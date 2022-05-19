Новый начальник управления автодорог назначен в Новосибирске

Из-за ошибки в пресс-релизе следственного комитета Сергей Эпов был упомянут в громком уголовном деле по взяткам в ТУАД. В первоначальном релизе Следкома сообщалось, что Сергей Эпов — якобы уволенный начальник управления дорожного хозяйства Минтранса. Однако он сообщил НГС, что ушел по собственному желанию. Позже следователи заявили, что действительно допустили в своем комментарии ошибку, но работа Сергея Эпова в рамках уголовного дела в марте 2021 года проверялась.