«Мы лишились более 1 миллиона рублей». Как топ-менеджер отдал все деньги семьи незнакомцам из интернета

Проработав с супругом много лет в международной торговой компании на руководящих должностях, неожиданно для самих себя мы остались без средств к существованию. Компания ушла с российского рынка, и наша семья оказалась среди безработных.



К счастью, мое сокращение совпало с декретом, мужу же пришлось ринуться на поиски. К сожалению, рынок труда Новосибирска не дает возможности быстро найти работу руководителю. Проходив полгода на собеседования, муж внезапно объявил мне, что хочет заняться собственным делом.



Что это за бизнес, уточнять не стал. Это сразу же меня насторожило. В нашей семье отношения всегда были доверительными, и никогда не было секретов друг от друга.



На все мои попытки расспросов я получила категоричный ответ: «Ты занимайся ребенком, о деньгах не беспокойся. Я заработаю. А с такими партнерами финансовых проблем у нашей семьи не будет».



Доверившись, я действительно на какое-то время оставила вопрос открытым. Пока совершенно случайно в социальных сетях не увидела неизвестный мне аккаунт мужа, в котором утверждалось, что он представитель финансовой пирамиды, зарабатывающей на криптовалюте.

