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Тема дняНазначен начальник новосибирского УФАС
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В новосибирской антимонопольной службе назначили начальника

Приказ о его назначении подписан 20 июня 2022 года

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Дмитрий Сухоплюев родился и учился в Новосибирске

Дмитрий Сухоплюев родился и учился в Новосибирске

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20 июня в соответствии с приказом ФАС России в должность руководителя Управления антимонопольной службы Новосибирской области вступил Дмитрий Сухоплюев.

По информации новосибирского ведомства, Дмитрий Сухоплюев родился 10 марта 1984 года в городе Новосибирске. Окончил Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «торговое дело», а в 2020 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Работает в антимонопольных органах с 2007 года.

C сентября 2021 года по июнь 2022 года Сухоплюев исполнял обязанности руководителя Новосибирского УФАС России.

19 мая новый начальник управления автодорог был назначен в Новосибирске. Сергей Эпов работал в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. В том же месяце стало известно, что Федеральную налоговую службу (ФНС) по Новосибирской области возглавит Геннадий Морозов.

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