового эксперта Павла Родионова, именно из-за них зачастую у людей не хватает денег.



— Финансовыми привычками можно объяснить состояние людей. От вредных привычек, как социальных, так и экономических, человек страдает, а менять их очень тяжело, — заявил Павел Родионов.



Павел Родионов — финансовый аналитик и консультант, эксперт в составлении инвестиционного портфеля, разработке финансового плана. Работает в банках и финансовых компаниях России с 2005 года, больше 10 лет занимается финансовой аналитикой и управлением рисками на финансовых рынках. С 2015 года ведет тренинги по финансовому анализу.



По мнению эксперта, многие люди совершают действия, которые точно можно назвать экономически неэффективными и приносящими убытки. И здесь, как и с другими вредными привычками — чтобы решить проблему, нужно ее обнаружить. Взглянем на пять ошибок, которые приводят к потере денег.

