Новый начальник управления автодорог назначен в Новосибирске
Сергей Эпов работал в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
Новым начальником управления автодорог в Новосибирске стал Сергей Эпов. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть 19 мая в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» мэрии Новосибирска. Прошлый начальник Юрий Сердюк ушел с поста начальника управления автодорог Новосибирска в феврале 2022 года.
— Назначен новый начальник управления автодорог. Эпов Сергей Витальевич, который будет отвечать за координацию действий ДЭУ, содержание дорог, — уточнил Анатолий Локоть.
Ранее сообщалось, что Сергей Эпов работал в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. Он был начальником управления дорожного хозяйства.
Из-за ошибки в пресс-релизе следственного комитета Сергей Эпов был упомянут в громком уголовном деле по взяткам в ТУАД. В первоначальном релизе Следкома сообщалось, что Сергей Эпов — якобы уволенный начальник управления дорожного хозяйства Минтранса. Однако он сообщил НГС, что ушел по собственному желанию. Позже следователи заявили, что действительно допустили в своем комментарии ошибку, но работа Сергея Эпова в рамках уголовного дела в марте 2021 года проверялась.