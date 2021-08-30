Подсчитана средняя зарплата новосибирцев — где платят больше всего?

Новосибирскстат опубликовал данные по средним зарплатам жителей Новосибирской области в июне 2021 года, она составила 48 261 рубль.

Если брать среднюю заработную плату за все месяцы этого года, то на одного новосибирца выходит сумма в 43 695 рублей. Речь идет о номинальной начисленной зарплате (без налогов) на одного человека в небюджетных организациях.

Номинальная заработная плата — зарплата в денежном выражении, которая выплачивается работнику за определенный период рабочего времени без учета инфляции. Различают начисленную (вся причитающаяся сумма) и выплаченную (за вычетом налогов).