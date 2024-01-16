«Прямой путь к бедной старости»: пять привычек, которые оставят вас без денег

1
Что такое вредные финансовые привычки
Вредные финансовые привычки — это регулярные действия, которые в итоге приводят к ухудшению финансового состояния человека. По мнению финансового эксперта Павла Родионова, именно из-за них зачастую у людей не хватает денег.
— Финансовыми привычками можно объяснить состояние людей. От вредных привычек, как социальных, так и экономических, человек страдает, а менять их очень тяжело, — заявил Павел Родионов.
Павел Родионов — финансовый аналитик и консультант, эксперт в составлении инвестиционного портфеля, разработке финансового плана. Работает в банках и финансовых компаниях России с 2005 года, больше 10 лет занимается финансовой аналитикой и управлением рисками на финансовых рынках. С 2015 года ведет тренинги по финансовому анализу.
По мнению эксперта, многие люди совершают действия, которые точно можно назвать экономически неэффективными и приносящими убытки. И здесь, как и с другими вредными привычками — чтобы решить проблему, нужно ее обнаружить. Взглянем на пять ошибок, которые приводят к потере денег.
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2
Тратим все деньги, как только они появились
Зачастую люди тратят все заработанные деньги на решение сиюминутных проблем и потребностей. Это касается даже тех, кто очень хорошо зарабатывает. Такое отношение к средствам в итоге выливается в то, что человек рискует остаться без гроша, когда у него возникают проблемы с доходом, считает финансовый эксперт Владимир Верещак.
— Привычка тратить всё, что удается заработать, характерна для людей любого уровня достатка. Иной раз посмотришь на человека со стороны и сказать, что у него есть какие-то финансовые трудности, нельзя: качественная одежда, хорошая машина, просторная квартира в центре города, дача, поездки за рубеж, — рассказал Владимир Верещак. — А потом выясняется, что никаких резервов, кроме нескольких сотен тысяч рублей на банковских счетах, нет. Прямой путь, мягко говоря, к необеспеченной старости.
Владимир Верещак — финансовый аналитик, эксперт по составлению инвестиционного портфеля и финансового плана. Лауреат конкурса «Финансовый советник года» 2020 года.
Финансовый эксперт считает, что многие воспринимают свое имущество уже как инвестицию в будущее. Такой подход выходит боком, если доход падает: жилую недвижимость и автомобиль не на что оказывается содержать, а драгоценности и ненужные безделушки приходится продавать за бесценок.
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3
Не контролируем бюджет и совершаем импульсивные покупки
Многие люди не контролируют то, на что именно они тратят свои деньги. Иногда человек даже и не подозревает, что его деньги уходят в никуда, рассказал нам Михаил Паршиков.
— Одной из главных финансовых ошибок остаются бесполезные траты, которые человек не осознает и не видит: это могут быть неактуальные подписки на стриминговые сервисы, которые в итоге никто даже не смотрит, или чрезмерные тарифные траты по интернету, телефону или телевидению. В итоге сбережения уходят в никуда, — считает Михаил Паршиков.
Михаил Паршиков — финансовый эксперт и инвестиционный советник, ведущий практику с 2005 года. Специалист в составлении инвестиционного портфеля, обучении инвесторов и финансовых советников, составлении финансового плана.
К этой же проблеме относятся и эмоциональные покупки: начиная от спонтанных трат в продуктовом и заканчивая шопинг-терапией. Если эти товары изначально планировались в бюджете, то всё в порядке, но импульсивные походы по магазинам угрожают пробить дыру в семейном бюджете. Неразумное потребление приводит к финансовым проблемам, считает Павел Родионов:
— Многие совершают ошибку, когда не управляют текущим бюджетом, особенно если доходы недостаточны или лишь слегка покрывают расходы, — заявил Павел Родионов, — В итоге это приводит к кредитам, микрозаймам и просьбам занять у друзей.
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4
Нерационально используем кредиты
Еще одна очень распространенная ошибка, которую совершают многие из нас — регулярные кредиты на бытовые нужды. По мнению Максима Паршикова, потребительские кредиты, которые никак не улучшают будущее финансовое состояние, не приведут ни к чему хорошему.
— Самый очевидный пример — кредит на телевизор, чтобы сидеть перед ним на диване, — заявил Максим Паршиков. — Кредиты выгодны только тогда, когда они работают на повышение доходов в будущем, например кредит на курс, который повысит ваши умения.
Павел Родионов также считает, что зачастую кредиты ведут к ухудшению финансового состояния человека. Но это не значит, что ими совсем нельзя пользоваться.
— Часто встречается мнение, что все кредиты плохие. Я считаю, что это не так и есть ситуации, в которых этот инструмент показывает более высокую финансовую эффективность, — рассуждает Павел Родионов. — Самый банальный пример умного кредита — ипотека. Даже если есть деньги на покупку имущества, можно воспользоваться ипотекой, а сбережения выгодно вложить.
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5
Сначала тратим, а не откладываем
Еще одна вредная экономическая привычка — сначала тратить, а потом пытаться откладывать. По мнению Максима Паршикова, такой подход никогда не работает на улучшение финансового состояния.
— Классический совет — заплати себе первому, а потом всё остальное. В идеале процентов десять от своего дохода «откусывать» и откладывать на подушку безопасности, — рекомендует Максим Паршиков, — когда финансовый резерв сформирован, уже можно начинать инвестировать.
Финансовый эксперт советует довести привычку откладывать деньги до автоматизма: например, можно договориться с бухгалтерией на работе, чтобы часть денег поступала на счет, с которого нельзя сиюминутно потратить деньги. Таким образом, всего за год вы сможете накопить приличную сумму.
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6
Верим слишком заманчивым предложениям
Этот совет подходит для тех, кто решит вложить свои средства и таким образом их преумножить. Павел Родионов уверен, никогда не нужно доверять предложениям, которые обещают гарантированную большую прибыль.
— Не нужно верить кажущимся заманчивыми предложениям: если вам обещают огромные проценты или слишком уж хороший доход, то это либо мошенники, либо люди, которые в первую очередь заинтересованы решить свои проблемы средствами инвесторов, — предупреждает Павел Родионов.
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7
Как правильно копить и не тратить
Чтобы сохранить, а в идеале и преумножить свои деньги, финансовые экономисты советуют заменить вредные экономические привычки на полезные.
— Советую всем, кто еще не научился откладывать, отправлять в копилку ежедневно 100 рублей. Так мозг привыкнет к тому, что хотя бы небольшая часть средств сохраняется на потом. А к концу года вы сможете получить чуть больше 35 тысяч рублей, — советует Максим Паршиков.
— Советую всем потратить время на то, чтобы повысить свою финансовую грамотность. Это поможет не только научиться экономить деньги, но и избежать мошенников, — заключил Павел Родионов, — ну и при желании инвестировать лучше обращаться не к людям, обещающим несметные богатства, а к специалистам.
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8
А у вас есть вредные финансовые привычки?
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