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Стало известно, сколько новосибирцев зарабатывают больше 1 миллиона рублей в месяц

Новосибирская область заняла третье место в СФО

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Больше всего миллионеров среди регионов СФО живет в Кемеровской области

Больше всего миллионеров среди регионов СФО живет в Кемеровской области

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В Новосибирске подсчитали количество миллионеров

Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснили, сколько жителей Новосибирской области зарабатывают в месяц от 1 миллиона рублей и выше. По их данным, такой доход имеют 97 работников крупных и средних предприятий.

Среди регионов СФО больше всего миллионеров живет в Кемеровской области. Там 136 человек получают зарплату свыше 1 миллиона рублей ежемесячно. На втором месте по числу миллионеров Красноярский край — здесь их 113. Новосибирская область находится на третьем месте. В Москве же доход свыше 1 миллиона рублей в месяц имеют около 10,4 тысячи человек.

— Это распространенные данные, то есть полученные путем распространения характеристик выборки на генеральную совокупность. Говорить о точной, вплоть до человека, численности работников с зарплатами от 1 миллиона рублей эти цифры не позволяют, однако с учетом небольшой статистической погрешности судить о количестве «зарплатных миллионеров» в российских регионах можно с уверенностью. В выборку вошли 28,8% всех крупных и средних предприятий. Высчитанные по ним доли работников с заданным уровнем зарплат впоследствии распространены на все крупные и средние предприятия, что предусмотрено методологией Росстата, — сообщили в пресс-службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В марте этого года налоговая служба подвела итоги декларационной кампании 2019 года. Как оказалось, на территории региона живет около 25 тысяч человек с годовыми доходами свыше 1 миллиона рублей и еще 3000 человек с годовыми доходами от 10 миллионов рублей и выше. НГС выяснил, где живут миллионеры и на чем они разбогатели.

В конце августа Новосибирскстат опубликовал данные по средним зарплатам жителей Новосибирской области в июне 2021 года, она составила 48 261 рубль.

Как живет новосибирец с з/п в 300 тысяч рублей и на что он тратит такие деньги? Почитайте его откровенную колонку.

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