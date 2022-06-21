В новосибирской антимонопольной службе назначили начальника

19 мая новый начальник управления автодорог был назначен в Новосибирске. Сергей Эпов работал в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. В том же месяце стало известно, что Федеральную налоговую службу (ФНС) по Новосибирской области возглавит Геннадий Морозов.

