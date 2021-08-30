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Подсчитана средняя зарплата новосибирцев — где платят больше всего?

Статистики опубликовали данные за июнь

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Больше всего заработали работники фармацевтической отрасли

Больше всего заработали работники фармацевтической отрасли

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Средняя зарплата в Новосибирской области в июне составила 48 261 рубль

Новосибирскстат опубликовал данные по средним зарплатам жителей Новосибирской области в июне 2021 года, она составила 48 261 рубль.

Если брать среднюю заработную плату за все месяцы этого года, то на одного новосибирца выходит сумма в 43 695 рублей. Речь идет о номинальной начисленной зарплате (без налогов) на одного человека в небюджетных организациях.

Номинальная заработная плата — зарплата в денежном выражении, которая выплачивается работнику за определенный период рабочего времени без учета инфляции. Различают начисленную (вся причитающаяся сумма) и выплаченную (за вычетом налогов).

В топ-3 самых высокооплачиваемых отраслей попало производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — средняя зарплата там 85 617 рублей.

Затем идет деятельность в области информации и связи — 85 381 рубль.

На третьем месте научные исследования и разработки — 73 626 рублей, при этом, если смотреть за весь 2021 год, средняя зарплата в этой отрасли составила 59 582 рубля.

Меньше всего получают сотрудники предприятий по производству кожи и изделий из кожи — в среднем 17 384 рубля. Чуть больше платят на производстве одежды — средняя зарплата там 18 561 рубль. 22 586 рублей в среднем в июне получали на производстве мебели.

Весной Новосибирск вошел в десятку российских городов по уровню зарплат, предлагаемых работодателями, в феврале 2021 года. Он занял в рейтинге десятое место, пропустив вперед Москву, Санкт-Петербург, Хабаровск, Екатеринбург, Тюмень, Красноярск, Уфу, Краснодар и Иркутск.

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