«Мы лишились более 1 миллиона рублей». Как топ-менеджер отдал все деньги семьи незнакомцам из интернета

Новосибирец отдал больше миллиона мошенникам с рынка криптовалют
Оставшись без престижной работы с высоким заработком и не найдя равноценную, новосибирец был на грани отчаяния. Но ему повезло — резюме на вакансию финансиста заинтересовало соискателя — с мужчиной связались и предложили бизнес-партнерство в сфере криптовалюты. Но чтобы стать равноправным партнером, необходимо «вложиться» в бизнес. К чему привел поиск «халявных денег» и стремление зажить богато и счастливо без всяких усилий, рассказала жена новосибирца Алена Иванцова (имя изменено по ее просьбе). Далее — от первого лица.
Проработав с супругом много лет в международной торговой компании на руководящих должностях, неожиданно для самих себя мы остались без средств к существованию. Компания ушла с российского рынка, и наша семья оказалась среди безработных.
К счастью, мое сокращение совпало с декретом, мужу же пришлось ринуться на поиски. К сожалению, рынок труда Новосибирска не дает возможности быстро найти работу руководителю. Проходив полгода на собеседования, муж внезапно объявил мне, что хочет заняться собственным делом.
Что это за бизнес, уточнять не стал. Это сразу же меня насторожило. В нашей семье отношения всегда были доверительными, и никогда не было секретов друг от друга.
На все мои попытки расспросов я получила категоричный ответ: «Ты занимайся ребенком, о деньгах не беспокойся. Я заработаю. А с такими партнерами финансовых проблем у нашей семьи не будет».
Доверившись, я действительно на какое-то время оставила вопрос открытым. Пока совершенно случайно в социальных сетях не увидела неизвестный мне аккаунт мужа, в котором утверждалось, что он представитель финансовой пирамиды, зарабатывающей на криптовалюте.
Мое отношение к подобным схемам заработка очень негативное, так как среди моих знакомых уже были те, кто не раз становился их жертвами.
Я вызвала мужа на серьезный разговор и потребовала подробностей. На что он мне признался, что действительно решил заняться криптовалютами, кешбэками и прочими неведомыми источниками богатств. Эти люди связались с мужем сами, нашли резюме на одном из сайтов вакансий.
На мой вопрос — есть ли какие-то вложения с нашей стороны, мне была озвучена сумма в 50 тыс. рублей, с которых якобы наша семья получает ежемесячно 15 тыс. рублей дивидендов.
Такая невиданная щедрость показалась мне подозрительной. О чем я тут же сказала мужу.
И на это был готов ответ: «Я в этих делах разобрался. Тема на рынке новая, поэтому ее не используют лицензированные, государственные банки. Но в Европе люди давно зарабатывают на этом. В России пока народ не настолько финансово грамотен. Моя компания имеет потенциал и пока не занятую нишу на рынке российских инвестиций. Мы заработаем сами и научим зарабатывать других».
К слову сказать, муж мой финансово грамотный и образованный. У него два высших образования, а за плечами огромный опыт в торговле. Поэтому я подавила в себе сомнения, решив, что такой человек, как он, вряд ли позволит мошенникам себя обмануть.
Так прошло несколько месяцев. Мужу постоянно кто-то звонил, он сутками напролет сидел в интернете и вел какие-то переписки. Но главный минус — он очень изменился. Постоянно говорил о том, как мы будем богаты, как много времени он потерял, работая «в офисе на дядю». При этом стал раздражительным и как будто одержимым советами своих «супергуру», знающих, как быстро и много заработать.
Денег я так и не видела. Мы жили на мои декретные и отложенные средства. Когда я требовала от мужа его «зарплату», мне демонстрировались в компьютере какие-то графики, изображающие рост нашего дохода. Ни много, ни мало, а суммы были от 10 до 20 тысяч рублей в день. Довольно хороший заработок, если бы эти деньги были у нас физически. На мой вопрос: «А где же «живые» деньги?» — муж отвечал, что деньги должны «крутиться» и их нельзя «выводить из оборота», иначе можно всё потерять. Нужно дождаться «пика» заработка и тогда уже «снимать сливки».
Впоследствии муж обмолвился, что его партнеры узнали о том, что он владеет несколькими иностранными языками, предложили «расширить горизонты». Теперь он работает с партнерами не только в России, но и по всему миру. Также партнеры «настаивали» на вовлечении сторонних людей (по известной сетевой схеме). Но я всё еще не доверяла этим людям и попросила мужа не привлекать туда наших знакомых. К счастью, тогда он меня послушал.
Вскоре я заметила, как у мужа резко пропало настроение. Он был в подавленном состоянии и на все вопросы отмалчивался.
Так продолжалось до момента, пока нашей семье не понадобилась крупная сумма на покупку. К слову сказать, все наши сбережения хранились на одном счете, который был открыт мужем. Каково же было мое удивление, когда я обнаружила, что денег там нет.
Между нами разразился скандал. Муж сознался, что все его «партнеры» уже несколько месяцев не выходят на связь. Оказалось, что под разными предлогами и от имени разных криптокомпаний эти самые партнеры выманивали у него разные суммы денег с целью якобы «прокрутки». Первые месяцы деньги действительно поступали. Но, по сути, ему «отщипывали крошки от его же пирога». После партнеры и компании «схлопывались» один за другим. Естественно, не было никаких подтверждающих документов. Только переписки с удаленными аккаунтами и номера телефонов (в том числе в Канаде, Корее и Германии), на которые никто не отвечал.
В итоге мы лишились более 1 миллиона рублей.
Наша семья едва не разрушилась. Мы остались без средств, доверие было подорвано. Я чувствовала обман и предательство в том, что моя вторая половина послушала не меня, а тех, кого он даже не видел.
Нам потребовались месяцы, чтобы справиться с потрясением. Оправившись, муж признался, что как будто находился под воздействием. Его тщательно психологически обрабатывали, запутывали и погружали в обман, выдавая лживые схемы за правдоподобные.
К счастью, он нашел стабильную работу и больше не верит в сказки.
И всё бы ничего, если бы недавно двое моих знакомых не предложили мне «заняться инвестициями». Перепрофилировавшись в «финансисты» один из массажистов, другая из домохозяйки, они закидали меня аргументами о преимуществах их «бизнеса». Хоть эти люди между собой и не знакомы, их аккаунты в соцсетях похожи как близнецы. Изображения вееров денежных купюр, атрибуты красивой жизни вроде дорогих авто, аксессуаров, локаций. И главное — обещания непомерно больших барышей, при этом не работая.
После длительных расспросов оба признались, что вся атрибутика для демонстрации «халявной жизни в кайф» взята либо напрокат, либо в кредит, так как, внимание, те деньги, что они зарабатывают, «из бизнеса выводить нельзя».
Я честно пыталась вразумить своих знакомых, рассказав, как уже слышал подобные заявления «слово в слово» мой муж и чем это обернулось для нашей семьи. Но тщетно! Цитата: «Да в этой сфере много мошенников, но наша компания не такая!».
Не зря в России так актуальна пословица: «Лох не мамонт — лох не вымрет». Печально, но точнее не скажешь.
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