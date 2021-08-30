Подсчитана средняя зарплата новосибирцев — где платят больше всего?

Средняя зарплата в Новосибирской области в июне составила
Новосибирскстат опубликовал данные по средним зарплатам жителей Новосибирской области в июне 2021 года, она составила
Если брать среднюю заработную плату за все месяцы этого года, то на одного новосибирца выходит сумма в
Номинальная заработная плата — зарплата в денежном выражении, которая выплачивается работнику за определенный период рабочего времени без учета инфляции. Различают начисленную (вся причитающаяся сумма) и выплаченную (за вычетом налогов).
В топ-3 самых высокооплачиваемых отраслей попало производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях — средняя зарплата там
Затем идет деятельность в области информации и связи —
На третьем месте научные исследования и разработки —
Меньше всего получают сотрудники предприятий по производству кожи и изделий из кожи — в среднем
Весной Новосибирск вошел в десятку российских городов по уровню зарплат, предлагаемых работодателями, в феврале 2021 года. Он занял в рейтинге десятое место, пропустив вперед Москву, Санкт-Петербург, Хабаровск, Екатеринбург, Тюмень, Красноярск, Уфу, Краснодар и Иркутск.